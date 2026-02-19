スポーツ界の不祥事撲滅パッチ登場！【日本初※】選手を“企業体”へ進化させる新概念『アスリート3.0』育成インフラ始動

株式会社ブルースプリング

学生課題の解決に挑む学生企業の株式会社ブルースプリング（本社：岡山県）は、トップアスリートマネジメントのノウハウを持つ株式会社川本企画（本社：神奈川県）と共同で、深刻化するスポーツ界の構造的バグ（不祥事や将来不安）に対するソリューションとして開発された次世代アスリート教育インフラ『ATHLETE MARKETING（アスリートマーケティング）』をローンチし、組織強化・教育OSとしての連携提供を開始いたします。

「アスリートマーケティング」ロゴ

第1期導入法人の募集開始にあたり、本プログラムはスポーツ指導における「スマホ没収・SNS禁止」という旧態依然とした規制の撤廃を提案し、選手・生徒を「雇われる競技者（アスリート1.0）」から「自立した企業体（アスリート3.0）」へと進化させるパラダイムシフトを牽引します。 また、リリースに先立って関係各所（プロチーム・実業団・学校法人）向けに開催した「事業戦略説明会」の全編アーカイブ動画を本日より一般公開いたします。

【News】 「スマホ・SNS禁止令」の撤廃と、不祥事撲滅パッチの導入

～不祥事対策の基準は『道徳』から『経済的損失の自覚（ビジネス）』へ～

近年、一部の部員・選手によるSNSへの不適切動画投稿により、強豪校が無関係な部員をも巻き込んで「大会出場辞退」に追い込まれたり、プロチームが数億円の違約金を被る事件が頻発しています。これに対し、多くの指導現場は「スマホの没収」や「SNSの利用禁止」「道徳教育」という抑圧で対処していますが、デジタルネイティブ世代の暴走を根本から防ぐことは不可能です。

アスリート3.0とは

『ATHLETE MARKETING』は、スポーツ界の深刻な“システムバグ（不祥事）”を修正する『不祥事撲滅パッチ』として機能します。無意味な「SNS禁止令」を撤廃し、「スポーツ版MBA」とも言える高度なビジネス教育を実施。「深夜のその1回の悪ふざけ投稿が、将来稼ぐはずだった数千万円のスポンサー収入を完全に破壊する」というリアルな経済的損失を教え込みます。

選手自身を、旧来の「雇われる労働者（1.0）」や、承認欲求で動く「インフルエンサー（2.0）」から、データ自己管理と社会課題解決力を有する「一つの企業体（アスリート3.0）」へと覚醒させます。この「プロとしての当事者意識」こそが、いかなる道徳の授業よりも強固な自浄作用を生み出し、不祥事を内側から根絶する最強のコンプライアンス（防波堤）となります。

■ 本プロジェクトが解決する「3つの社会課題」

『ATHLETE MARKETING』は、単なるマナー研修やSNS講座ではなく、プロチームや学校法人が抱える「経営・組織課題の解決策」として設計された独自の教育インフラです。我々は以下の3つの課題に対して、構造的なアップデートを図ります。

1. 【ガバナンスの限界】 「スマホ没収」では防げないSNS不祥事とブランド崩壊

前述の通り、たった一度の軽率な投稿が組織に致命的なダメージを与えます。本プログラムでは「自分自身が一つの企業である」という当事者意識を徹底することで、強固な自制心と、チームメイト同士で不祥事を止め合う「強固な自浄作用」を組織内に育てます。

2. 【生存戦略の欠如】 78%が破産するセカンドキャリアへの「処方箋」

プロ選手の平均寿命は短く、NFL選手の78%が引退後わずか数年で自己破産や経済的困窮に直面するというデータが示す通り、金融やビジネスリテラシーの欠如は致命傷です。学校教育においても「スポーツばかりでは将来が不安」という保護者の声が、生徒募集の最大の壁となっています。

デュアルキャリア教育

我々は、競技経験で培った「競争心」を「市場分析・戦略」へ、「復元力」を「危機管理」へ、「コーチャビリティ」を「適応性・学習力」へと変換する「アスリート・スキルのビジネス翻訳マトリクス」を用いたデュアルキャリア教育を実装。引退・卒業後のキャリア構築力が、現役中の「将来不安（ノイズ）」を取り除くことで、純粋な競技パフォーマンスを最大化させます。

3. 【人材育成の不備】 「気合と根性の反復練習」からの脱却

精神論や長時間の反復練習だけでは、世界基準に到達することは不可能です。睡眠時間の科学的管理や、持続グルコースモニタリング（血糖値管理）、デジタル・デトックスといった最先端の「パフォーマンス科学（定量的自己管理）」を導入。心技体をデータでコントロールする術を学ばせることで、日々のトレーニングの投資対効果（ROI）を最大化し、大舞台での「勝率」を直接的に引き上げます。

■ スポーツ版MBA：常識を覆す4つの絶対能力とエコシステム

伝統的なアスリートが抱える「怪我・短いキャリア・限られた収益」というリスクを排除し、長期的な富と社会的影響力を持つ持続可能なエンタープライズへと進化させるため、本プログラムは「サクセス・フレームワーク」を採用しています。

アスリート・サクセス・フレームワークアスリートマーケティング主要科目

選手が独力で世界の複雑なメガトレンドに対応することは不可能です。本プログラムは全60回の完全実践型カリキュラムを通じて、選手をリスクから「守り」、チームの資産として「育てる」クラブ内インフラとして機能します。

１. Performance Science（勝つための自己管理力）：

睡眠テックや栄養科学を用いた定量的自己管理により、パフォーマンスの波を極限までなくし、確実に実力を発揮する強靭なOSをインストールします。

２. Media Ownership（熱狂を生む発信力とバーチャル拡張）：

自身をブランド化し、自己ブランディングと発信力を強化。「知られていない＝存在しない」現代において、ファンを「資産」に変えるメディアオーナーシップを育成します。

３. Sponsorship & Business（お金を生む企画営業・収益の多角化）：

企業の課題を解決するBtoBソリューション提案や金融・契約リテラシーを学び、自らの活動資金を稼ぎ出す実務能力を養います。

アスリートクリエイターの収益エコシステム

※上記２.および３.の能力を身につけることで、旧来の「給与＋既存スポンサー」依存から脱却します。自社メディア、D2C（グッズ販売）、デジタルグッズ、さらにVTuberやeスポーツといった「多角的な収益エコシステム」を選手自らが構築できるようになります。

４. Dual Career & CSV（一生食いっぱぐれないキャリア構築力）：

地域社会の課題解決（社会実装）を実践し、その実績を「ポートフォリオ」に集約。引退後のビジネススキル変換を行い、幹部候補就職や、難関大学の総合型選抜（AO入試）を無双する最強の履歴書を構築します。

■ 教育関係者・クラブ経営者の皆様へ：パートナーシップのご提案

「有望選手のスカウトで他チームに勝ちたい」「選手の不祥事リスクを根絶したい」「生徒の圧倒的な進路実績（難関大合格）を作り、募集力を強化したい」。 そのような課題をお持ちのプロチーム、実業団、学校法人向けに、本プログラムを「教育・強化インフラ（教育OS）」として提供するライセンス連携を開始します。「ルーキー研修」「トップチーム向けゼミ」「正課・探究授業」など、組織のフェーズに合わせた導入パッケージをご用意しております。貴組織の投資対効果（ROI）を最大化する戦略的パートナーとして、ぜひご活用ください。

■ 代表メッセージ

株式会社ブルースプリング / 株式会社川本企画 代表取締役 川本 潤

「京都大学経済学部卒業後、当時のサニーサイドアップにて日本のスポーツビジネスの最前線を牽引してまいりました。独立後は世界ランク1位の選手や日本代表選手のアスリートマネジメントに携わり、世界中のアスリートに内側から関わる機会に恵まれました。選手の現役引退後は、セカンドキャリア事業としてパーソナルビジネスを開発。さらに教育現場においても、通信制高校設立やオルタナティブスクールのコンサルティング、難関大学へ合格させる進路支援、学生と共同での法人設立など、個人の可能性開発を追究してきました。 一流のスポーツビジネスの現場と、学校設立・進学支援の両方を知り尽くしたファームとして、皆様の組織の投資対効果最大化に直結する戦略的パートナーシップをお約束いたします。」（著書：『シン・学問のすすめ』(https://amzn.asia/d/00QWAQwE)）

■ 企業概要・お問い合わせ

