Maki、3月18日発売のMajor 1st Full Album『My favorite things』から先行配信曲「May」のミュージックビデオを公開！

2026年1月１日にメジャーデビューを発表した名古屋発の3ピースロックバンドMakiが、3月18日リリースのMajor 1st Full Album『My favorite things』から1stリード曲「May」を本日先行配信リリース。ミュージックビデオが公開され、全国アルバムリリースツアー“Maki Tour 2026「四暗刻」”の第一弾となる5月公演のゲストを発表した。




アルバム先行配信曲となる「May」は疾走感あふれる力強いバンドサウンドに、春、新しい街での不安と期待が入り混じる気持ちを言葉にのせた新生活シーズンにおくるエモーショナルな楽曲。ミュージックビデオでは、初タッグとなる、映像クリエイターのYUTARO（ART LOVE MUSIC）氏を監督に迎え、渋谷の街を舞台に、自分たちの“これまで”と“これから”を探し求めるように演奏するメンバーの姿を、叙情的に描き出した。撮影は開放感あふれる建物の屋上などで行われ、揺れ動く繊細な心情を投影したかのような、澄み渡る青空が映える鮮烈な映像作品へと仕上がっている。




また、アルバムリリースツアー “Maki Tour 2026「四暗刻」”の第一弾5月公演の対バンゲストも解禁。


4月29日(水祝)Zepp Nagoyaを皮切りに10月4日(日)沖縄Outputまで全国31ヶ所を巡る本ツアーは、初日のZepp Nagoya、8月21日(金)のGORILLA HALL OSAKA、9月4日(金) Zepp Divercity TOKYOがワンマン公演となり、その他の公演はゲスト有りの対バンツアーとなる。今回、第一弾ゲストとして発表されたのは5月公演に参戦するキュウソネコカミ、BLUE ENCOUNT、SHE’ll SLEEP、KUZIRA、the奥歯’s、THE FOREVER YOUNGの計6組。先輩から後輩まで、第一弾ゲストからバンドシーンの最前線を走る仲間たちが集まった。


4月、5月公演チケットの一般発売は2月21日(土)の10時より開始、また6月以降の公演ゲストも順次解禁されるので、ツアーの続報をぜひチェックしてほしい。




【公開映像】


Maki「May」Music Video


URL：https://www.youtube.com/watch?v=FlxlV3qWFHM




【New Release】


2026.02.18 (wed) Release


Digital Single「May」


Streaming / DL Link：https://maki-jpn.lnk.to/Myfavoritethings




【ツアー情報】


『Maki Tour 2026「四暗刻」』







4/29(水祝)Zepp Nagoya 【ONEMAN】


5/1(金)心斎橋BIGCAT　with/キュウソネコカミ


5/12(火)恵比寿LIQUIDROOM　with/BLUE ENCOUNT


5/13(水)千葉LOOK　with/SHE'll SLEEP


5/24(日)台湾・台北THE WALL　with/KUZIRA


5/27(水)鈴鹿ANSWER　with/the奥歯's


5/29(金)熊本B9 V2　with/ THE FOREVER YOUNG


5/30(土)鹿児島SR HALL　with/ THE FOREVER YOUNG


6/3(水)松本ALECX


6/4(木)高崎SUNBURST


6/13(土)松山WStudioRED


6/14(日)高松DIME


6/18(木)柳ヶ瀬ants


6/26(金)水戸LIGHT HOUSE


6/28(日)HEAVEN’S ROCK Utsunomiya VJ-2


7/3(金)神戸太陽と虎


7/9(木)岡山CRAZYMAMA 2nd Room


7/11(土)出雲APOLLO


7/15(水)静岡UMBER


7/16(木)F.A.D YOKOHAMA


7/24(金)KYOTO MUSE


7/31(金)the five morioka


8/2(日)札幌PENNY LANE 24


8/8(土)仙台Rensa


8/9(日)新潟GOLDEN PIGS RED STAGE


8/11(祝・火)金沢EIGHT HALL


8/15(土)福岡DRUM LOGOS


8/16(日)広島LIVE VANQUISH


8/21(金)GORILLA HALL OSAKA 【ONEMAN】


9/4(金)Zepp Divercity TOKYO 【ONEMAN】


10/4(日)沖縄Output




▼受付URL


https://w.pia.jp/t/maki-suanko2026/




【New Release】


2026.03.18 (wed) Release


Major 1st Full Album『My favorite things』


▼ご予約/ご購入URL


https://lit.link/maki_mft




▼初回限定盤







▼通常盤







初回限定盤（CD+DVD）COZP-2308/9 \5,280 （税込） ＊特殊パッケージ仕様


通常盤（CD）COCP-42655 \3,300 （税込）


コロムビアミュージックショップ限定盤 （Tシャツ付）


・初回限定盤＋Tシャツ　\8,280 （税込）


・通常盤＋Tシャツ　\6,300 （税込）


　＊サイズ展開：M・L・XL （数量限定）




【初回特典（CD＋DVD 初回限定盤）】
＊初主催フェスMaki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」ライブの模様に加え、「My favorite things」 レコーディングメイキング映像を収録した特典DVD付




収録曲 （初回限定盤/通常盤/CMS限定盤 共通）｜全12曲収録


CD


1.May　


2.走れ
3.Art　


4.My favorite things
5.Tours
6.Buddy Buddy
7.星
8.迎春
9.Night Glory??
10.ナード
11.All Days All Night
12.BIRTHDAY




DVD（初回限定盤のみ）　


・Maki pre. MUSIC FESTIVAL 「天和」 ～全てを賭ケろ！～ Live & Making MOVIE


・Making of 「My favorite things」




【アルバム発売記念イベント】


＜東京＞


日時：3月17日 (火) 19時～


会場：タワーレコード渋谷店B1F CUTUP STUDIO




＜名古屋＞


日時：3月20日 (金祝) 17時～


会場：名古屋RAD NINE




＜大阪＞


日時：3月28日 (土) 19時～


会場：タワーレコード梅田NU茶屋町店　店内イベントスペース




【各店舗・ECサイトアルバム購入者特典】


Major 1st Full Album「My favorite things」を対象店舗・ECサイトよりご購入の方に先着プレゼント




＜特典内容＞


●タワーレコード（オンライン含む）：ピックキーホルダー


●Amazon.co.jp：メガジャケ（240mm×240mm）


●コロムビアミュージックショップ：B2告知ポスター


●その他応援店：ジャケット絵柄ミニステッカー（50×50mm）




【パネル展情報】


Maki Major 1st Full Album『My favorite things』の発売を記念して、対象店舗にて初主催フェス『Maki pre. MUSIC FESTIVAL「天和」』の模様を写真に収めた”パネル展”を開催


また『My favorite things』（COZP-2308~9/COCP-42655）をお買い上げいただいたお客様には、抽選で展示しているパネル（直筆サイン入り）をプレゼント




＜パネル展：開催店舗＞


●東京：タワーレコード渋谷店


●愛知：タワーレコード名古屋パルコ店


●大阪：タワーレコード梅田NU茶屋町店




＜パネル展開催期間＞


2026年3月17日（火）各店舗開店時～2026年3月23日（月）各店舗閉店時




【プロフィール】


2015年、名古屋にて結成された、激情の3ピースロックバンド


2016年からライブ活動を始め、2018年1月、First Mini Album「平凡の愛し方」で全国デビュー以降、コンスタントに作品をリリースし、ライブ活動を重ねる。


リスナーの心を激しく揺さぶる“衝動的かつ叙情的”なライブアクトで、リリースツアーは全国各地でソールドアウト、サーキットイベントでは入場規制がかかるなど着実にライブの動員を増やす。


2025年、『ARABAKI ROCK FEST』、『COUNTDOWN JAPAN』などの大型フェスに出演。


自身初となる主催フェス 『Maki presents. Music Festival 「天和」』をZepp Nagoyaで開催、大成功に収める。


2026年1月1日にプライベートレーベル『NEVERMIND Rec.』を立ち上げ、3月18日に「RINNE」（2020年）以来約6年振り2枚目となるフルアルバムを日本コロムビアよりリリース。始動から10年でメジャーデビューを果たす。


同作を携え、4月29日のZepp Nagoyaを皮切りに10月4日沖縄 Outputまで全国31公演となる過去最大規模の全国ツアー『Maki Tour 2026「四暗刻」』を開催。


今、ライブシーンで最も勢いを増すロックバンドのひとつである。




【Information】


Official HP：https://maki-official.com/


日本コロムビア特設HP：https://columbia.jp/maki/


TikTok：https://www.tiktok.com/@maki_band_official


YouTube：https://www.youtube.com/@maki5561


Instagram：https://www.instagram.com/maki.info/


X：https://x.com/maki__jpn