お風呂上がりをもっと心地よく。ふんわりやさしく包み込む、 popomiの6重ガーゼバスタオルが新登場！
子育て関連アイテムを展開する株式会社A-YO商事（よみ：エイヨショウジ／本社：埼玉県川口市／代表取締役：全 心赫）は、自社ブランド「popomi（ポポミ）」より、新商品「6重ガーゼバスタオル」を発表いたしました。本商品は、綿100％の6重ガーゼを使用し、やさしい肌触りと吸水性を兼ね備えたバスタオルとして、赤ちゃんから大人まで快適にお使いいただけます。
【綿100％の6重ガーゼ。やさしい肌ざわりと驚きの吸水性】
お風呂上がりに使うタオルは、毎日肌に触れるものだからこそ、やわらかさや肌ざわりにこだわりたいと感じる方も多いのではないでしょうか。特に赤ちゃんや小さなお子さまがいるご家庭では、できるだけやさしい素材を選びたいと考える方も少なくありません。
popomiの「6重ガーゼバスタオル」は、天然素材の綿100％を使用し、ガーゼを6層に重ねたやわらかな構造が特長です。空気を含んだ生地は軽やかで、お風呂上がりはふわっとあてるだけで水分をすばやく吸収します。天然素材ならではのやわらかさで、刺激をできるだけ抑えたやさしい肌ざわりに仕上げました。化学繊維を使用していないため、デリケートな赤ちゃんの肌にも配慮した素材となっています。
通気性にも優れているため乾きやすく、一年を通して快適に使えるのも魅力のひとつです。また、洗濯を重ねるほどに生地がやわらかくなり、ふっくらとした風合いへと変化していきます。毎日使うものだからこそ、肌へのやさしさと扱いやすさの両方にこだわりました。
【1枚で何役も。バスタオルだけじゃない、マルチに使える6重ガーゼバスタオル】
軽くてかさばりにくい6重ガーゼバスタオルは、お風呂上がりのバスタオルとしてはもちろん、日常のさまざまなシーンで活躍します。例えば、次のような用途にもお使いいただけます。
・赤ちゃんのおくるみやお昼寝ケットに
・お出かけ時や体温調整用のひざ掛けとして
・保育園でのお昼寝用かけ布団にも
・肌寒い季節にはブランケットとして
このように、さまざまなシーンで一年を通して活躍する、使い勝手のよいガーゼバスタオルです。
毎日の暮らしの中に、やさしい肌ざわりを取り入れてみてはいかがでしょうか。
【商品概要】
商品名：6重ガーゼバスタオル
価格：1,380円（税込）
サイズ：105×105cm
素材：綿100％
重さ：265g
カラー：ホワイト・ベージュ・グレー・ピンク・グリーン
商品ページ：https://www.popomi.co.jp/SHOP/ppm-6towel-js.html
■株式会社A-YO商事について
「子どもたちの未来を豊かに子育ての時間をより楽しく」をスローガンに掲げ、2009年に創業。子育て家庭の悩みを、様々な視点からサポートできるアイテムを世界中から開拓しています。現在は自社ブランド『popomi（ポポミ）』の開発・製造販売をはじめ、授乳後の吐き戻し防止クッション（ロトトクッション）のROTOTO bebe(ロトトべべ)の日本総代理を行いながら、子育てに関する負担や悩みを軽減し、子育ての時間がより楽しくなるアイテムを提供しています。
【会社概要】
社名：株式会社A-YO商事
代表：全 心赫（ゼン シンカク）
本社：埼玉県川口市栄町3丁目10－3みどりビルディング３F
TEL：048-424-4778
FAX：048-430-7158
A-YO商事 公式HP：https://www.a-yocorp.com
popomi 公式shop：https://www.popomi.co.jp/
popomi 公式Instagram：https://www.instagram.com/popomi.official/
事業内容：ベビー用品の総合自社ブランドpopomi、吐き戻し防止クッションのROTOTObebe日本総代理、自社ブランドJoliBebe、その他子ども用品の輸入販売や卸販売
