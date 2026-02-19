CARRY GROUP株式会社(所在地：秋田県秋田市、代表取締役：岡部 佑太)は、当社が展開するブランド『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の新店舗を群馬県高崎市にプレオープンいたします。2月は21日（土）22日（日）28日（土）限定で営業。3月グランドオープン。

■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』についてタイヤ・ホイール買取専門店Reキャリーは車のタイヤ・ホイールを買い取りするリサイクルショップです。高級ブランドホイールは勿論の事、他社では買い取らない“バーストしたタイヤが付いたホイール”や“ガリキズのあるホイール”、“リム曲がりのあるホイール”そして“スチールホイール(鉄チン)”も値段をつけて買い取ります。■『タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー』の特徴・最短5分のスピード査定・即現金でお渡し・予約不要・美品や新車外し品は高価買取

店舗名： タイヤ・ホイール買取専門店Reキャリー高崎店開店日： 2026年2月21日(土)所在地： 〒370-0854 群馬県高崎市下之城町５２５－１TEL : 050-1726-7755URL ： https://recarry.work