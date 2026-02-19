TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』より、第7話挿入歌「ReBreathe」の配信がスタート！楽曲制作と歌唱を担当するLIN（MADKID）、今作も歌唱に参加したMachicoよりコメントが到着！

TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』より、第7話挿入歌「ReBreathe」の配信がスタート！楽曲制作と歌唱を担当するLIN（MADKID）、今作も歌唱に参加したMachicoよりコメントが到着！