リフォーム産業新聞掲載を機に協業を強化 ドリームインテリア × アスリノ株式会社 “空間価値を最大化するデザイン主導型フルリノベーション”を本格始動
インテリアコーディネートを手掛けるドリームインテリア(所在地：東京都世田谷区、代表：加藤 英里)は、デザインリノベーションを専門とするアスリノ株式会社(東京都中央区、代表取締役：三浦 奈緒子)との協業体制を強化し、「デザイン主導型フルリノベーション」の提供を本格的に開始いたします。
静かに統率するラグジュアリーの完成形
本取り組みは、リフォーム業界専門紙「リフォーム産業新聞」(2026年1月19日号)に掲載され、家具提案中心の従来型サービスから、設計・施工連携を含む統合型空間設計への進化として紹介されました。
URL： https://dream-interior.jp/news/news/reformnewspaper
やわらかな光に包まれる内省のリビング
■ 背景
リフォーム市場では、不具合改善や設備更新を目的とした改修需要が拡大しています。一方で、改修後の空間品質やデザイン性に対する期待も高まり、
・部分改修では印象が変わらない
・機能改善だけでは満足できない
といったニーズが顕在化。特に高所得層・富裕層においては、「機能回復」ではなく“空間価値の向上”を重視する傾向が強まっています。
未来を構想する静かなベースキャンプ
■ 提供するソリューション
デザイン主導型フルリノベーション
本サービスは、従来の不具合改善型改修とは異なり、「どのような空間価値を実現するか」を起点とするリノベーション手法です。
ハード(設計・意匠)とソフト(インテリアコーディネート)の両面からアプローチ。
間取り・設備・照明・内装・造作といった建築的要素と、家具・マテリアル・カラー・演出計画を初期段階から統合設計することで、
● 空間の一体感
● デザイン完成度
● 居住体験
を同時に引き上げ、空間価値の最大化を実現します。
安心感に満たされた穏やかな日常
■ 協業強化のポイント
ドリームインテリア(インテリアコーディネート)とアスリノ株式会社(デザインリノベーションの設計施工)の専門性を融合し、
1.初期段階からの共同設計
2.デザイン意図を共有した内装施工・インテリアコーディネートの統合進行
を実現。設計・施工・インテリアコーディネートの分断を解消し、一貫性のある価値創造型リノベーション体制を構築しました。
■ サービスの特徴
(1) 空間価値を基点とした設計
機能改善に留まらず、「実現すべき空間の質・印象」を起点に再設計。
(2) 完成形を前提としたインテリア統合
造作家具・既製家具・照明・カーテン・アートまでを計画段階から具体化。後付け感のない仕上がりを実現。
(3) 品質を担保する一貫マネジメント
コンセプトの一貫性を維持しながらデザイン意図を確実に反映し、空間の一体感を高い水準で実現。
さらに、打ち合わせ負担の軽減と、全体予算の“見える化” を可能にすることで、品質・効率・顧客満足度を同時に向上。
静かに整った信頼感ある機能的空間
■ 対象
マンション居住者(主に1～2人暮らし)
高所得層・富裕層
■ ご利用の流れ
(1) 無料相談
(2) 空間診断・方向性設計
(3) デザイン提案
(4) 設計・施工・インテリア統合進行
(5) 完成・最終調整
■ サービス概要
サービス名： デザイン主導型フルリノベーション
提供開始日： 2026年2月20日
内容 ： 空間設計／内装設計／施工連携／家具・造作計画
URL ： https://dream-interior.jp/
■ 代表コメント
ドリームインテリア
代表 加藤 英里
「住空間に求められる価値は、“問題解決”から“価値創造”へと移行しています。これまでのインテリアコーディネート中心のサービスから進化し、設計・施工連携を含む“トータル空間提案”を本格化いたします。部分改善では到達できない空間の質・印象・体験価値を、デザイン主導型フルリノベーションによって実現してまいります。」
■ 共同コメント
アスリノ株式会社
代表取締役 三浦 奈緒子
「当社はこれまで、デザイン性を重視したフルリノベーションを専門領域としてまいりました。インテリアコーディネートもサービスの一環でしたが、ドリームインテリアとの協業により、その専門性と表現力を一層強化。デザイン・機能・住み心地を高水準で統合した、より満足度の高い住空間の提供を推進してまいります。」
■ 事業概要
商号 ： ドリームインテリア
代表者 ： 加藤 英里
所在地 ： 東京都世田谷区千歳台6-16-4-406
事業内容： インテリアデザイン／マンション空間設計／リノベーション計画
URL ： https://dream-interior.jp/