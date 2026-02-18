【バイテック生成AIオンラインスクール】実践型AIコミュニティ「b-Crew」にてDiscordボイスチャット企画「AIお悩み相談会」第1回を開催

株式会社LIBREX

株式会社Librex（リブレクス）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塩田 稜、バイテック生成AIオンラインスクール運営）は、実践型AIコミュニティ「b-Crew（ビークルー）」にて、Discordボイスチャットを活用したオンライン相談企画「AIお悩み相談会」の第1回を開催いたします。

本企画は、生成AIの学習や実務活用に関する疑問・不安を解消し、学びを実践につなげることを目的とした相談会です。

■ AIお悩み相談会とは

「AIお悩み相談会」は、b-Crew内のDiscordボイスチャットにて開催される、オンライン相談企画です。

講師が“壁打ち相手”となり、参加者の悩みや疑問にリアルタイムで回答します。

相談テーマ例

・生成AIの学習方法

・実務への活かし方

・プロンプト設計に関する疑問

・副業やキャリアへの活かし方

・ツール選定や活用方法の悩み

当日は、ボイスチャット参加者からの質問に加え、事前に質問箱へ寄せられた質問にも回答し、さまざまな視点から悩みを取り上げます。

■ 第1回開催概要

・開催日：2026年2月25日（水）

・時間：21:00～22:00

・開催場所：Discord（b-Crew内ボイスチャット）

・途中参加／途中退出：可

・相談役講師：田中 省伍（バイテック講師／AIコンサルタント／エンジニア）

■ 今後の開催について

本企画は、原則として毎月第3週水曜日（21:00～22:00）に定期開催を予定しています。

※開催日程は変更となる場合があります。最新情報はコミュニティ内でご案内いたします。

■ 開催の目的

本企画は、以下を目的として実施します。



・学習途中でのつまずきを減らす

・疑問をその場で解消できる環境を整える

・講師との接点を増やす

・コミュニティ内での交流を促進する

バイテック生成AIオンラインスクールでは、今後も受講生が安心して挑戦し、学びを実践につなげられる環境づくりを継続してまいります。

