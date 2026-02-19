免税カウンターからデジタル没入体験へ：トラベルリテール市場は2035年までに2,518億ドルへ
2025年に約998億ドルに到達した後、トラベルリテール市場は高付加価値化、空港拡張、デジタル化された旅行者エンゲージメントによって進化している
トラベルリテールは、免税による衝動買いを中心としたモデルを大きく超えて進化しています。かつては取引中心の免税カウンターに依存していましたが、現在では世界のモビリティに組み込まれた高度技術型かつ体験主導型のエコシステムへと変化しています。2025年において、トラベルリテール市場は997億9,360万ドルに達し、2020年以降年平均成長率18.1%という非常に高い成長を記録しました。この市場は、観光回復、空港近代化、旅行者行動の世代交代に支えられ、2035年までに2,518億5,810万ドルへ拡大すると予測されています。
トラベルリテール市場は、単なる旅客数だけでなく、旅行者がどのように商品を購入し、ブランドを発見し、移動中に高付加価値商品と関わるかを反映しています。
トラベルリテール市場の回復と再配置
歴史的に、トラベルリテール市場は出張の増加、高資産層の拡大、クルーズ観光の成長、免税優遇制度によって恩恵を受けてきました。これらの要因は、空港やクルーズターミナルにおける高い購入転換率を生み出していました。
しかし、高額な空港出店料と電子商取引との競争が利益率に圧力を与えました。オンライン小売が成熟するにつれて、旅行者は空港で購入する前に価格を比較する傾向が強まり、事業者は独自性と体験価値による差別化を迫られました。
今後、トラベルリテール市場の成長を支える要因には以下が含まれます：
・国際観光の継続的拡大
・空港インフラ近代化プロジェクト
・高級品および高付加価値商品の需要増加
・若年層および中堅世代旅行者の影響力拡大
これらの動向は、ブランドが旅行限定商品や目的地型小売形式にどのように取り組むかを再形成しています。
商品構成：美容が主導し、高級品が加速
2025年において、香水および化粧品はトラベルリテール市場最大の分野であり、市場全体価値の34.9%を占めました。美容分野は、旅行限定商品の発売やギフト需要に支えられ、移動拠点において高い購入率を維持しています。
一方、高級品は2030年までより速い成長が予測されています。高級ハンドバッグ、腕時計、高級アクセサリーは、ブランド体験型ストーリーテリングやブランド主導イベントに支えられ、主要空港店舗にますます統合されています。
ワインおよび蒸留酒、ファッション、菓子、電子製品は、美容および高級品の中核商品を補完し、トラベルリテール市場の取引基盤を拡大しています。
空港が主導する一方、都市型チャネルも拡大
2025年において、空港はトラベルリテール市場全体価値の58.4%を占め、主要チャネルとしての地位を強化しました。高い旅客密度、保安管理された購買環境、長い滞在時間が高い販売効率を支えています。
一方で、都市中心部やホテル内店舗は2030年までより速い成長が見込まれています。旅行者がターミナル外でも柔軟に買い物できることを求める中、都市型トラベルリテール拠点は存在感を高めています。
クルーズ航路、国境店舗、鉄道駅も、特に観光需要が高い地域において、トラベルリテール市場全体に貢献しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342180/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342180/images/bodyimage2】
世代別影響と購買行動
2025年において、中年層（18歳から59歳）はトラベルリテール市場全体価値の55.2%を占め、安定した購買力と旅行頻度を反映しています。
