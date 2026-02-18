市川市に「出張買取はなまる 市川店」相談窓口を新設｜粗大ゴミ搬出・引越し前後の片付けに対応する無料相談サービスを開始
千葉県市川市に拠点を構える総合リユースサービス「出張買取はなまる 市川店」（所在地：〒272-0023 千葉県市川市南八幡４丁目４－２４ メディアスギウラ 1F）は、2026年2月より、粗大ゴミ搬出や引越し前後の家財整理に関する相談が増加していることを受け、地域向けの「粗大ゴミ・片付け無料相談窓口」を新設いたしました。
同店は2025年12月に市川エリアでのサービス提供を開始して以来、冷蔵庫・洗濯機・ベッド・タンスなどの大型品に関する依頼や、「自治体の粗大ゴミ回収では間に合わない」「運び出しができない」といった相談が増加傾向にありました。
こうした背景を受け、出張買取はなまる市川店では、搬出作業を含めた出張買取体制を強化し、地域の片付け課題をワンストップで支援できる拠点として、相談窓口の設立に至りました。
出張買取はなまる 市川店について
「出張買取はなまる」は、家具・家電をはじめ、ブランド品、貴金属、ホビー、骨董品まで幅広いジャンルに対応する総合リユースサービスです。
市川店は、千葉県全域に加え、東京都の一部エリア（江戸川区・墨田区・葛飾区など）にも対応できる拠点として運営しており、引越しや遺品整理、粗大ゴミ搬出の相談が多い地域特性を踏まえ、相談窓口の整備を進めてまいりました。
https://hanamarukaitori-shuccho.jp/chiba/
相談窓口新設の背景｜市川市で増加する“片付け・粗大ゴミ”の困りごと
市川市周辺は、都心へのアクセスが良く人口も多いエリアであり、単身世帯・ファミリー層・高齢世帯が混在しています。
そのため生活スタイルの変化が多く、引越し・住み替え・実家整理のタイミングで「片付けが追いつかない」「粗大ゴミを出せない」といった相談が発生しやすい地域です。
市川店ではオープン以降、こうした生活者の困りごとが目に見えて増加しており、特に大型家具・家電を中心とした相談が集中しています。
市川店オープンの背景にある“2つの地域課題” 高齢化と単身世帯の増加による「粗大ゴミ搬出困難」問題
市川市を含む千葉県の都市部では、高齢世帯・単身世帯の増加により、「粗大ゴミを外まで運び出せない」という悩みが顕在化しています。
市の粗大ゴミ回収制度は便利な一方で、原則として“自分で指定場所まで搬出する必要がある”ため、以下のようなケースでは制度を利用できないことがあります。
- ベッドやタンスが重くて動かせない
- 洗濯機や冷蔵庫など大型家電を運べない
- エレベーターがない集合住宅で搬出できない
- 家族が遠方で頼れない
- 引越し日までに回収日が間に合わない
- 車がなく持ち込み処分ができない
特に、階段のある集合住宅では搬出そのものが困難になり、粗大ゴミが室内に残ったままになってしまうケースが増えています。
引越し・住み替え需要の多さによる「大量の家財整理」問題
市川市は東京への通勤圏として人口流入が多く、転勤・単身赴任・学生の引越しなどが非常に多いエリアです。
引越しが発生すると、短期間で家具家電を整理する必要がありますが、市の粗大ゴミ回収は事前予約制であり、希望日に回収してもらえないことも珍しくありません。
その結果、
- 引越し日までに片付けが間に合わない
- 不用品を捨てる手段がなく退去できない
- 退去立ち会いまでに処分が必要
といった緊急性の高い相談が増加しています。
こうした状況を受け、市川店では「処分するしかないと思っていた物でも、査定すれば買取できる可能性がある」という選択肢を広げるため、相談窓口を新設いたしました。
「粗大ゴミ・片付け無料相談窓口」新設の目的
今回新設した相談窓口は、単なる買取受付ではなく、市川市周辺の住民が抱える「片付け・搬出・処分」の悩みを、無料で整理できる場として設計されています。
相談内容に応じて、
- 粗大ゴミとして処分すべきもの
- 出張買取が可能なもの
- 回収や搬出作業が必要なもの
- 遺品整理や残置物整理が必要なもの
を切り分け、最適な手段を提案します。
「まず相談したい」「何から始めればいいか分からない」という段階から利用できる窓口として、地域密着型の支援を強化してまいります。
出張買取はなまる 市川店の“3つの強み”
１. 業界最多クラスの取り扱い品目
出張買取はなまる市川店は、家具・家電だけでなく、ブランド品、ホビー、工具、骨董品、貴金属など、幅広いジャンルを査定可能です。
引越しや遺品整理では「品目がバラバラでまとめて依頼したい」というニーズが多く、総合対応力がそのまま利便性につながります。
複数ジャンルを一括で査定できるため、依頼者が複数の業者に問い合わせる手間を減らし、効率的な片付けを実現できます。
２. 大型家具・家電の搬出作業まで対応
粗大ゴミで最も困るのは「処分費」よりも「搬出」です。
冷蔵庫、洗濯機、ベッド、タンス、食器棚などは重量があり、特に集合住宅では搬出が難しいケースが多くあります。
市川店では、スタッフが搬出作業を含めて対応するため、高齢者世帯・単身世帯でも安心して依頼できます。
「運べないから捨てられない」という状況を、“その場で解決できる”体制が強みです。
３. 最短即日訪問できるスピード対応
市川店は駅近の立地を活かし、千葉県全域および都内一部エリアまでスピード訪問が可能です。
特に引越し前後の相談では「今日中に片付けたい」という緊急性が高い依頼が多く、即日対応できる体制が高く評価されています。
出張買取はなまる 市川店が提供する主要サービス
１. 不用品の出張買取（大型品対応）
家電・家具・ブランド品・工具・楽器・ホビーなど、幅広い品目に対応し、1点からでも査定可能です。
特に市川店では以下のような大型品の相談が増えています。
- 冷蔵庫・洗濯機
- タンス・食器棚
- ベッドフレーム・マットレス
- ソファ
- 介護用品
- 物置・収納家具
大型品は搬出作業が必要なため、現場での作業対応も含めてサポートしています。
２. 引越し前後の一括回収・買取
引越し時は、家具家電の処分と買取を同時に行う必要があるケースが多くあります。
市川店では、家財一式の整理相談を多く受けており、以下のような依頼に対応しています。
- 転勤に伴う一括整理
- 学生の退去
- 単身者の住み替え
- 退去立ち会いまで時間がないケース
粗大ゴミ回収が間に合わない場合でも、出張買取を利用することで短期間で片付けを完了できる可能性があります。
３. 法人案件（オフィス・店舗移転、残置物整理）にも対応
市川店では、個人宅だけでなく法人の案件にも対応しています。
- 店舗閉鎖に伴う什器撤去
- 不動産残置物の整理
- 事務所移転に伴う備品処分
など、まとまった量の案件にも柔軟に対応可能です。
４. LINE事前査定（写真3枚で概算提示）
来店不要で査定目安が分かるLINE査定にも対応しています。
- 正面写真
- メーカー・型番
- 全体の状態
この3枚があれば概算提示が可能です。
「捨てる前に価値を確認したい」「依頼する前に目安を知りたい」という利用者に支持されています。
５. 店頭持ち込み査定（完全予約制）
市川店は駅前立地でアクセスが良く、予約制で店頭査定にも対応しています。
「出張までは不要だが、持ち込みで相談したい」というニーズにも応える体制を整えています。
店長コメント ― 大川店長より
「市川では、価値がある物でも『粗大ゴミに出すしかない』と思ってしまう方が非常に多いと感じています。
特に引越しや実家整理では、時間がなくて『とにかく捨てる』選択になりがちです。
でも実際は、家具や家電、ブランド品など、査定すれば値段がつく物が多くあります。
捨てる前に一度相談していただければ、費用も手間も減らせる可能性があります。
私たちは“もったいない”を減らし、地域の方が安心して片付けできる場所を作りたいと思い、今回無料相談窓口を設立しました。」
市川店の対応エリアについて
出張買取はなまる市川店では、以下のエリアを中心に出張対応しています。
- 千葉県内
- 市川市
- 船橋市
- 浦安市
- 松戸市
- 柏市
- 千葉市
- 習志野市
- 佐倉市
- 木更津市 ほか
- 東京都内（一部エリア）
- 江東区
- 江戸川区
- 墨田区
- 葛飾区
- 足立区
※詳細はお問い合わせにてご確認ください。
粗大ゴミ問題に対する当店の考え方｜「捨てる前に一度相談」を当たり前に
粗大ゴミは「処分するもの」と思われがちですが、実際には再利用できる品も多く存在します。
特に家具・家電は、状態が良ければ買取対象となることがあり、粗大ゴミとして処分するより費用負担が軽減できる可能性があります。
出張買取はなまる市川店では、
- 捨てる前の査定
- 搬出サポート
- 引越し・遺品整理の一括相談
を通じて、地域の「片付け負担」を減らすことを目指しています。
今後の展望｜地域密着の“相談拠点”としてサービスを強化
出張買取はなまるは今後も、全国各地で高齢化や人口集中によって生まれる「片付け課題」に対応するため、地域密着型の拠点展開を進めてまいります。
市川店においても、
- 相談窓口の認知拡大
- 法人案件の対応強化
- 遺品整理・生前整理の支援体制拡充
を進め、地域の暮らしに役立つサービスを提供してまいります。
本件に関するお問い合わせ先
出張買取はなまる 市川店
担当：大川
TEL：050-5538-7414
公式サイト：https://hanamarukaitori-shuccho.jp/