【赤から】が「にじさんじ」所属のVTuber『ルンルン』とのコラボ企画を2月18日（水）よりスタート！SNSキャンペーンも同時開催！！

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤 裕）が全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」では、2026年1月13日（火）より販売開始した「赤からもつ鍋」「赤から明太もつ鍋」の好評を記念して「にじさんじ」に所属するVTuber『ルンルン』とのコラボ企画が2月18日（水）よりスタートしました。

YouTubeで配信された『ルンルンおすすめセット』

今回、赤からと『ルンルン』とのコラボ企画では2月18日（水）に配信されたYouTubeでの実食レビューを皮切りに、赤から公式Xでも引用リポストで1,000円OFFクーポンが当たるキャンペーンまで幅広い方にお楽しみいただける内容となっています。配信内で『ルンルン』が、赤からもつ鍋セット【赤からもつ鍋（大盛）、赤からポテトサラダ、塩セセリ焼】、赤から明太もつ鍋セット【赤から明太もつ鍋（並盛）、明太たまご焼き、チーズリゾット、明太子（トッピング）】の2セットを紹介。ぜひ、この機会に『ルンルン』がおすすめする組合せを店舗にてお試しください。

※『ルンルンおすすめセット』は実際のセットメニューとしてのご用意はありません。

赤から×ルンルンのコラボ企画を記念してSNSキャンペーンも同時開催！

『ルンルン』とのコラボ企画を記念して赤から公式Xで引用リポストキャンペーンを開催！



投稿内容にある「どっちのお鍋が食べたくなりましたか？」を引用リポストで教えてください。

抽選で50名様にお店で3月1日（日）から使える1,000円OFFアプリクーポンが当たる ！

キャンペーン期間：2026年2月18日（水）～2月25日（水） 23:59まで

クーポン利用可能期間：2026年3月1日（日）～3月31日（火）

※使用条件：2,000円以上のご利用金額で適用

※一度の飲食で一組1枚まで使用可

※平日ランチメニューでの使用不可

※他のクーポンと併用不可

好評販売中！「赤からもつ鍋」「赤から明太もつ鍋」

冬期限定メニューとして幅広い層に支持を集めている人気商品の「赤からもつ鍋」「赤から明太もつ鍋」。香ばしい麦味噌に赤から味噌を合わせた、もつ鍋専用の特製スープが、寒い季節にぴったりのコク深い味わいを生み出します。使用するホルモンは、プリプリとした食感と旨みが特長の厳選ホルモン2種（国産牛ホルモン・牛シマチョウ）。スープと絡み合うことで、ひと口ごとに濃厚な旨みが広がります。

販売期間 ： 2026年1月13日（火）～3月31日（火）

販売店舗 ： 赤から全店



特設サイト：https://akakara.jp/pages/campaign-page/motsunabe_2026

赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops

赤から公式ホームページ : https://akakara.jp/



「赤から」ブランドについて

2003年8月、名古屋で「赤から」の第1号店がオープンして以来、創業20年以上続く鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使った旨辛料理が人気で、コクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニュー。一度味わえば、やみつきになる奥深い味付けの鍋、焼き物、名古屋名物の一品も楽しめます。他では体験できない「赤から独自の味」を求める熱狂的なファンも多く、20代女性を中心に幅広い方々に支持されています。全国約150店舗で展開し、旨辛グルメのトップランナーとしてさらなる進化を目指しています。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導