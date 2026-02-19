こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
高精度ハイブリッドノイズキャンセリング搭載USB Type‑Cイヤホン『ATH‑CKD7NC』発売
ハイレゾ対応のφ11mmドライバーとENCマイクが、細部までクリアな音質と通話品質を実現
株式会社オーディオテクニカは、高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載したUSB Type-Cイヤホン『ATH‑CKD7NC』を2026年2月27日（金）に発売いたします。
写真左：ベージュゴールド（BGD） 写真右：ブラック（BK）
スマートフォンやPC、タブレットなどUSB Type‑C端子を備えたデバイスが増える中、電池残量や電波干渉に左右されず、常に安定した音で使える有線イヤホンが改めて注目されています。『ATH‑CKD7NC』は、USB Type‑Cで機器に直接接続できる手軽さに加え、高精度ハイブリッドノイズキャンセリングと、通話時に声をクリアに届けるENCマイクを搭載。オンライン会議や移動中の通話、集中したい作業時間まで、日常のコミュニケーションとリスニングを快適にサポートします。周囲の音を自然に取り込める『ヒアスルー機能』も搭載し、音楽を聴きながら作業したり、周囲の音を確認したい場面に便利です。
音質面では、新規設計の高効率φ11mmドライバーを搭載。振動板の前後直進運動を緻密に制御することで音域の分離感を高め、厚みのある低音からクリアな中高域まで、バランスよく再現します。ハイレゾ音源にも対応し、コンパクトな筐体でありながら、音の輪郭や空気感まで丁寧に描き出します。
筐体には、軽量かつ高剛性の精密切削アルミニウムハウジングを採用。不要な共振を抑えることで音の立ち上がりが良く、細かなニュアンスまで忠実に再生します。さらに、アルミニウムならではの繊細な質感が、日常使いにふさわしい上品さを演出します。ベージュゴールド（BGD）とブラック（BK）の2色展開で、シーンを問わず使用できるデザインに仕上げました。
また、コード途中のマイク付きリモコンで、ノイズキャンセリング・ヒアスルーの切り替え、再生・停止、曲操作、音量調整などを直感的に操作できます。スマートフォンやPCの画面を開かずに操作できるため、作業中や移動中でも扱いやすい点が特長です。さらにコードクリップを付属し、コードの揺れやタッチノイズを抑えながら、通話時の安定性と装着時の快適さを高めています。
なお、発売にともない、本日から 3月6日(金) 23:59の期間限定で「ATH-CKD7NC 発売記念キャンペーン」を実施します。オーディオテクニカ公式オンラインストアにて、『ATH-CKD7NC』をご予約・ご購入いただいた方にもれなく、Audio-Technica オリジナルの『ミニポーチ』をプレゼント。ミニポーチはイヤホンをスマートに収納でき、カラビナ付きでバッグにも取り付け可能です。製品の持ち運びにぜひご活用ください。
【ATH-CKD7NC 製品概要】
高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。
電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン
2月27日発売
ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン
ATH-CKD7NC オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-CKD7NC
＜特長＞
■ハイブリッドノイズキャンセリング搭載のUSB Type-Cイヤホン
■外の音を自然に取り込みながら、BGM感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能
■ハイレゾ音源まで楽しめる、高効率φ11mmドライバーを搭載
■軽量かつ強靭な精密切削アルミニウムハウジング
■周囲のノイズを抑え、自分の声だけをクリアに届けるENCマイク搭載
■安定した通話と快適な装着を実現するコードクリップを付属
■高品位なカラーとデザインが際立つアルミニウム筐体
■ノイズキャンセリング機能のON/OFFや再生、音量調整などをかんたん操作
■イヤホンの状態をひと目で確認できるLEDインジケーター
■充電不要、複数のデバイスで使用可能
■⾼⾳質DAC（D/Aコンバーター）を内蔵
■清潔に使える抗菌加⼯のイヤピース
■SiriやGoogleのデジタルアシスタントにアクセス可能
■⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
■動画もゲームも、タイムラグがなく快適
関連リンク
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-CKD7NC
株式会社オーディオテクニカは、高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載したUSB Type-Cイヤホン『ATH‑CKD7NC』を2026年2月27日（金）に発売いたします。
写真左：ベージュゴールド（BGD） 写真右：ブラック（BK）
スマートフォンやPC、タブレットなどUSB Type‑C端子を備えたデバイスが増える中、電池残量や電波干渉に左右されず、常に安定した音で使える有線イヤホンが改めて注目されています。『ATH‑CKD7NC』は、USB Type‑Cで機器に直接接続できる手軽さに加え、高精度ハイブリッドノイズキャンセリングと、通話時に声をクリアに届けるENCマイクを搭載。オンライン会議や移動中の通話、集中したい作業時間まで、日常のコミュニケーションとリスニングを快適にサポートします。周囲の音を自然に取り込める『ヒアスルー機能』も搭載し、音楽を聴きながら作業したり、周囲の音を確認したい場面に便利です。
音質面では、新規設計の高効率φ11mmドライバーを搭載。振動板の前後直進運動を緻密に制御することで音域の分離感を高め、厚みのある低音からクリアな中高域まで、バランスよく再現します。ハイレゾ音源にも対応し、コンパクトな筐体でありながら、音の輪郭や空気感まで丁寧に描き出します。
筐体には、軽量かつ高剛性の精密切削アルミニウムハウジングを採用。不要な共振を抑えることで音の立ち上がりが良く、細かなニュアンスまで忠実に再生します。さらに、アルミニウムならではの繊細な質感が、日常使いにふさわしい上品さを演出します。ベージュゴールド（BGD）とブラック（BK）の2色展開で、シーンを問わず使用できるデザインに仕上げました。
また、コード途中のマイク付きリモコンで、ノイズキャンセリング・ヒアスルーの切り替え、再生・停止、曲操作、音量調整などを直感的に操作できます。スマートフォンやPCの画面を開かずに操作できるため、作業中や移動中でも扱いやすい点が特長です。さらにコードクリップを付属し、コードの揺れやタッチノイズを抑えながら、通話時の安定性と装着時の快適さを高めています。
なお、発売にともない、本日から 3月6日(金) 23:59の期間限定で「ATH-CKD7NC 発売記念キャンペーン」を実施します。オーディオテクニカ公式オンラインストアにて、『ATH-CKD7NC』をご予約・ご購入いただいた方にもれなく、Audio-Technica オリジナルの『ミニポーチ』をプレゼント。ミニポーチはイヤホンをスマートに収納でき、カラビナ付きでバッグにも取り付け可能です。製品の持ち運びにぜひご活用ください。
ミニポーチ イメージ画像
【ATH-CKD7NC 製品概要】
高精度ハイブリッドノイズキャンセリング機能を搭載。
電池切れもタイムラグもないUSB Type-Cイヤホン
2月27日発売
ノイズキャンセリングUSB Type-C用イヤホン
ATH-CKD7NC オープン価格
製品の詳細はこちら
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-CKD7NC
＜特長＞
■ハイブリッドノイズキャンセリング搭載のUSB Type-Cイヤホン
■外の音を自然に取り込みながら、BGM感覚で音楽が聴けるヒアスルー機能
■ハイレゾ音源まで楽しめる、高効率φ11mmドライバーを搭載
■軽量かつ強靭な精密切削アルミニウムハウジング
■周囲のノイズを抑え、自分の声だけをクリアに届けるENCマイク搭載
■安定した通話と快適な装着を実現するコードクリップを付属
■高品位なカラーとデザインが際立つアルミニウム筐体
■ノイズキャンセリング機能のON/OFFや再生、音量調整などをかんたん操作
■イヤホンの状態をひと目で確認できるLEDインジケーター
■充電不要、複数のデバイスで使用可能
■⾼⾳質DAC（D/Aコンバーター）を内蔵
■清潔に使える抗菌加⼯のイヤピース
■SiriやGoogleのデジタルアシスタントにアクセス可能
■⻑時間疲れにくいコンパクトデザイン
■動画もゲームも、タイムラグがなく快適
関連リンク
製品ページ
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATH-CKD7NC