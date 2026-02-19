【京王百貨店 新宿店】「なにわ大阪食いだおれ うまいもんまつり」を開催します

会期：2月27日(金)〜3月4日(水)



場所：京王百貨店 新宿店7階 大催場



営業時間：10時〜20時 《3月4日（水）最終日は17時閉場》































https://digitalpr.jp/table_img/2943/128703/128703_web_2.png※ラストオーダーは各日閉場1時間前まで今展も、大阪を代表する“できたて”のうまいもんをイートインにてご提供します。初登場の「中村商店 高槻本店」をはじめ、大阪の代表格がそろい踏みです。●中村商店 高槻本店 初登場「金の塩ラーメン 味玉入り」（1人前）1,150円大阪・高槻エリアは、JRと阪急の駅周辺を中心にハイレベルなラーメン店とうどん店が密集する激戦区です。「彩色ラーメンきんせい」のセカンドブランドとして2012年3月にオープンして以来、行列の絶えないラーメン店として名高い人気店が東京都内の百貨店催事に初出店！香り豊かな鶏清湯と魚介のダブルスープ仕立ての塩ラーメン。小麦の香る特注麺を合わせた渾身の一杯です。●道頓堀 今井「親子丼と小きつねうどん」（1人前）1,760円※お持ち帰り用の「きつねうどん」（1人前／うどん玉〈170g〉、濃縮おだし〈200ml〉、きつね揚げ、七味）918円も販売します。1946年創業の老舗うどん店。北海道産真昆布や九州産鯖節などを使い、香り高く上品な味わいが特徴の「だし」に定評があります。黄金色の「だし」と甘く炊いた肉厚の「きつね揚げ」で仕上げた「きつねうどん」が有名で、全国丼グランプリ親子丼部門で11年連続金賞受賞の「親子丼」をセットにした人気メニューです。●味乃家「味乃家ミックスお好み焼」（1枚）1,595円〈各日50食販売予定〉※お持ち帰りの場合は（1枚）1,566円大阪なんばの激戦区で四代続く1965年創業の老舗お好み焼き店。グルメ口コミサイトの「お好み焼き 百名店」にも5回連続で選出される、粉もんを代表する人気店の１つです。1枚1枚手焼きした逸品です。適度に甘味と水分を含んだキャベツをたっぷりと使って生み出すふわふわの食感が特徴です。