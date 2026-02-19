インテリアコーディネートを手掛けるドリームインテリア(所在地：東京都世田谷区、代表：加藤 英里)は、デザインリノベーションを専門とするアスリノ株式会社(東京都中央区、代表取締役：三浦 奈緒子)との協業体制を強化し、「デザイン主導型フルリノベーション」の提供を本格的に開始いたします。





静かに統率するラグジュアリーの完成形





本取り組みは、リフォーム業界専門紙「リフォーム産業新聞」(2026年1月19日号)に掲載され、家具提案中心の従来型サービスから、設計・施工連携を含む統合型空間設計への進化として紹介されました。

URL： https://dream-interior.jp/news/news/reformnewspaper





やわらかな光に包まれる内省のリビング





■ 背景

リフォーム市場では、不具合改善や設備更新を目的とした改修需要が拡大しています。一方で、改修後の空間品質やデザイン性に対する期待も高まり、

・部分改修では印象が変わらない

・機能改善だけでは満足できない

といったニーズが顕在化。特に高所得層・富裕層においては、「機能回復」ではなく“空間価値の向上”を重視する傾向が強まっています。





未来を構想する静かなベースキャンプ





■ 提供するソリューション

デザイン主導型フルリノベーション

本サービスは、従来の不具合改善型改修とは異なり、「どのような空間価値を実現するか」を起点とするリノベーション手法です。

ハード(設計・意匠)とソフト(インテリアコーディネート)の両面からアプローチ。

間取り・設備・照明・内装・造作といった建築的要素と、家具・マテリアル・カラー・演出計画を初期段階から統合設計することで、

● 空間の一体感

● デザイン完成度

● 居住体験

を同時に引き上げ、空間価値の最大化を実現します。





安心感に満たされた穏やかな日常





■ 協業強化のポイント

ドリームインテリア(インテリアコーディネート)とアスリノ株式会社(デザインリノベーションの設計施工)の専門性を融合し、

1.初期段階からの共同設計

2.デザイン意図を共有した内装施工・インテリアコーディネートの統合進行

を実現。設計・施工・インテリアコーディネートの分断を解消し、一貫性のある価値創造型リノベーション体制を構築しました。









■ サービスの特徴

(1) 空間価値を基点とした設計

機能改善に留まらず、「実現すべき空間の質・印象」を起点に再設計。

(2) 完成形を前提としたインテリア統合

造作家具・既製家具・照明・カーテン・アートまでを計画段階から具体化。後付け感のない仕上がりを実現。

(3) 品質を担保する一貫マネジメント

コンセプトの一貫性を維持しながらデザイン意図を確実に反映し、空間の一体感を高い水準で実現。

さらに、打ち合わせ負担の軽減と、全体予算の“見える化” を可能にすることで、品質・効率・顧客満足度を同時に向上。





静かに整った信頼感ある機能的空間





■ 対象

マンション居住者(主に1～2人暮らし)

高所得層・富裕層









■ ご利用の流れ

(1) 無料相談

(2) 空間診断・方向性設計

(3) デザイン提案

(4) 設計・施工・インテリア統合進行

(5) 完成・最終調整









■ サービス概要

サービス名： デザイン主導型フルリノベーション

提供開始日： 2026年2月20日

内容 ： 空間設計／内装設計／施工連携／家具・造作計画

URL ： https://dream-interior.jp/









■ 代表コメント

ドリームインテリア

代表 加藤 英里

「住空間に求められる価値は、“問題解決”から“価値創造”へと移行しています。これまでのインテリアコーディネート中心のサービスから進化し、設計・施工連携を含む“トータル空間提案”を本格化いたします。部分改善では到達できない空間の質・印象・体験価値を、デザイン主導型フルリノベーションによって実現してまいります。」









■ 共同コメント

アスリノ株式会社

代表取締役 三浦 奈緒子

「当社はこれまで、デザイン性を重視したフルリノベーションを専門領域としてまいりました。インテリアコーディネートもサービスの一環でしたが、ドリームインテリアとの協業により、その専門性と表現力を一層強化。デザイン・機能・住み心地を高水準で統合した、より満足度の高い住空間の提供を推進してまいります。」

リフォーム産業新聞掲載を機に協業を強化





■ 事業概要

商号 ： ドリームインテリア

代表者 ： 加藤 英里

所在地 ： 東京都世田谷区千歳台6-16-4-406

事業内容： インテリアデザイン／マンション空間設計／リノベーション計画

URL ： https://dream-interior.jp/