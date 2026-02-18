プレーオフ出演者情報第7弾！ アーティスト『ソナーポケット』の出演が決定！！
一般社団法人Ｔリーグ
プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第7弾として、アーティスト『ソナーポケット』の出演が決定しました。
◆ 『ソナーポケット』さんプロフィール
結成当初から地元・名古屋を拠点とした精力的なライブ活動を経て、2008年9月シングル「Promise」でメジャーデビュー。グループ名の由来は、いつでも「ポケット」に入れて持ち運べるような、心に寄り添う歌を届けたいという想いから。
代表曲「好きだよ。～100回の後悔～」は、2011年ダウンロードチャート年間1位を獲得。
以降も9曲連続チャート1位を記録するなど、数々のヒット曲を生み出し、世代を超えて“ソナポケ”の愛称で親しまれている。
2025年、ko-dai（Vo.）が抱える発声障害の治療のため一時休止していたライブ活動を再開。
2026年7月より、ホール＆ライブハウス全国14都市を巡る『ソナーポケット全国ツアー2026 ～meeet～』の開催が決定している。
▼公式HP
https://www.sonapoke.jp(https://www.sonapoke.jp)
ソナーポケットのみなさんは、3/28(土)の女子ファイナルで、試合前にオープニングアクトとして出演予定です。出演日時についてはプレーオフ特設サイトで順次発表させて頂きます。
https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/(https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/)