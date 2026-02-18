【SAMANSA】世界中のショート映画を京都のホテルへ。ライフスタイルホテル「TUNE STAY KYOTO」にて作品提供を開始
株式会社SAMANSA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩永祐一）は、京都市の体験型ホテル「TUNE STAY KYOTO（チューン ステイ キョウト）」にて、2026年2月1日（日）より、厳選したショートフィルムの配給・上映を開始したことをお知らせいたします。これまでオンラインを中心に「10分～20分で人生が変わる映画体験」を届けてきたSAMANSAが、今回は「旅先での宿泊体験」というオフラインの場で、新しい映画の楽しみ方を提案します。
■上映について
施設名：TUNE STAY KYOTO
所在地：京都市下京区七条通新町西入夷之町708
上映時間：毎夜二部制（21:00～ / 22:00～）
対象者：ご宿泊者のみ（無料でご鑑賞いただけます）
詳細はこちら：https://www.tune-stay.com/film(https://www.tune-stay.com/film)
■ 導入の背景：旅の「寄り道」に、ショート映画というスパイスを
「人生に心躍る寄り道を」をコンセプトに掲げるTUNE STAY KYOTO。その象徴的な空間である大階段の大型スクリーンにて、SAMANSAが世界中から厳選した高品質なショート映画を上映します。
観光からホテルに戻り、就寝前の落ち着いた時間に、平均15分という短尺だからこそ深い没入感を得られるショート映画は、旅の感性を刺激するコンテンツとして最適です。
■ 上映作品ラインナップ（一部紹介）
『赤いスーツケース』
上映時間17分 38秒
（2023年度アカデミー賞ノミネート作）
空港で自由を求める少女の緊張感を描いた、社会問題を問うスリラー。
『おもちゃの国』
上映時間13分 53秒
（アカデミー賞短編実写賞受賞作）
ナチス占領下のドイツ、少年の純粋な思いが招く数奇な運命を描く。
『トライ・トゥー・フライ』
上映時間07分 48秒
赤ちゃんフクロウの視点から描かれる、人生で最も大切な一瞬の物語。
『野獣』
上映時間16分 24秒
日常に潜む恐怖を、少年たちの瑞々しい感性とともに映し出すカナダの力作。
■ TUNE STAY KYOTOについて
京都にまつわる2,500冊以上の本、クラフトジン、そして映画。五感を刺激するコンテンツが揃う、京都駅近くの体験型ホテルです。
- ホームページ：https://www.tune-stay.com/
■ SAMANSAとは
日本発のショート映画に特化した配信サービスです。
月額490円で世界各国から厳選した作品を提供し、現在500本以上（2025年10月時点）のショート映画を配信しています。上映時間は30分以下で完結、通勤時間や日常のスキマ時間など、さまざまな生活シーンに合わせた映画体験を可能にします。
また、世界中のクリエイターと直接ライセンス契約を結ぶことで、他の国内VODでは観ることのできない多様な作品を届けています。映画をもっと自由に、身近に楽しめる新しい文化を創出することを目指しています。
名称：ショート映画配信サービス『SAMANSA（サマンサ）』
ブラウザ版アプリサイト：https://samansa.com/
iOS版（App Store）：https://apps.apple.com/jp/app/samansa/id1600425602
Android版（Google Play）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samansa
会社概要
社名：株式会社SAMANSA
本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-14-13 岡崎ビル 603
代表取締役：岩永 祐一
共同代表：遠山 孝行
設立日：2021年4月
事業内容：ショート映画配信サービス『SAMANSA』の運営
コーポレートサイト： https://about.samansa.com/
サービスサイトURL：https://lp.samansa.com
YouTube：https://www.youtube.com/@samansajp/about
TikTok:：https://www.tiktok.com/@samansajp/
Instagram：https://www.instagram.com/samansajpn/
X：https://x.com/samansajpn/
X(広報)：https://x.com/samansajpn_pr
お問合せ先：info@samansa.com