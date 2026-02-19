発売16カ月で累計出荷数1,000万個突破(※１)！大人気の麻辣燙のカップ春雨麺『中華房 麻辣燙』が満を持して実店舗化！「吉祥寺」に第1号店オープン

株式会社医食同源ドットコム

健康食品、食品、衛生用品、化粧品等の製造、販売を行う株式会社医食同源ドットコム（本社：埼⽟県さいたま市、代表取締役：夏目洋司）は、発売16カ月で累計出荷数1,000万個突破(※1)した大人気の麻辣燙のカップ春雨麺『中華房 麻辣燙』の実店舗1号店を2026年2月26日（木）「吉祥寺」にオープンすることとなりました。

※画像はイメージです。

■中華房 麻辣燙とは

『中華房 麻辣燙』は、グルテンフリー(※２)のさつま芋麺(※３)を採用した、本場中国のマーラータンの味を追求したカップ春雨麺です。2024年9月発売～2026年1月の16ヵ月で、累計1,000万個の売上を突破(※1)し、今もなおSNSを中心に話題となっている商品です。

※画像はイメージです。

※1 2024年9月～2026年1月 累計出荷数

※2 グルテンを含まないさつま芋でん粉麺(春雨)を使用

※3 さつま芋でん粉で作られた春雨

■店舗情報

店舗名：ISDG 麻辣燙 吉祥寺店

住 所：東京都武蔵野市吉祥寺本町2-26-2 NAKAMICHI GARDEN 2F

アクセス：JR中央線・総武線、京王井の頭線「吉祥寺」駅、北口徒歩7分

営業時間：11:00～22:00（L.O. 21：00）

定休日：年末年始 ※変更になる場合があります。

座席数：23席

決済方法：現金でのお支払いが不可。クレジットカード、交通系IC、電子決済がご利用可能です。

■ISDG 麻辣燙 吉祥寺店の麻辣燙（マーラータン）とは

「ISDG 麻辣燙 吉祥寺店」では、「中華房 麻辣燙」のスープの味をベースに、牛骨やローストチキンの風味が入った、より一層深みと旨みが凝縮された、本格麻辣燙です。

スパイスも陽春砂（ヨウシュンシャ）、蕃鬱金（バンウコン）、ガランガル、良姜（リョウキョウ）、月桂樹（ゲッケイジュ）、草果（ソウカ）などの漢方も追加し、弊社の名前にもある通り、「医食同源で健康的な日常を」を食を通してご堪能いただけます。

「ISDG麻辣燙」麻辣燙の世界を、もっと自由に楽しんでいただくために、お好みの具材・薬味を自由に選び「あなただけの麻辣燙」が本場の味わいでお楽しみいただけます。

ISDG 麻辣燙の楽しみ方

店内にある食材ケースに、野菜やきのこ、豆腐、肉、海鮮などの40種類以上の具材から、好きな具材をボウルに入れ、カウンターでスープの辛さ・麻辣レベル、麺（「中華房 麻辣燙」と同じさつまいも麺や平麺など）を指定いただき、基本の麺＋スープが620円、トッピングは1gあたり3.1円の量り売り、個別の追加トッピング（牡蠣1個150円など）で販売いたします。

会社概要

会社名： 株式会社医食同源ドットコム

代 表： 夏目洋司

本社所在地：埼玉県さいたま市南区沼影1-10-1 ラムザタワー7階

ウェブサイト： https://ishokudogen.co.jp/

創立年：2011年9月

資本金：40,000,000円

従業員数：60人

事業内容：サプリメント、食品、衛生用品などのメーカー