発売2週間で4万部突破！ 杉村太蔵が1年かけて執筆した『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』がスピード大重版！

株式会社文藝春秋より2026年1月28日刊行の『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』が、発売直後から全国の書店で品切れ続出。Amazon「本の売れ筋ランキング」総合4位（2/16）を記録し、「株式投資・投資信託」部門では2週間以上1位をキープ（2/2～2/18）。

発売わずか2週間で、経済・投資ジャンルの本では異例ともいえる3万部のスピード大重版が決定、早くも4万部を突破しました。

本書は、元衆議院議員であり、外資系証券会社出身という経歴の杉村太蔵さんが、一年間かけて自ら書き上げた渾身の一冊です。一流の証券マンのもとで金融を学び、政治を”内側から”見つめる中で気づいた「お金の流れに関する法則」を中心に、資産形成に必要な知識やマインドが学べます。

コメンテーターの経験をいかした明快な文章が「『はじめに』からもう面白い」「まるで太蔵さんがその場で話しているようにすっと入ってくる」と好評で、具体的な22銘柄を挙げて自らの投資ルールをあてはめて解説する後半の章には、投資経験者からも「学びがある」と注目されています。

◆ 杉村太蔵さんのコメント

一年前に書籍のお話をいただいてから、何十回も出版社に通い、何度も書き直し、私がこれまでやってきた投資のすべてを言語化しました。タイゾー、えらく真面目じゃないか？と感じるかもしれませんが、このやり方こそが日本人にいちばん合っていると自負しています。

今、日本は第二次高度成長期の始まりにいると私は考えています。杉村太蔵流の骨太投資術が、みなさまの資産運用の一助になれば幸いです。

◆ 『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』目次

はじめに

第1章「推し株」投資のススメ | 日経平均はまだまだ上がります！

第2章「骨太の方針」 | 「骨太の方針」を読めばこれから上がる株がわかります

第3章 太蔵流・株式投資銘柄選択基準 | 投資銘柄を選ぶシンプルな方法、お教えします

第4章 10年で2倍を狙う「推し株」 | 永遠に保有したい2倍の成長を期待できる企業です

第5章 10年で10倍を狙う「推し株」 | 新しい社会課題に対応する企業は成長する可能性がたっぷりです

第6章 ポートフォリオと今後の日本経済 | 投資資金500万円を例にお話しします

おわりに

ーーー気になるトピック満載！ーーー

★オルカン・S＆P500は新手の貯金！

★社会課題を解決できる企業は伸びる！

★Ｍ＆Ａ、人材育成、造船は10倍株！

★日経平均は8万円になる！

◆ 杉村太蔵 プロフィール

1979年8月13日、北海道旭川市出身。2004年3月筑波大学中退。派遣社員から外資系証券会社勤務を経て、2005年9月衆議院議員選挙当選。現在、テレビ・ラジオ・雑誌などメディアで活動する一方、派遣社員から国会議員、落選して無職からタレントに転身するなど、自身の経験を交えながら語る政治・経済をテーマとした講演活動を全国で行う。

書 名：『杉村太蔵の推し株「骨太」投資術』

著 者：杉村太蔵

出版社：株式会社文藝春秋

判 型：四六判 並製カバー装 256ページ

定 価：1870円（税込）

発売日：2026年1月28日

ISBN：978-4-16-392063-4

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920634

