『にゃんこ大戦争』 『エヴァンゲリオン』コラボイベントを2月21日（土）から開催

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）はスマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』において、2026年2月21日（土）11:00からエヴァンゲリオンの30周年フェスイベント『EVANGELION:30+；』 の開催を記念し『エヴァンゲリオン』と期間限定の復刻コラボレーションイベントの開催を決定いたしました。

コラボイベント開催期間（予定）

2026年2月21日（土）11:00 ～ 2月25日（水）10:59

『エヴァンゲリオン』シリーズについて

1995年のTVシリーズ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは、企画・脚本・総監督：庵野秀明氏による『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動し、『：序』『：破』『：Q』の3作が公開されて大ヒットを記録。常に新しいファンを獲得し、幅広い層から支持を受けてきました。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は新劇場版シリーズの第4部であり、完結編となります。コロナ禍による2度の延期を経て、2021年3月8日に公開し、最終興行収入102.8億円、観客動員673万人を記録。現在、Amazon Prime Videoにて見放題独占配信中。

・『エヴァンゲリオン』30周年特設サイト：https://30th.evangelion.jp/

・『エヴァンゲリオン』公式サイト：https://www.evangelion.jp/

・『エヴァンゲリオン』公式情報サイト：https://www.eva-info.jp/

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/695_1_2473d8195e1470b012824e98e0847577.jpg?v=202602190951 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1000万回（2025年9月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

※ 引用・転載される場合は、引用元がわかるようにURLのリンクを設置・掲載してください。

※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C)PONOS Corp.」の記載をお願いいたします。