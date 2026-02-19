AILEX、mints提出支援に4つの新機能を追加 ～ 50MBファイル自動分割・受領書PDF生成・操作ガイド・閲覧制限チェックで、2026年5月の電子提出義務化に備える弁護士を包括支援 ～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342169/images/bodyimage1】
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区、代表：山川 慎太郎）は、弁護士向けAI統合リーガルSaaS「AILEX」（エーアイレックス）のmints提出パッケージ機能に、4つの新機能を追加したことをお知らせいたします。2026年5月21日に迫る改正民事訴訟法の全面施行（弁護士の電子提出義務化）に向けて、小規模法律事務所が直面するmints運用上の実務課題を解決し、スムーズな電子提出を支援します。
■ 背景：弁護士の65.5%がmints未使用、施行まで残り約3か月
2026年5月21日、改正民事訴訟法が全面施行され、弁護士等の訴訟代理人による裁判書類の電子提出が義務化されます。しかし、弁護士ドットコムの2024年調査（n=316）によると、弁護士の65.5%がmintsを一度も使ったことがなく、mints登録率も約64%にとどまります。
特に、全法律事務所の80%以上を占める小規模事務所（弁護士1～5名）にとっては、50MBのアップロード上限への対応、受領書の手作業での作成、操作方法の習得など、実務的なハードルが数多く存在します。
AILEXは、2026年2月にリリースしたmints提出パッケージ機能（AI証拠説明書自動生成、AIフォームテキスト生成、AI提出前チェック等の6つのAI機能を搭載）に加え、今回新たに4つの機能を追加し、mints提出に関わる業務を包括的にカバーします。
■ 新機能の概要
（1）50MBファイル自動分割アシスタント
mintsには1回のアップロード合計50MBという容量制限があります。医療記録、不動産鑑定書、音声データなど大容量のファイルを扱う事件では、この制限が実務上の大きな障壁となります。
本機能は、事件に登録された書類の中から50MBを超えるファイルを自動検出し、分割案を提示します。PDFファイルはページ単位で自動分割し、MP3音声ファイルはフレーム境界を検出して適切なサイズに分割します。分割後のファイルには枝番号（例：甲10の1、甲10の2）が自動付与され、識別用の表紙PDFも生成されるため、分割後の証拠管理が容易です。
（2）受領書PDF自動生成
mintsでは、相手方が提出した書面を受領した際に受領書を作成・提出する運用があります。従来、受領書の作成は弁護士の手作業に委ねられていました。
本機能は、受領対象の書面を選択するだけで、裁判所名・弁護士名・受領日を記載した受領書PDFを自動生成します。複数の書面を1通にまとめた一括生成にも対応し、和暦（令和）への自動変換も行います。生成した受領書の履歴管理機能も備えています。
（3）mints操作ガイド
弁護士の65.5%がmints未使用であるという現状を踏まえ、mints操作のための情報を集約しました。裁判所公式YouTubeチャンネルが公開する操作説明動画全13本をカテゴリ別（初期設定、書面提出、記録閲覧、フェーズ3新機能）に整理し、裁判所公式のFAQ・操作マニュアルへのリンク、よくあるトラブルとその対処法をまとめています。
また、AILEXでパッケージを生成した後には、生成内容に応じた具体的な提出手順がステップ形式で自動表示されるため、mints初心者の弁護士でも迷わず提出作業を進められます。
（4）閲覧制限チェック（プライバシースキャン）
電子提出された訴訟記録は、改正民事訴訟法第91条の2に基づき、何人も閲覧を請求できるようになります。マイナンバー、銀行口座、DV・虐待に関する情報、未成年者の情報など、閲覧制限の申立て（改正民訴法第92条）が必要な情報が含まれたまま提出されるリスクがあります。
