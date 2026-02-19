生成AIとクラウド需要が牽引―全光スイッチ市場、CAGR17.8%の高成長
光通信の未来を切り拓く
全光スイッチは、光信号を電気信号へ変換することなく直接制御・切替を行う光通信ネットワークの中核技術である。MEMS技術を基盤としたマトリクス構造を採用し、光路を物理的に切り替えることで、極めて低損失かつ高速な通信経路を実現する。全光スイッチは波長非依存性を有し、幅広い波長帯に対応するほか、通信プロトコルや伝送速度に対しても透明性を保つ。そのため、既存のネットワーク構造に柔軟に組み込むことができ、データセンターやクラウドインフラの構築において理想的な光制御ソリューションと位置づけられている。
また、全光スイッチは電気的中継を排除することでエネルギー消費を大幅に削減し、発熱量を抑制できるため、環境負荷の低減にも寄与する。機械的な光路切替による高い信頼性と長寿命特性を備え、光通信ネットワークの物理層での柔軟なトポロジー設計を可能にする点でも注目されている。こうした特性が、次世代通信、AIデータ処理、クラウドインフラの進化を支える技術基盤として全光スイッチを際立たせている。
全光スイッチは、情報通信産業の中でも特にデータセンター、クラウドサービス、通信キャリアネットワークといった高帯域・高信頼性が要求される領域において不可欠な役割を果たしている。近年、生成AIやメタバース、クラウドコンピューティングの爆発的な成長に伴い、データ流量は指数関数的に拡大している。これに対し、従来の電気的スイッチは速度・消費電力・拡張性の面で限界を迎えつつあり、光レベルでの制御を可能にする全光スイッチが次世代インフラ構築の鍵を握っている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界全光スイッチ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679432/all-optical-switches）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.8%で、2031年までにグローバル全光スイッチ市場規模は23.59億米ドルに達すると予測されている。
図. 全光スイッチ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341861/images/bodyimage2】
図. 世界の全光スイッチ市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、全光スイッチの世界的な主要製造業者には、Google、Huber+Suhner、Calientなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
競争優位性の源泉は、光損失の最小化、応答速度の高速化、耐久性の向上に加え、スケーラビリティとメンテナンス性にある。グローバル市場では、欧米が研究開発でリードする一方、アジア地域は製造能力と価格競争力で優位に立ち、日本や中国、韓国を中心に新興企業が参入を拡大している。特に日本は光通信インフラ整備の成熟度が高く、半導体・光デバイス産業との連携による技術集積が進んでおり、高品質市場としての存在感を維持している。
持続可能な通信社会
全光スイッチは、光通信ネットワークの根幹を担う技術として、今まさに変革期を迎えている。電気的限界を超え、通信の「真の高速化」と「環境調和」を両立させるこの技術は、社会全体のデジタル基盤を支える不可欠な存在である。データセンター、AI、クラウド、5G／6Gなど、次世代の産業構造を支えるすべての分野で、全光化が進展することは不可避であり、全光スイッチはその中心に位置している。
全光スイッチは、光信号を電気信号へ変換することなく直接制御・切替を行う光通信ネットワークの中核技術である。MEMS技術を基盤としたマトリクス構造を採用し、光路を物理的に切り替えることで、極めて低損失かつ高速な通信経路を実現する。全光スイッチは波長非依存性を有し、幅広い波長帯に対応するほか、通信プロトコルや伝送速度に対しても透明性を保つ。そのため、既存のネットワーク構造に柔軟に組み込むことができ、データセンターやクラウドインフラの構築において理想的な光制御ソリューションと位置づけられている。
また、全光スイッチは電気的中継を排除することでエネルギー消費を大幅に削減し、発熱量を抑制できるため、環境負荷の低減にも寄与する。機械的な光路切替による高い信頼性と長寿命特性を備え、光通信ネットワークの物理層での柔軟なトポロジー設計を可能にする点でも注目されている。こうした特性が、次世代通信、AIデータ処理、クラウドインフラの進化を支える技術基盤として全光スイッチを際立たせている。
全光スイッチは、情報通信産業の中でも特にデータセンター、クラウドサービス、通信キャリアネットワークといった高帯域・高信頼性が要求される領域において不可欠な役割を果たしている。近年、生成AIやメタバース、クラウドコンピューティングの爆発的な成長に伴い、データ流量は指数関数的に拡大している。これに対し、従来の電気的スイッチは速度・消費電力・拡張性の面で限界を迎えつつあり、光レベルでの制御を可能にする全光スイッチが次世代インフラ構築の鍵を握っている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界全光スイッチ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/679432/all-optical-switches）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが17.8%で、2031年までにグローバル全光スイッチ市場規模は23.59億米ドルに達すると予測されている。
図. 全光スイッチ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341861/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341861/images/bodyimage2】
図. 世界の全光スイッチ市場におけるトップ4企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、全光スイッチの世界的な主要製造業者には、Google、Huber+Suhner、Calientなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約56.0%の市場シェアを持っていた。
競争優位性の源泉は、光損失の最小化、応答速度の高速化、耐久性の向上に加え、スケーラビリティとメンテナンス性にある。グローバル市場では、欧米が研究開発でリードする一方、アジア地域は製造能力と価格競争力で優位に立ち、日本や中国、韓国を中心に新興企業が参入を拡大している。特に日本は光通信インフラ整備の成熟度が高く、半導体・光デバイス産業との連携による技術集積が進んでおり、高品質市場としての存在感を維持している。
持続可能な通信社会
全光スイッチは、光通信ネットワークの根幹を担う技術として、今まさに変革期を迎えている。電気的限界を超え、通信の「真の高速化」と「環境調和」を両立させるこの技術は、社会全体のデジタル基盤を支える不可欠な存在である。データセンター、AI、クラウド、5G／6Gなど、次世代の産業構造を支えるすべての分野で、全光化が進展することは不可避であり、全光スイッチはその中心に位置している。