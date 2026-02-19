【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が書籍「2026LLMOはこうする」のPR動画と無料キャンペーン動画をYouTubeで配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342166/images/bodyimage1】
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画と無料キャンペーン動画をYouTubeチャンネルにて公開しました。
≪LLMO/AIO対策で迷えるすべての担当者へ≫
2026年のLLMO完全ガイドとしてLLMO対策のバイブル本が発売されました。
?『2026 LLMOはこうする: 生き残るのはAIに選ばれる企業』（著：天野 剛志）── 生成AI時代のWEB戦略を体系的に学ぶための必読書。
この動画は、書籍のPR動画となっています。
◎書籍PR動画
https://youtu.be/neIsG3THOG8
◎『2026 LLMOはこうする』の最新書籍発売記念・無料プレゼント告知動画
https://youtu.be/i9nKYIuThqA
無料プレゼントキャンペーンの申し込みはこちら
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
?2026年、検索の主導権は「人」から「AI」へと本格的に移行しようとしています。
GoogleのAI OverviewsやAIモード、ChatGPT Searchの普及により、
ユーザーはAIが示す“答え”を起点に意思決定を行う時代が訪れました。
その結果、
? SEOで上位表示してもクリックされない
? ゼロクリック化が進む検索
? AIに認識・引用されることが選ばれる鍵
── といった現実が起きています。
本書は、20年以上にわたり検索エンジンとSEOを研究・実践してきた著者が最新の生成AI時代に対応するための戦略として LLMO（Large Language Model Optimization） を体系化。
AIに選ばれる企業になるために
なぜAI検索は変わったのか
LLMOとは何か
AIに理解・信頼される情報設計
中小企業でも実践可能な戦略
実務で役立つロードマップ
など、生成AI時代の検索と集客の本質をわかりやすく解説しています。
こんな方におすすめ
・企業のWEB担当者、インハウスSEO担当者
・WEBマーケター、SEOコンサルタント
・生成AI時代の集客に不安を感じる方
・中長期でWEB戦略を見直したい経営者
そんな方に向けた書籍の説明PR動画です。
▼書籍の詳細はこちら
?『2026 LLMOはこうする』
https://amzn.asia/d/0eLUCY27
短期的なテクニックや流行論ではなく、AI時代に企業が「どう認識され、どう選ばれるか」という本質に向き合った内容です。
SEOの次を考えたい方、生成AI時代の検索・集客に不安を感じている方にとって、2026年以降のWEB戦略を考えるための“基本ガイド”となる一冊です。
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
SEOやLLMO、AIOに関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
チャンネル登録者数11100人、現在39本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
◆SEOとは？
SEO対策（国内・海外）,AIO,LLMO対策の専門会社のアドマノ株式会社（東京都豊島区、代表取締役社長：天野剛志）は、サービスサイト「東京SEOメーカーAIO戦略室」において、2026年のLLMO完全ガイドー書籍「 2026LLMOはこうする」のPR動画と無料キャンペーン動画をYouTubeチャンネルにて公開しました。
≪LLMO/AIO対策で迷えるすべての担当者へ≫
2026年のLLMO完全ガイドとしてLLMO対策のバイブル本が発売されました。
?『2026 LLMOはこうする: 生き残るのはAIに選ばれる企業』（著：天野 剛志）── 生成AI時代のWEB戦略を体系的に学ぶための必読書。
この動画は、書籍のPR動画となっています。
◎書籍PR動画
https://youtu.be/neIsG3THOG8
◎『2026 LLMOはこうする』の最新書籍発売記念・無料プレゼント告知動画
https://youtu.be/i9nKYIuThqA
無料プレゼントキャンペーンの申し込みはこちら
https://www.switchitmaker2.com/book-llmo/
?2026年、検索の主導権は「人」から「AI」へと本格的に移行しようとしています。
GoogleのAI OverviewsやAIモード、ChatGPT Searchの普及により、
ユーザーはAIが示す“答え”を起点に意思決定を行う時代が訪れました。
その結果、
? SEOで上位表示してもクリックされない
? ゼロクリック化が進む検索
? AIに認識・引用されることが選ばれる鍵
── といった現実が起きています。
本書は、20年以上にわたり検索エンジンとSEOを研究・実践してきた著者が最新の生成AI時代に対応するための戦略として LLMO（Large Language Model Optimization） を体系化。
AIに選ばれる企業になるために
なぜAI検索は変わったのか
LLMOとは何か
AIに理解・信頼される情報設計
中小企業でも実践可能な戦略
実務で役立つロードマップ
など、生成AI時代の検索と集客の本質をわかりやすく解説しています。
こんな方におすすめ
・企業のWEB担当者、インハウスSEO担当者
・WEBマーケター、SEOコンサルタント
・生成AI時代の集客に不安を感じる方
・中長期でWEB戦略を見直したい経営者
そんな方に向けた書籍の説明PR動画です。
▼書籍の詳細はこちら
?『2026 LLMOはこうする』
https://amzn.asia/d/0eLUCY27
短期的なテクニックや流行論ではなく、AI時代に企業が「どう認識され、どう選ばれるか」という本質に向き合った内容です。
SEOの次を考えたい方、生成AI時代の検索・集客に不安を感じている方にとって、2026年以降のWEB戦略を考えるための“基本ガイド”となる一冊です。
＞＞是非、動画をご覧いただければ幸いです。
SEOやLLMO、AIOに関する新しい動画も続々公開予定です。ぜひチャンネル登録してお待ちください！
◎YouTube動画
［東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO / LLMOを設計するプロ集団】］
https://www.youtube.com/@tokyoSEOmaker
チャンネル登録者数11100人、現在39本の動画をリリースしています。
◎書籍
https://www.switchitmaker2.com/books/
◎AIO/LLMOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/llmo-consulting/
◎SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/seoconsulting/
◎海外SEOコンサルティング
https://www.switchitmaker2.com/service/global-seo/
◆SEOとは？