プレーオフイベント情報！ 　TplusのECサイトでイベント連動限定グッズ販売！！

一般社団法人Ｔリーグ

プレーオフを盛り上げるイベント連動の限定グッズ販売が決定！



TplusのECサイト（https://tplus1.theshop.jp/）でイベントと参加が可能となる、Tシャツとアクリルキーホルダーがセットとなった限定グッズ販売が決定しました。

上記商品を購入された方は、3/28(土)のプレーオフ 女子ファイナルの試合前に先行入場からリハーサル見学、本番台体験、バックヤード見学など、プレーオフを隅々まで楽しんでいただく盛りだくさんのイベントに参加いただくことが可能となります。（15名限定のイベントになります）





■販売期間：2月18日(水)18時～3月6日(金） ※15枚の販売枚数に達し次第販売を終了します。■販売先： TplusのECサイト（https://tplus1.theshop.jp/）■販売価格：5,500円（税別）

商品は、限定Ｔシャツとアクリルキーホルダーのセットとなります。

ECサイトでご購入いただくと、アクリルキーホルダーを、お手元にお届けいたします。限定Tシャツのお渡しは、キーホルダーと観戦チケットをご持参いただき、28日プレーオフ会場「Tplusブース」での引き換えとなります。





【3/28限定 15名様だけのTリーグ裏側探索イベント】概要

「Tリーグ卓球エンジョイ大使への道」でお馴染みのTリーグ栗山事務局長がゲストアテンダーを迎えて、15名様だけにお送りするイベントです。『シーズンでたった1日のみのノジマTリーグ ファイナルの裏側を見たい！』というみなさまをご案内！！Tリーグスタッフも皆様の熱い想いを直接聞かせていただける貴重な機会を楽しみにしています！



■イベント当日の行程予定

10：50 代々木第二体育館正面入り口前に集合。

※事前に場外のTPlus物販ブースでイベントTシャツの引換を終えておいてください。

アクリルキーホルダーと観戦チケットをご提示ください。引換は10時から可能となります。

11：00 特典付Tリーグ裏側ツアー開始

主なアクティビティ（※当日の状況によって内容が変更される可能性もあります）

・開場前のリハーサル見学

・本番台体験（お持ちの方はラケットをご持参ください。貸出可）

・非公式練習見学（11：30）



※本イベントは観戦チケット購入の方限定のイベントです。観戦チケットは各自でご購入ください。チケット購入はコチラ https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/



★本企画グッズ（Tシャツ）は、当日のイベント参加者様限定の商品となります。当日にご参加いただけない場合、商品の発送は致し兼ねますのでご了承ください。