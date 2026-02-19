【日本三大秘境・宮崎県椎葉村発】幻の豆腐屋が熊本に！九州アイランドマルシェin熊本駅に出店！

株式会社JIMOS

株式会社JIMOS（本社：福岡県福岡市）が運営する「豆腐の盛田屋」（宮崎県椎葉村）は、熊本県熊本市で開催される「九州アイランドマルシェinJR熊本駅」に出店いたします。

椎葉村の湧き水と厳選した国産大豆でつくった「汲み出し ゆき肌豆腐」や「無調整 ゆき肌豆乳」を限定販売。また、椎葉の豆乳でつくる豆乳スキンケアも販売いたします。ぜひお立ち寄りください。

豆腐の盛田屋の豆腐工場は、標高700mの山あいに位置する宮崎県椎葉村にあります。

椎葉村は日本三大秘境のひとつに指定されており、村のほとんどが森林という厳しくも豊かな自然環境に囲まれています。山の木々や苔むす岩間から流れる清らかな水があり、豆腐や豆乳をつくるにはまさに理想的な場所です。

秘境”椎葉村”の恵みから生まれた豆腐と豆乳

盛田屋の豆腐づくりは、大豆の風味が引き立つ豆腐を作るのに理想的な椎葉村の湧き水と、2種の国産大豆（北海道産「とよまさり」、佐賀県産「フクユタカ」）を使用しています。

風味と甘みの強い「とよまさり」と、タンパク質が豊富でしっかりとした旨みが特徴の「フクユタカ」を独自の比率でブレンドすることで、1種類の大豆では表現できない、濃厚で深い味わいとコクを生み出します。

大豆固形分12％の「無調整 ゆき肌豆乳」は、まるで豆腐を飲んでいるような濃厚さが自慢。

この豆乳ににがりを打ち、ひとつずつお椀で汲みだしてつくる「汲み出し ゆき肌豆腐」は、お椀のように丸い形状が特徴。一口食べると口の中で甘さが広がり、しっとりと濃厚な味わいです。

添加物を一切使わず、昔ながらの手作業で仕上げるため賞味期限が短いですが、真の“おいしさ”を守るため、昔ながらの製法を守り続けています。

「九州アイランドマルシェinJR熊本駅」に出店決定！

椎葉村のお隣、熊本県のJR熊本駅にて2月21日（土）～23日（月）に開催される、「九州アイランドマルシェ」に出店が決定いたしました。

今回はできたての「汲み出し ゆき肌豆腐」やあたたかい「無調整 ゆき肌豆乳」の試食もご用意いたしております！試食・販売ともに数に限りがありますので、ぜひともお早めにお越しください。

また、同じ椎葉村の有名なお菓子屋さん『菓te-ri』さんとのコラボ「豆乳プリン」も限定販売！豆乳のコクが引き立つ濃厚プリンをご賞味ください。

概要

九州アイランドマルシェ in JR熊本駅

場所：JR熊本駅アミュひろば

〒860-0047 熊本県熊本市西区春日２丁目７

日程：2月21日（土）～2月23日（月） 10:00~18:00

※初日は12:00開始／最終日は17:00終了

販売商品：

・汲み出し ゆき肌豆腐

・無調整 ゆき肌豆乳

・『菓te-ri』コラボ 豆乳プリン

・豆乳せっけん 自然生活

・薬用どくだみ豆乳せっけん

・豆乳よーぐるとぱっく 玉の輿 薬用美白

・豆乳よーぐるとぱっく 玉の輿 蜂蜜ほっと

・豆乳ハンドクリーム 自然生活

・盛田屋の大豆麺

・温泉水99

・ノンケミカルUVミルク50＋

※販売商品は変更になる可能性があります。

※なくなり次第終了

豆腐の盛田屋について

豆腐の盛田屋は、一丁の豆腐から始まりました。

今年で創業24年目となる豆腐の盛田屋は”日本一の豆腐“を目指して清らかな湧水の里・日本三大秘境である宮崎県椎葉村にて産声を上げました。大豆のうま味と甘みを引き出した豆腐は濃厚でなめらか。地元だけでなく、九州全域でお引き合いをいただく、人気の品です。

豆腐・豆乳をつくるうちに職人の手が白くきれいになったことから、スキンケア商品開発をスタート。スキンケア製品には独自に開発した豆乳発酵液を使用し、大豆イソフラボンをはじめとする大豆のチカラを肌へ届けるため、研究を続けています。また、豆腐の盛田屋のルーツである大豆を内側からも、手軽に取り入れてもらいたい。そんな思いから「盛田屋の大豆麺」や国産大豆100％のソイプロテイン「きれいなプロテイン」など大豆加工食品も販売しております。

