【SAMANSA】世界中のショート映画を京都のホテルへ。ライフスタイルホテル「TUNE STAY KYOTO」にて作品提供を開始

株式会社SAMANSA

株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一）は、京都市の体験型ホテル「TUNE STAY KYOTO（チューン ステイ キョウト）」にて、2026年2月1日（日）より、厳選したショートフィルムの配給・上映を開始したことをお知らせいたします。これまでオンラインを中心に「10分～20分で人生が変わる映画体験」を届けてきたSAMANSAが、今回は「旅先での宿泊体験」というオフラインの場で、新しい映画の楽しみ方を提案します。

■上映について

施設名：TUNE STAY KYOTO

所在地：京都市下京区七条通新町西入夷之町708

上映時間：毎夜二部制（21:00～ / 22:00～）

対象者：ご宿泊者のみ（無料でご鑑賞いただけます）

詳細はこちら：https://www.tune-stay.com/film(https://www.tune-stay.com/film)



■ 導入の背景：旅の「寄り道」に、ショート映画というスパイスを

「人生に心躍る寄り道を」をコンセプトに掲げるTUNE STAY KYOTO。その象徴的な空間である大階段の大型スクリーンにて、SAMANSAが世界中から厳選した高品質なショート映画を上映します。

観光からホテルに戻り、就寝前の落ち着いた時間に、平均15分という短尺だからこそ深い没入感を得られるショート映画は、旅の感性を刺激するコンテンツとして最適です。

■ 上映作品ラインナップ（一部紹介）

『赤いスーツケース』

上映時間17分 38秒

（2023年度アカデミー賞ノミネート作）

空港で自由を求める少女の緊張感を描いた、社会問題を問うスリラー。

『おもちゃの国』

上映時間13分 53秒

（アカデミー賞短編実写賞受賞作）

ナチス占領下のドイツ、少年の純粋な思いが招く数奇な運命を描く。

『トライ・トゥー・フライ』

上映時間07分 48秒

赤ちゃんフクロウの視点から描かれる、人生で最も大切な一瞬の物語。

『野獣』

上映時間16分 24秒

日常に潜む恐怖を、少年たちの瑞々しい感性とともに映し出すカナダの力作。

■ TUNE STAY KYOTOについて

京都にまつわる2,500冊以上の本、クラフトジン、そして映画。五感を刺激するコンテンツが揃う、京都駅近くの体験型ホテルです。

■ SAMANSAとは

- 所在地：京都市下京区七条通新町西入夷之町708- ホームページ：https://www.tune-stay.com/

日本発のショート映画に特化した配信サービスです。

月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。

また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。

名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』

ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/

iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602

Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa

会社概要

社名：株式会社SAMANSA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603

代表取締役：岩永 祐一

共同代表：遠山 孝行

設立日：2021年4月

事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営

コーポレートサイト： https://about.samansa.com/

サービスサイトURL：https://lp.samansa.com

YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about

TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/

Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/

X：https://x.com/samansajpn/

X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr

お問合せ先：info@samansa.com