戌亥とこ(VTuberグループ「にじさんじ」所属)、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、所属ライバー「戌亥とこ」のYouTubeチャンネル登録者数100万人突破をお知らせいたします。

「戌亥とこ」YouTubeチャンネル登録者数100万人突破！

2026年2月18日(水)、当社が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」所属のライバー「戌亥とこ」が、YouTubeチャンネル登録者数100万人を突破いたしました。

2019年3月22日にデビューし、YouTubeでは主にゲームや雑談などの配信活動はもちろん、自身の強みである歌唱力と豊かな表現力を活かした音楽活動にも注力し、唯一無二の歌声を届けてまいりました。

2020年12月10日(木)には初のソロライブ「Inui Toko 1st Solo Live “who i am”」の開催、2023年11月22日(水)には1st Mini Album 「Telescope」をリリースするなど、ソロアーティストとしても活動の場を広げています。

また、アンジュ・カトリーナ、リゼ・ヘルエスタとのユニット「さんばか」として、2024年12月6日(金)には「さんばか 5th Anniversary LIVE ～３！参！SUN！～」を開催。

親しみやすい性格と一曲ごとに異なる表情を見せる確かな歌唱力で、多くのファンを魅了し続けています。

今後も精力的な活動を予定しておりますので、引き続き、多くの皆様からのご支援・ご声援を、何卒よろしくお願いいたします。

▼記念動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=H6BzhQt5sqw ]

戌亥とこからの直筆コメント

戌亥とこ プロフィール

■プロフィール

寂れた和風喫茶で働く女の子。店長の趣味でメイド服を着せられている。

足下に見え隠れする尻尾が本物かどうかは、触れた人のみぞ知る。

■主なリンク先一覧

戌亥とこ YouTube CH：https://www.youtube.com/@InuiToko

戌亥とこ X：https://x.com/inui_toko

にじさんじ公式HP(TALENTSページ)：https://www.nijisanji.jp/members/toko-inui/

にじさんじオフィシャルストア 戌亥とこ関連グッズ：https://shop.nijisanji.jp/1070

戌亥とこ 出演作品情報

【さんばか 5th Anniversary LIVE ～３！参！SUN！～[Blu-ray]】

■発売日：2025年8月27日(水)

2024年12月6日に開催された『さんばか 5th Anniversary LIVE ～3！参！SUN！～』の模様を収録したBlu-ray。

ライブ本編はもちろん、特典映像としてライバーを追いかけ続けるライバーカメラから厳選した3曲と、"さんばか大好き"代表ゲストライバーを迎えてのオーディオコメンタリーも収録。

▼にじストア商品ページはこちら

https://shop.nijisanji.jp/ACN-30010.html

【歌ってみた動画】

■公開日：2025年12月29日(月)

JANE DOE／covered by 戌亥とこ、宇佐美リト

▼動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=66sT_6P9P_8

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

公式サイト：https://www.nijisanji.jp

X：https://x.com/nijisanji_app

YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji

Instagram：https://www.instagram.com/nijisanji_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official

bilibili：https://space.bilibili.com/410484677

にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

Webマガジン：https://magazine.anycolor.co.jp

X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc

YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc



■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について

ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム

https://www.anycolor.co.jp/contact



■ 本件に関する取材のお申し込み先について

ANYCOLOR株式会社 広報担当

Email：pr@anycolor.co.jp



■ 会社概要

会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸