TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』より、第7話挿入歌「ReBreathe」の配信がスタート！楽曲制作と歌唱を担当するLIN（MADKID）、今作も歌唱に参加したMachicoよりコメントが到着！
第18回MF文庫Jライトノベル新人賞《優秀賞》を受賞、『このライトノベルがすごい！2024』（宝島社刊）《新作1位》を獲得した鵜飼有志によるライトノベル『死亡遊戯で飯を食う。』。
TOKYO MX・BS日テレ・ABCテレビ・WOWOW他にてTVアニメが好評放送中だが、この度、第7話の挿入歌としてOAされたばかりの楽曲「Breathe」が配信開始！
「ReBreathe」は同TVアニメのOPテーマも手掛けたLIN（MADKID）が作詞・作曲・編曲を担当。
第4話挿入歌「Breathe」同様、楽曲制作を手掛けたMADKIDのLINと声優・アーティストとして幅広く活動しているMachicoのデュエットソング。
「Breathe」のメロディーを基調にしながらも、温かみを感じるような優しい２人の歌声も印象的な、
キャラクターに寄り添った美しい楽曲に仕上がっている。
是非、アニメの放送と合わせてチェックして欲しい。
【LIN（MADKID）コメント】
「ReBreathe」という楽曲は、第4話で聴いていただいた「Breathe」という楽曲と対になる楽曲です。
生きていく中で、"この人に出会えてよかった"という気持ちはとても美しく、尊いものだと思っています。
それが別れの瞬間だったとしても、大切にしたいとこのシナリオを観て強く感じました。
二つの楽曲に参加してくださったMachicoさん、本当にありがとうございます。
改めて、このプロジェクトに関わらせていただけたことを幸せに思っています。
皆様にも素敵な出会いがありますように。
【Machicoコメント】
リズムやメロディー、LINさんパートがガラッと変わっています。
「Breathe」が溢れる感情を出しているとすれば、「ReBreathe」は少し余白が生まれているイメージ。
少し優しさや柔らかさが増している印象を受けていて、一筋の光へ手を伸ばすようなアプローチをさせていただきました!
■楽曲情報
「ReBreathe」
歌：Machico、LIN (MADKID) 作詞・作曲・編曲：LIN (MADKID)
■配信サイト一覧
https://shibouyugi.lnk.to/ReBreathe
■「ReBreathe」Official Audio公開！
https://www.youtube.com/watch?v=DTd-8ICY_kk
■第4話挿入歌「Breathe」配信サイト一覧
https://shibouyugi.lnk.to/Breathe
■「Breathe」Official Audio公開中！
https://www.youtube.com/watch?v=gS1AtSGOCps
■OPテーマ「￢Ersterbend」配信サイト一覧
https://lin-mdkd.lnk.to/Ersterbend
■TVアニメ『死亡遊戯で飯を食う。』
TOKYO MX、ＢＳ日テレ、ABCテレビ、WOWOW他にて好評放送中。
Netflixほか各配信サイトにて地上波同時配信。
【アニメ公式HP】https://shiboyugi-anime.com
【公式X】https://x.com/shibouyugi_ （ID／@shibouyugi_ ハッシュタグ／#死亡遊戯）
【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@shiboyugi_anime （ID／@ shiboyugi_anime）
【放送情報】
TOKYO MX 毎週水曜日23:30～
ＢＳ日テレ 毎週水曜日25:00～
テレビ北海道 毎週水曜日25:30～
テレビ愛知 毎週水曜日25:30～
TVQ九州放送 毎週水曜日26:00～
ABCテレビ 毎週水曜日26:45～
AT-X 毎週木曜日22:30～
東北放送 毎週木曜日25:35～
WOWOW 毎週火曜日25:00～
【STAFF】
原作：鵜飼有志（MF文庫J『死亡遊戯で飯を食う。』／KADOKAWA刊）
キャラクター原案：ねこめたる
監督：上野壮大
シリーズ構成：池田臨太郎
コンセプトアート：hewa
キャラクターデザイン：長田絵里
サブキャラクターデザイン：大塚渓花 小松聡太
プロップデザイン：黒岩園加
色彩設計：桂木今里
美術監督：中村嘉博
撮影監督：近藤慎与
編集：菊池晴子 小野寺桂子
音響監督：小沼則義
音響効果：山田香織
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：松本淳一
音楽制作：日本コロムビア
アニメーション制作：スタジオディーン
OPテーマ『￢Ersterbend』 作曲・編曲 ：LIN (MADKID) ※文字化けを避ける表記は、「not Ersterbend」
EDテーマ『祈り』歌：藤川千愛
【CAST】
幽鬼：三浦千幸
金子：水瀬いのり
吾妻：織部はるか
御城：土屋李央
藍里：宮本侑芽
萌黄：阿部菜摘子
白士：伊藤 静
《SCRAP BUILDING 》
言葉：若山詩音
毛糸：丸岡和佳奈
智恵：田辺留依
御城：土屋李央
《 GHOST HOUSE 》
青井：本村玲奈
金子：水瀬いのり
黒糖：佐藤榛夏
紅野：田村睦心
桃乃：川口莉奈
(C)鵜飼有志・ねこめたる/KADOKAWA/「死亡遊戯で飯を食う。」製作委員会