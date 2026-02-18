特定非営利活動法人半田市観光協会

愛知県半田市の歴史的建造物 半田赤レンガ建物 にて、

「半田赤レンガ建物 桃の節句 ステンドグラスのおひな祭り展」を開催します。

赤レンガ建物の重厚な空間に、ステンドグラスならではの色彩と光が広がり、桃の節句をテーマにした華やかな展示をお楽しみいただけます。その他にも、吊るし雛の展示やワークショップなど桃の節句を盛り上げる企画が盛りだくさん。

市民活動から始まった「光のおひな祭り展」

本展は2002年、まだ活用が進んでいなかった赤レンガ建物の価値と歴史を多くの市民に知ってもらうための取り組みの中から生まれました。

当時、湿気や保存環境の問題から従来の雛人形の展示が難しい状況の中、企画協力を担う ひらおかステンドグラス工房(http://www.h-stainedglass.com/) の発案により、

旧ビール蔵という空間にふさわしい「ステンドグラスのお雛様」を展示する企画が誕生しました。

これまでにない発想として注目を集め、以来毎年継続開催。

今年で第21回を迎える、半田赤レンガ建物の桃の節句の名物企画です。

ひらおかステンドグラス工房について

昭和60年に開設されたひらおかステンドグラス工房は、国の重要文化財修復工事をはじめ、愛知万博・世界デザイン博への出展など、数多くの実績を持つステンドグラス工房です。

長年培ってきた技術と感性により生み出される作品群が、歴史的建築空間を華やかに彩ります。

多彩な手仕事に触れられるワークショップも開催

会期中は、展示とあわせて、桃の節句をテーマにしたワークショップを開催します。

クラフトや香り、木工など、気軽に参加できる体験型企画です。

＜ワークショップ内容＞

・ラブデコ…フェイクスイーツワークショップ（2月22日・23日）

・Haya…ルームスプレー作り（2月21日～23日）

・すらんじゅ…ウッドバーニングのワークショップ（2月21日～23日）

・Curumu. …クラフトバンドで作るお雛様（2月21日・22日）

・インテリアハウスミック3…トールペイントのワークショップ（2月21日・22日）

展示鑑賞とあわせて、手を動かしながら節句文化を楽しめます。

「ぶきっちょば～ばの吊るし雛」を展示

本展では、板山地区で活動する「ぶきっちょば～ば」による吊るし雛や和小物の展示を行います。

吊るし雛には、女の子の健やかな成長や幸せ、

五穀豊穣、厄除け、子孫繁栄など、さまざまな願いが込められています。

世代を超えて受け継がれてきた、華やかな節句飾りをご覧ください。

会期：2月17日（火）～3月4日（水）

時間：10時～16時・クラブハウスA・入場無料

常設展示｜カブトビール誕生の歴史

当時、日本におけるビール醸造の重要な拠点として活躍した半田赤レンガ建物。

館内の常設展示では、その歩みを振り返るとともに、カブトビール工場としての側面を紹介しています。

開館時間：9:00～18:00

入場料：大人200円（団体160円）／中学生以下無料

開催概要

・イベント名：半田赤レンガ建物 桃の節句ステンドグラスのおひな祭り展

・会期：2月20日（金）～2月23日（祝）

・時間：10:00～17:00

・会場：半田赤レンガ建物・フォーラム

※本年は関連企画として、MIZUKAN MUSEUM（MIM）においても展示企画が予定されています。

半田市内外の多くの方に、桃の節句の魅力を届ける取り組みとして展開してまいります。

■ 施設情報

半田赤レンガ建物

住所：愛知県半田市榎下町8

電話：0569-24-7031

公式HP：https://handa-akarenga.com