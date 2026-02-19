【ISEKADO】廃校が「大人の実験室」へ。官民連携で挑むインキュベーション施設『神社Cheers』2026年3月24日（火）グランドオープン

有限会社二軒茶屋餅角屋本店

有限会社二軒茶屋餅角屋本店（本社：三重県伊勢市、代表取締役社長：鈴木成宗、以下 ISEKADO）は、2026年3月24日（火）、伊勢市内の廃校（旧神社小学校）をリノベーションした複合インキュベーション施設『神社Cheers（かみやしろチアーズ）』をグランドオープンいたします。

当日は一見勝之三重県知事（予定）、鈴木健一 伊勢市長（予定）をご来賓にお招きし、かつての「音楽室」での記念式典、昇降口でのテープカット、および施設見学ツアーを実施いたします。

■ 施設コンセプト：「混ぜて、醸す。未来の実験場」

『神社Cheers』は、単なるシェアオフィスではありません。広大な校舎を活用し、スタートアップ、研究者、地域企業、学生などが集い、互いに混ざり合う「大人の実験室」です。 ISEKADO代表・鈴木の「創業期に相談できる壁打ち相手が欲しかった」という原体験に基づき、失敗を恐れず挑戦できる土壌（実験場）を提供します。

■ グランドオープン・セレモニー開催概要

・ 日時：2026年3月24日（火） 10:30 ～ 11:30（受付開始 09:30）

・ 場所：神社Cheers（旧神社小学校） 三重県伊勢市神社港294

◦ 式典会場：4階 音楽室

◦ テープカット：1階 昇降口前

・ 主な登壇者（予定）：

◦ 三重県知事 一見 勝之 様

◦ 伊勢市長 鈴木 健一 様

◦ 地元自治会長 様

◦ 有限会社二軒茶屋餅角屋本店 代表取締役社長（校長） 鈴木 成宗

※公務等の都合により、来賓は代理の方となる場合がございます。予めご了承ください。

■ 施設概要

・ 施設名：神社Cheers（かみやしろチアーズ）

・ 所在地：三重県伊勢市神社港294（旧神社小学校）

・ 設備：コワーキング（18ブース）、インキュベーション（12室）、固定テナント（11室）、シェアキッチン、売店、図書館、ジム、カフェ

・ 特徴：

◦ BBC：Book（ライブラリー）、Beer（交流）、Coffee（休息）を備えたラウンジ。

◦ 地域資源活用：牡蠣殻を再利用した内装材「シェルインオイスター」を導入。

◦ 廃菌床を活用した「ヘラクレスオオカブト」生育事業。





