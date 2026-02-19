えなこカレンダーブック 2026.4~2027.3発売のお知らせ
コスプレイヤーのみならずタレントとしても大活躍のえなこのスクールカレンダーブックがついに発売！
週刊少年チャンピオンの表紙をソロで25回も飾っている彼女が“まだ見せていない魅力”をたっぷり詰め込んだカレンダーブック。その月をイメージした彼女のカットは必見です。またカレンダーとしてはもちろんですが、暦の入っていない写真だけのスペシャルページも多数収録されているため、グラビアフォトブックとしても楽しむことができます。“まだ見ぬえなこ”見つけてください!!
紙版にはふろくブロマイド全4種類中、1枚封入!!電子版には特典アザーカット60ページ!!
またこの写真集の発売を記念してイベントの開催が決定しております。
ご本人による写真集お渡し会を都内で２回、オンラインサイン会1回の計3回のイベントを予定しております。(※お渡し会はすでに完売済みです。)
【本人コメント】
海に行ったり、サンタになったり、バレンタインがあったりと季節感の詰まったカレンダーブックは見どころ満載です。ファンの皆さんから「カレンダーブック出さないの？」という要望が結構ありまして、要望にお応えしたくて発売させていただきました！
イベント情報
■発売記念オンラインサイン会
2月22日（日）18：30～
詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて
https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=yG9XDYq46KR0
■発売記念お渡し会
【書泉ブックタワー】
2月22日（日）第1部14:00～、第2部15:30～
https://t.livepocket.jp/e/wsvwk
※お渡し会はすでに完売済みです。
えなこ
［誕生日］1月22日
［血液型］A型［出身地］愛知県
［Twitter］@enako_cos
基本情報
■タイトル：えなこカレンダーブック2026.4~2027.3
■発売日：2026年2月19日（木）
■発売：秋田書店
■判型：A4判
■予価：本体2,200円（税別）
■撮影：藤本和典
オリジナルチェーン購入特典一覧
・セブンネットショッピング（ブロマイド1種）
・ヨドバシ.com（ブロマイド1種）
・楽天ブックス（ブロマイド1種）
・タワーレコード（ブロマイド1種）
・三洋堂書店（ブロマイド1種）
・HMV（ブロマイド1種）
