【2026年版】NotebookLMとは？使い方・特徴を徹底レビュー
AIツールの進化により、情報収集や資料整理の方法は大きく変わりつつあります。その中でも注目されているのが、Googleが提供するAIリサーチツール NotebookLM です。
NotebookLMは、PDFや論文、Web資料などを読み込ませることで、内容の要約や質問応答、情報整理をAIがサポートしてくれるのが特徴です。「読む・まとめる・活用する」作業を効率化でき、学習や業務の生産性向上に役立ちます。
今日は、NotebookLMレビューとして、主な機能や特徴、料金、活用シーンを簡潔に解説します。学生・研究者はもちろん、情報整理を効率化したいビジネスパーソンにも参考になる内容です。
1. NotebookLMとは？
NotebookLM（ノートブックLM）は、Googleが提供するAI搭載のリサーチ/資料整理ツールです。自分がアップロードした資料（PDF、Googleドキュメント、テキストなど）をもとに、AIが内容を理解し、要約・質問応答・構成整理をサポートしてくれます。
主な特徴
資料ベースのAI：ネット全体ではなく、指定した資料だけを参照して回答
要約・解説が高速：長文PDFやレポートを瞬時に要点整理
質問に答える：資料内容について自然言語で質問可能
資料作成の効率化：アウトライン作成、要点抽出、理解補助に強い
こんな人におすすめ
調査資料・論文・マニュアルを効率よく読み解きたい
会議資料やスライドの下準備を早く終わらせたい
PDF中心の情報整理をAIで楽にしたい
※NotebookLMで生成されるスライドはPDF形式が中心なため、編集が必要な場合はOCRやPDF編集ツールと組み合わせるとさらに便利です。
2. NotebookLMの主要機能
ここでは、「NotebookLMで実際に何ができるのか」を具体的な機能レベルで解説します。
NotebookLMの最大の強みは、単なる要約にとどまらないドキュメント理解力と、複数情報を再構成する分析力にあります。これらを把握することで、NotebookLMがどのような実務・学習シーンで活躍するのかが明確になります。
2-1.PDF・複数ドキュメントを横断する高度解析
NotebookLMは、一般的なAI要約ツールとは一線を画します。
アップロードした複数のPDFや資料を横断的に参照し、比較・統合・分析といった複雑な質問にも対応できる点が大きな特徴です。
例えば、
「複数の事業計画書におけるマーケティング戦略の違い」
「複数の研究論文に共通する結論や傾向の整理」
といった、人力では時間のかかる分析も、資料全体を踏まえて瞬時に整理してくれます。
数百ページ規模のPDFを短時間でクロスチェックできるため、NotebookLMは強力なAIリファレンスエンジンとして機能します。NotebookLMレビューの観点でも、情報同士を「つなぎ合わせる力」は非常に高く評価できます。
2-2.多彩なアウトプット形式｜理解と整理を加速する生成機能
NotebookLMの魅力は、アウトプット形式の豊富さにもあります。
音声・動画オーバービュー機能
資料の内容を、2人のAIが対話するポッドキャスト風音声として自動生成可能。視覚に頼らずインプットできるため、移動中や作業中の理解にも向いています。
さらに「Video Overview」では、簡易スライド付きのミニプレゼン形式動画として要点を把握することもできます。
マインドマップ・タイムライン生成
重要な概念同士の関係性を可視化したマインドマップや、出来事を時系列で整理するタイムラインを自動作成。
