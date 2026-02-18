発売前重版決定！『マネジメント術で読むプロ野球監督論』──WBCイヤーに読むべき一冊

株式会社BOTANICO

2026年3月18日発売予定の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（光文社新書／著：ゴジキ）が、発売前の予約好調を受け、発売前重版が決定いたしました。

光文社新書としても、予約段階での重版決定は注目すべき動きとなります。

本書は、原辰徳、落合博満、岡田彰布、伊東勤、栗山英樹、緒方孝市、工藤公康、辻発彦、中嶋聡、高津臣吾、新庄剛志、小久保裕紀、阿部慎之助。

彼らは頑固と柔軟、安定と挑戦、温情と冷徹といった矛盾する問いとどう向き合ってきたか。マネジメントのスタイルは時代を経てどのように変わったのか。

強いチームを作る普遍的な方法はあるのか。『データで読む 甲子園の怪物たち』がヒットした野球著作家が、各監督の特徴を徹底分析。

本書は、プロ野球を代表する名将たちの采配・組織運営・人材育成の思想を分析し、

・勝てるチームをどうプランニングするのか

・短期決戦と長期戦で異なるマネジメント

・選手（部下）を動かす言葉と組織設計

といったテーマを通じて、「スポーツ×マネジメント」の接点を提示しています。

WBCイヤーというタイミングも相まって、スポーツ書の枠を超えた関心が広がり、発売前から安定した予約推移を見せています。

【反響のポイント】

・発売前予約段階での重版決定

告知開始以降、安定した予約推移を記録。発売日前に増刷が決定するなど、継続的な関心の高さがうかがえる。

・スポーツ書の枠を超えた読者層の広がり

野球ファンのみならず、経営者・管理職・教育関係者など、組織マネジメントに関心のある層からも支持を獲得。

・WBCイヤーというタイミングとの親和性

国際大会への注目が高まる中、「監督の意思決定」「短期決戦のマネジメント」といったテーマが時流と合致。

・戦術だけではなく采配やマネジメントを扱う独自性

試合の采配だけでなく、組織設計・人材育成・言語化能力といった観点から分析する切り口が評価されている。

・オンライン書店ランキングでの安定した推移

告知から複数週にわたり主要書店ランキングで上位を維持し、短期的な話題性にとどまらない動きを見せている。

【著者のコメント】

「プロ野球の監督たちの言葉や采配を通して、“勝てる組織とは何か”を考えました。

野球ファンの方はもちろん、組織を率いる立場の方々にも読んでいただければ幸いです。」

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）と最新刊の『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）は発売前重版を記録。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp