日本企業の生成AI効果実感はわずか13％｜ユースフル、実務の効率化を支援する「Microsoft 365 Copilot」コースを公開

DXスキル・IT教育を展開するユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣凛太郎）は、2026年2月18日より、eラーニングサービスの新講座「Microsoft 365 Copilotコース」を提供開始いたしました。本講座は、Copilotを付与されたものの「結局、仕事でどう使えばいいかわからない」「議事録や要約止まりで活用が広がらない」といった課題に対し、Microsoft 365ツールを横断しながら、Copilotを“有能な業務アシスタント”として使いこなすための実務特化型カリキュラムです。

背景：生成AI導入が進む一方で、成果につながらない日本企業の課題

生成AIは世界的に業務活用が進む一方で、日本企業では「導入」と「成果」の間に大きな乖離が生じています。

PwC Japanグループ (*1)の調査によれば、日本企業の56％が生成AIを活用中と回答する一方で、「期待を大きく上回る効果」を実感している企業は13％にとどまっています。その背景には、生成AIを単体ツールとして部分的に利用するにとどまり、業務プロセス全体に組み込めていないという課題があると指摘されています。

実際の現場においても、Copilotなどの生成AIが「質問に答えるツール」にとどまり、TeamsやExcelなど日常業務の中で、どの工程をAIに任せるか整理されていないケースが少なくありません。

こうした課題を背景に、ユースフルは、日常業務で最も利用頻度の高いMicrosoft 365ツールに生成AIを組み込み、業務プロセスそのものを変えることに特化した「Microsoft 365 Copilotコース」を開発しました。

(*1) 出典：生成AIに関する実態調査 2025春 5カ国比較 ―進まない変革グローバル比較から読み解く日本企業の活路―(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/generative-ai-survey2025.html)

内容：「Microsoft 365 Copilotコース」の特長

本講座は、ただ単にCopilotの操作方法を学ぶ講座ではなく、Teams・Outlook・Word・PowerPoint・Excelといった日常業務で特に利用頻度の高いMicrosoft 365ツールにCopilotを組み込み、業務プロセスそのものを効率化する実務特化型の講座です。

具体的には、講座の構成に沿って、以下のようなツール連携を体系的に解説します。

＜Excel × Copilot＞

関数、ピボットテーブルやグラフの作成など、データ分析と可視化を高速化する方法を解説。

＜Teams × Copilot＞

自社フォーマットに沿った議事録の生成、長文チャットの要約、欠席会議の論点把握などの会議業務やタスク整理を効率化する方法を解説。

＜Outlook × Copilot＞

未読メールの要約、返信文の下書き作成、優先順位整理など、日々のメール処理時間を削減する活用法を解説。

＜Word × Copilot＞

過去資料をもとにした文章生成、構造化、リライト、要約など、ドキュメント作成業務を効率化する方法を解説。

＜PowerPoint × Copilot＞

自社フォーマットに沿ったスライド作成、台本の作成、想定質問の作成、資料要約など、資料作成を効率化する方法を解説。

新講座の視聴体験ができる無料トライアルキャンペーン

【期間限定】2026年2月24日（火）まで、Microsoft 365 Copilotコース 無料トライアル受付中

本講座のリリースを記念し、2026年2月24日（火）までの期間限定で、個人・法人双方を対象とした無料トライアルキャンペーンを実施いたします。本キャンペーンでは、受講開始から7日間、新講座「Microsoft 365 Copilotコース」の動画を無料でご視聴いただけます。実際の操作感や講義内容について、購入・導入前に安心してお確かめいただける機会です。

お申し込み期限 ： 2026年2月24日（火）

トライアル期間 ： 受講開始から7日間

※無料期間終了後に自動で課金が発生することはございません。

無料トライアルをご希望の方は、以下のボタンよりお申込みください。

【個人向け 無料トライアル】

お申し込み後、すぐにトライアルが開始します。

【法人向け 無料トライアル】

お申し込み後、翌日以降に順次受講開始案内のご連絡をいたします。

【今後の展望】

ユースフルは「創る人をつくる」をミッションに、テクノロジーと人の架け橋となる活動を続けてまいります。今後も、すべてのビジネスパーソンがAIという強力な武器を手にし、自分らしい働き方を実現できるよう、わかりやすく実践的な学習コンテンツを拡充してまいります。

新講座「Microsoft 365 Copilotコース」を含めた、ユースフルのeラーニング全講座の具体的なカリキュラムやサンプル動画をご確認いただけます。

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

