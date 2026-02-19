Nintendo SwitchTM2版 『ギア・クラブ アンリミテッド３』が本日発売！ 日本とコートダジュールのストリートを、名高きマシンで疾走しよう！ 併せてローンチトレーラーも公開！
株式会社3goo（サングー）（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、リアル系レーシングゲーム『ギア・クラブ アンリミテッド３』のNintendo SwitchTM2版を本日2026年2月19日（木）に発売いたしました。発売を記念して、日本とコートダジュールを舞台にした本作の魅力を紹介するローンチトレーラーも公開中です。
Nintendo SwitchTM2『ギア・クラブ アンリミテッド３』ローンチトレーラー▼
https://x.gd/aQZln
■日本とコートダジュール――2つのエリアを駆け巡ろう
本作では、二つの広大な地域を舞台にレースが展開される。日本においては誰もが知る峠を攻めたり、首都圏の高速道路でバトルし、コートダジュールでは、太陽に照らされた海岸線や高台に伸びるテクニカルなルートでレースするなど、それぞれ異なる景観と走りごたえを体験できます。
■新たな遊び方が生まれる二つの新モードを追加！
本作では新たに、相手と距離を離すことによって勝利できる一対一の真剣勝負「デュエルモード」と、一般車両も走る高速道路で他の車両を避けながらゴールを目指す「ハイウェイラッシュモード」を搭載。スリル溢れる二つの新モードで、最速を目指しましょう。
■主な特長
・ 多彩な収録車種 ・・・ Porsche、Bugatti、Koenigsegg、Honda、Nissan、Mazdaなど、日本車を含む名だたるメーカーの車両が登場。
・ 充実のボリューム ・・・ 日本とコートダジュールを舞台にした50以上のコースレイアウトを収録。海をまたぐキャリアモードや、画面分割で対戦できるマルチプレイも楽しめます。
・ カスタマイズ要素 ・・・ エンジン性能の強化に加え、カーボンボンネットやテーマ別ネオンライトなどの外観カスタマイズまで、豊富なオプションで自分だけの一台を作り上げることができます。
・ Nintendo SwitchTM 2向け最適化 ・・・ よりリアルなグラフィック、滑らかな動作、短縮されたロード時間により、没入感のあるレース体験を実現しています。
■デラックスエディションおよび追加コンテンツについて
ダウンロード版限定のデジタルデラックスエディションを購入すると、限定パフォーマンスカー3台が入手できる『パフォーマンスカーパック』、限定カスタマイズパーツが多数追加される『カスタマイズパック』、そしてワークショップにてマシンのアップグレードに使える素材が入手できる『キャリアスターターパック』の三つの追加コンテンツが入手できます。
パフォーマンスカーパックおよびカスタマイズパックは、それぞれ単体でもご購入いただけます：
- パフォーマンスカーパック：税込1,300円
- カスタマイズパック：税込650円
また、スタンダードエディション（ダウンロード版/パッケージ版）購入後も、『デラックスエディション（アップグレード）』をご購入いただくことによって、デジタルデラックスエディションと同様のコンテンツを入手できます：
- デラックスエディション（アップグレード）：税込1,380円
デラックスエディションに含まれるカスタマイズパックは、単体での販売を行っておりません。
