A NEW CHAPTER OF STYLE: BOSS ストア 六本木ヒルズがリニューアルオープン

ヒューゴボスジャパン株式会社

BOSSは、2026年2月13日(金)にBOSS ストア 六本木ヒルズをリニューアルオープンいたしました。本リニューアルは、ブランドが掲げる卓越性、革新性、そして上質な店舗体験への揺るぎないコミットメントを体現する新たな節目となります。店内では、2026年春夏のBOSSメンズウェアおよびウィメンズウェアの最新コレクションを展開し、BOSSならではの卓越したクラフツマンシップと洗練されたスタイルをご体感いただけます。

BOSS ストア 六本木ヒルズは、2フロア構成で総面積約452平方メートル を誇るモダンで光あふれる空間です。天井高を活かした開放感あふれる1階と、プライベートサロンを思わせる落ち着いた雰囲気の2階が、ダイナミックでありながら調和の取れた空間体験を創出します。ライトウッドを基調に、ストーンやマーブル、ブラックメタルのアクセントを組み合わせたインテリアは、エレガンスとコンテンポラリーなデザインのバランスというブランドの美学を表現しています。オープンファサードにより、店内のコレクションを一望できる設計とし、自信とスタイルを体現する空間へと誘います。今回のリニューアルでは、新たにバーカウンターを設置。BOSSのブランドコードに沿ったラグジュアリーなホスピタリティを提供します。

さらに、ストア全体のレイアウトを一新。1階エントランスエリアにはウィメンズウェアを展開し、洗練された世界観でお客様を迎えます。美しいシルエットを描くテーラードアイテムをはじめ、日常使いに適したアイテム、さらには特別なシーンにふさわしいルックまで、現代女性の多様なライフスタイルに寄り添うワードローブを提案します。1階奥には、カジュアルからフォーマルまで幅広く取り揃えたメンズウェアをラインアップ。さらに2階では、上質な素材と卓越したテーラリングが際立つメンズウェアのラグジュアリーラインを展開し、BOSSならではのモダンでエレガントなスタイルをより一層体感いただける空間へと生まれ変わりました。

また今後は、国内のBOSS店舗としては唯一となるBOSS GOLFの展開も予定しており、ライフスタイルの幅を広げる新たな提案をお届けいたします。

是非この機会に、新しく生まれ変わったBOSS ストア 六本木ヒルズへお立ち寄りください。

店舗概要：

リニューアルオープン日：2026年2月13日

総売り場面積：367平方メートル

お取り扱い：メンズウェア、ウィメンズウェア、アクセサリー類

住所：東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り

BOSS とHUGO BOSSについて:

BOSSは、情熱、スタイルそして目標を持って自分らしく生きる、大胆で自己決定力のある人たちのためのブランドです。コレクションでは、ダイナミックでモダンなデザインを展開し、BOSSとして自分らしさを全面的に、そして堂々と受け入れる人々を応援します。ヘリテージテーラリング、パフォーマンススーツ、カジュアルウェア、デニム、アスレジャー、アクセサリーなど様々な商品を展開しています。フレグランス、アイウェア、ウォッチ、キッズウェアのライセンス商品も取り揃えています。また、世界各地の約500の直営店でBOSSの世界を体験することができます。BOSS は、HUGO BOSSのコアブランドであり、同社はグローバルアパレル市場のプレミアムセグメントでトップクラスの企業の一つとして位置付けられています。BOSS とHUGO の2 つのブランドで形成されており、グループは129カ国の約8,000の販売拠点でコレクションを提供し、74カ国ではhugoboss.comを通じてオンラインで販売しています。ドイツ・メッツィンゲンに本社を構える同社は、全世界で約18,500人の従業員を擁し、2024会計年度に43億ユーロの売上を記録しました。

BOSS.COM

INSTAGRAM: instagram.com/boss

FACEBOOK: facebook.com/hugoboss

YOUTUBE: youtube.com/boss

TIKTOK: tiktok.com/@boss