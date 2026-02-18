チョコの街KOBEの『「#KOBEチョコナイト」スタンプラリー』に新スポット「Craftkobe スターボード」が加わりました

株式会社フェリシモ

フェリシモが事務局運営に参加する『「#チョコの街KOBE」街づくり委員会』は、神戸の街を巡ってチョコを楽しむ『「#KOBEチョコナイト」スタンプラリー』を2月28日（土）まで開催中です。このスタンプラリーのコースに、新スポットが加わりました。カカオの香りとビターな甘味が今の季節にぴったりのスタウトビール「チョコレートスタウト」を提供する「Craftkobe スターボード」です。スタンプラリースポットを巡り商品購入をすると各スポットでスタンプがたまるほか、“チョコ活”をシェアするときに一緒に撮影して楽しめる『「#チョコの街KOBE」ステッカー』も数量限定でもらえます。

▼新スポット

スターボート

https://bekobefun.jp/spots/2517

デジタルスタンプラリーへの参加は、「Be Kobe Fun+」サイトにスマートアクセスしユーザー登録をすることで参加できます。スマホでスポット（店舗）利用で提示される2次元バーコードを読み込むとスタンプが１個たまります。対象となるスポット（店舗・施設）を6か所巡ってスタンプを6つ集めると、「felissimo chocolate museum」へ入館できる特典が得られます。

各スタンプスポットの利用で、スマホケースに挟み込んで携帯して、チョコと写真を一緒に撮って楽しめる『「#チョコの街KOBE」公式ステッカー』が１枚もらえます（希望者に先着順）。

◆概要

・タイトル/チョコの街KOBE『「#KOBEチョコナイト」スタンプラリー』

・期間/2026年1月13日（火）～2月28日（土）まで

・場所/神戸市内各所のチョコ・チョコ関連商品サービスを提案する店舗・施設

・詳細と参加方法/詳細と参加は「Be Kobe Fun+」サイトで＞＞ https://bekobefun.jp/courses/6

※デジタルスタンプラリーへの参加には「Be Kobe Fun+」サイトへのユーザー登録が必要です。

スタンプラリースポットを巡る前に、上の「Be Kobe Fun+」サイトでプロフィール登録と、チョコの街KOBE「#KOBEチョコナイト」 スタンプラリー（サイト内名称“回遊コース”）へ参加、「このコースをはじめる」のボタンをスマホ画面でタップし、プロフィール登録（ニックネーム、性別、年代、居住地域、メールアドレス、好きなカテゴリー、神戸を訪れた目的）をするとスタンプラリーをスタートできます。スタンプスポットを巡る前に事前にプロフィール登録を済ませておくと、スタンプラリースポットの店舗や施設でのスタンプ獲得がスムーズにできます。

【スタンプラリー参加の流れ】

1.「Be Kobe Fun+」サイトにアクセスし、回遊コース「チョコの街KOBE(ハート)「#KOBEチョコナイト」スタンプラリー(ハート)」を選びプロフィール登録をします。

2.スタンプスポットの対象となる22の店舗・施設を巡ってチョココンテンツを購入し、店舗・施設にある2次元コードをスマホカメラで読み込むと１個スタンプがたまります。

3.スポットを6ヵ所巡ってスタンプを6つ集めると、「felissimo chocolate museum」へ入館できる【特典】が得られます。

・特典/神戸の街のスポットを巡りスタンプを６つ集めると「felissimo chocolate museum」へご招待。

▼発表済みのスタンプスポット

９６８３(きゅーろくはちさん)

https://bekobefun.jp/spots/2461

ametista

https://bekobefun.jp/spots/2466

INNOCENTURE

https://bekobefun.jp/spots/2464

NEIGHBOR FOOD（ネイバーフード）

https://bekobefun.jp/spots/2465

PATISSERIE FAMILLE

https://bekobefun.jp/spots/2478

エトワール

https://bekobefun.jp/spots/2460

けやきや（コラボパートナーBar 「Lea for life 」）

https://bekobefun.jp/spots/2476

ケルン御影本店

https://bekobefun.jp/spots/2467

ケルン北御影店

https://bekobefun.jp/spots/2468

ケルン三宮店

https://bekobefun.jp/spots/2469

ケルン岡本店

https://bekobefun.jp/spots/2470

ケルン六甲店

https://bekobefun.jp/spots/2471

ケルンメイン六甲店

https://bekobefun.jp/spots/2472

ケルン甲南店

https://bekobefun.jp/spots/2473

ホテルオークラ神戸「メインバー エメラルド」

https://bekobefun.jp/spots/2477

JHOICE laboratory

https://bekobefun.jp/spots/2483

紅茶専門店ラクシュミー

https://bekobefun.jp/spots/2475

ナガサワ文具センター 本店

https://bekobefun.jp/spots/2479

NAGASAWA 神戸煉瓦倉庫店

https://bekobefun.jp/spots/2482

神戸ポートタワー

https://bekobefun.jp/spots/2484

felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

https://bekobefun.jp/spots/2323

f winery［エフワイナリー］

https://bekobefun.jp/spots/2485

dannapan

https://bekobefun.jp/spots/2500

Cafe Mutter

https://bekobefun.jp/spots/2492

OSシネマズ神戸ハーバーランド

https://bekobefun.jp/spots/2494

BAR SLOPPY JOE

https://bekobefun.jp/spots/2502

カファレル 神戸北野本店

https://bekobefun.jp/spots/2501

１日限りのチョコレート×特別カクテル バー体験 SAVOY hommage店内がスペインタイルに彩られる特別空間で味わう一杯

https://bekobefun.jp/spots/2495 ※2月28日開催、事前予約制＜ https://feli.jp/s/pr260109/2/ ＞

▽開催が終了したスタンプスポットイベント

フェリシモ「リンビー」アート＆バー

https://bekobefun.jp/spots/2499 ※2月13日に開催、イベントは終了しました。

あんコーポレーション（月曜から夜チョコあんこin神戸）

https://bekobefun.jp/spots/2508 ※2月9日に開催、イベントは終了しました。

BEER&GRILL コウベビアハウゼ

https://bekobefun.jp/spots/2493 ※2月9日に開催、イベントは終了しました。

・スタンプスポットでナイトタイムにチョコなど対象の商品購入をすると、スマホケースに挟み込んで携帯できるノベルティー【「#チョコの街KOBE」公式ステッカー】が数量限定でプレゼントされます。※各店によって営業時間が異なります。上のスタンプスポット店舗・施設の詳細ページをご確認ください。

多彩なチョコ体験を神戸で楽しんだら、【「#チョコの街KOBE」公式ステッカー】も活用し「 #チョコの街KOBE」「#KOBEチョコナイト」を用いてシェアしてください。

◆「#チョコの街KOBE」

老若男女が楽しめ、食べるとしあわせな気持ちになれるチョコレートは、嗜好品の最高峰のひとつであり、その色や形・味わい・パッケージのデザインは多彩で、無限のクリエイティビティーと可能性があります。「#チョコの街KOBE」はフェリシモ「幸福（しあわせ）のチョコレート」の”チョコレートバイヤーみり”こと木野内美里の夢でもあります。バレンタインにチョコレートを贈る習慣発祥の地であり、チョコレートやカカオが海外から届く神戸港がある神戸を訪れると、会期３６５日・会場神戸市全域で、チョコレートそのものはもちろんのこと、”チョコ×◯◯◯”衣食住・有形無形の多彩なチョコ関連コンテンツに出会えます。その商品サービスに触れるチョコ体験・“チョコ活”でのしあわせをシェアし合って、街の新たな様相を共に創る取り組みです。

「#チョコの街KOBE」は、チョコと神戸を愛する人と事業者が、チョコでともにしあわせになることができる街を一緒に創っていく取り組みです。スタンプラリーはその初企画で、「#チョコの街KOBE」街づくり委員会事務局が主催しています。

・公式Instagram（@kobethecityofchocolate）＞＞ https://www.instagram.com/kobethecityofchocolate/

『「#チョコの街KOBE」街づくり委員会』は、「#チョコの街KOBE」に参加して一緒に神戸の未来を共創する、チョコに関わる体験を神戸で展開する事業者を継続的に募集しています。

・「#チョコの街KOBE」参加希望やお問い合わせ

e-Mail＞＞ choco_kobe@felissimo.co.jp

◆felissimo chocolate museum［フェリシモ チョコレート ミュージアム］

世界のチョコレートやカカオに関する歴史や文化、ファッションやアートとのつながりなどをフェリシモが収集・編集し、「しあわせ」という切り口で、チョコレートの多様性・可能性を発信する新しいミュージアムです。「世界で最も多くのチョコレートパッケージをコレクションするミュージアム」を、チョコレートを愛する人々とともにつくることを目指しています。

・ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260218/1/

◆チョコレートバイヤーみり（木野内美里）

毎年世界各国のショコラティエをめぐり、ストーリーのある海外ローカルチョコレートを見出して、日本に数々のチョコレートを初上陸させています。

・X＞＞（@chocochoco_miri）＞＞ https://x.com/chocochoco_miri

・Instagram（@buyer_miri）＞＞ https://www.instagram.com/buyer_miri/

