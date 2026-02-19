【3/19オンライン開催】スタートアップ向け補助金の上手な使い方と最新公的支援を解説 ～ブリッジコンサルティンググループ×G&N共催セミナー～

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年3月19日（木）に、「【返済不要のお金を味方に】スタートアップ向け補助金の上手な使い方と最新公的支援」(http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-12/4bx954)をテーマとした無料オンラインセミナーを開催します。

セミナー開催の背景

昨今の経済環境の変化を受け、企業のチャレンジや生産性向上、賃上げを後押しする「中小企業施策」が数多く用意されています。その中でも、返済不要で活用できる「補助金・助成金」は、スタートアップにとって極めて有効な資金調達の選択肢です。

しかし、補助金は「自ら情報を取りに行かなければ活用できない」制度であり、

「情報が散逸しており、どれが自社に合うかわからない」

「公募要領が難解で、申請手続きに膨大な手間がかかる」

「気づいた時には応募期限が過ぎていた」 といった理由で、活用を断念してしまう企業も少なくありません。

本セミナーでは、補助金の提案から実行支援までをワンストップで手掛ける株式会社G&Nと、ブリッジコンサルティンググループが、スタートアップが知っておくべき補助金の種類や活用ポイント、メリット・デメリットを分かりやすく解説します。

「IPO準備期～上場後」の各ステージに応じた活用戦略を公開

本セミナーの大きな特徴は、単なる制度紹介に留まらず、スタートアップ特有の成長フェーズに合わせた具体的な活用事例を紹介する点にあります。

- 設備投資によるキャッシュアウトを抑え、資本効率を高める手法- N-3、N-4期における計画的な活用方法- IPO達成後のさらなる成長加速に向けた公的支援の取り入れ方

など、事業計画やファイナンス戦略に組み込める「実践的なノウハウ」をお伝えします。

このようなお悩みがある企業様にオススメです

セミナー開催概要

- これから補助金等の公的支援を本格的に活用していきたい方- 上場前の設備投資負担を軽減し、手元のキャッシュを厚くしたい方- 自社の事業計画（N-3、N-4期等）に最適な補助金を知りたい方- 補助金を活用してセールスを促進させるノウハウを学びたい方【無料】セミナー申し込みはこちら :http://go.pardot.com/l/1103992/2026-02-12/4bx954[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/56_1_194c78c0844356f405f2283066c4a72b.jpg?v=202602190951 ]

登壇者株式会社G&N取締役COO緒方 佑太

株式会社NTTデータおよびSCSK株式会社のグループ企業にて、大手通信キャリアの基幹システムや金融機関の基幹ネットワーク更改プロジェクトに従事。2022年より株式会社G&Nに参画し、システム開発の知見を活かした補助金コンサルタントとして、時には要件定義段階から顧客の新規事業開発を支援。2024年より取締役に就任し、現在はコンサルティング事業全体を統括している。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社プロフェッショナルプラットフォーム事業本部シニアマネージャー田中 剛

Big4監査法人で監査・アドバイザリー業務に従事。 大手建設コンサルティンググループ会社では取締役兼西日本支社長として事業の立ち上げ、運営、統括、M&Aを手掛ける。 上場準備複数社でCFO、管理部門責任者として経営企画業務全般、ファイナンス、IPO準備等を経験。 現在、ブリッジコンサルティンググループにて新規事業の立ち上げに従事。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

