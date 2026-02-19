こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
原付二種スクーター「AXIS Z」の新色発売〜シンプルで上質なカラー3色〜
ヤマハ発動機販売株式会社は、“BLUE CORE*¹”エンジンを搭載する原付二種スクーター「AXIS Z（アクシス ゼット）」の新色を3月31日に発売します。
ニューカラーは、“ダークグレー”と“マットブルー”、“ホワイト”の3色です。継続の“ブラック”と合わせて全4色で展開します。“ダークグレー”は、上品で深みがあり、日常のさまざまなシーンをスマートに彩ります。“マットブルー”は、落ち着いたトーンながら、アクティブでスポーティーな雰囲気を表現しました。“ホワイト”は、より幅広い層に向けて、従来よりも白みを際立たせた塗色を採用し質感を高めています。
「AXIS Z」は、“走り”と“環境性能”を融合した“BLUE CORE”エンジンを扱いやすい軽量コンパクトなボディに搭載。ヤマハ125cc原付二種スクータートップの低燃費51.9km/L（WMTCモード値*²）や、大容量約37.5Lのシート下トランク（ジェット型ヘルメット2個収納可能*³）など、実用性と快適な乗り心地を兼ね備え、通勤・通学など日常の移動手段として幅広いお客さまから支持されています。
※1 BLUE CORE：当社は、“走りの楽しさ”と“燃費・環境性能”の両立を高次元で具現化するエンジン設計思想として、2014年より“BLUE CORE”を掲げています。この思想は高効率燃焼、高い冷却性、ロス低減の3点にフォーカスして性能実現を図るもので、「AXIS Z」のエンジンもこの“BLUE CORE”思想に基づき開発しました。商標登録第5676267号
※2 WMTCモード：発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果からの計算値。数値は2026年1月現在（定地燃費値 58.0km/L）
※3 ヘルメットの形状・大きさにより収納できない場合があります
「AXIS Z」
ダークグレー
「AXIS Z」
マットブルー
「AXIS Z」
ホワイト
AXIS Z製品サイト： https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/axis-z/
