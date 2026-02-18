【岡山大学】岡山大学講演会「農業系地域バイオマスの循環利用：脱炭素化への期待」〔2/24,火 岡山大学津島キャンパス〕

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 18日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月24日(火）に講演会「農業系地域バイオマスの循環利用：脱炭素化への期待」を本学津島キャンパスの環境理工棟2階大会議室で開催します。

2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、地域で発生する種々のバイオマス廃棄物を地域内で有効活用するといった「地域循環共生圏の形成」が脱炭素化に寄与すると言われています。

講演会では農業系地域バイオマスの循環利用が、地球温暖化の緩和や地域の発展にどのように役立つかを専門家にわかりやすく解説していただきます。ぜひご参加をお待ちしています。

【日 時】

2026年 2月 24日(火）14:30～17:10



【会 場】

岡山大学津島キャンパス 環境理工棟 2階 大会議室

（〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中3丁目1番1号 岡山大学津島キャンパス）

https://www.engr.okayama-u.ac.jp/access/in_campus/map/

【プログラム】

14:30～14:40「講演会の趣旨」

前田守弘（岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 教授）

14:40～15:40「メタン発酵を活用した農業系地域バイオマスの循環利活用システム」

中村真人（国立研究開発法人農研機構 農村工学研究部門 上級研究員）

講演50分、質疑応答10分

15:40～16:40「プロジェクトを社会実装につなげる方策」

柚山義人（一般社団法人日本有機資源協会 専務理事）

講演50分、質疑応答10分

16:40～17:10 パネルディスカッション（司会 前田守弘教授）



【参加費】

無 料



【お申込み方法】

参加を希望される方は、下記のフォームよりお申込みください。

フォームから講演資料を事前にダウンロードしていただけます。

事前にお申込みできなかった方の当日参加も歓迎いたします。

https://forms.gle/oRT2t12UKjaHzhLu7

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer_20260224_biomass.pdf



【主 催】

岡山大学カーボンニュートラル拠点形成支援事業

「炭化を中心とした地域バイオマス廃棄物の循環利用によるカーボンニュートラルの実現～バイオマスユートピア構想」(環境生命自然科学研究科・社会文化科学研究科)

◆参 考

・岡山大学カーボンニュートラル戦略本部

https://websv.okayama-u.ac.jp/cn/

・岡山大学大学院環境生命自然科学研究科

https://www.elst.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学大学院環境生命自然科学研究科 教授 前田守弘

E-mail：mun◎okayama-u.ac.jp

※◎を@に置き換えてください

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3777.html

