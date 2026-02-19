Beauty and Health Research, Inc.(本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：田中 修一)が手掛けるサプリメントブランド「ドクターズチョイス」は、お客様から寄せられた手書きレビューが累計1万通を突破したことを機に、レビュー1通につき50円を世界の飢餓に苦しむ子どもたちへ寄付する長期的な社会貢献プロジェクトを2月19日より開始いたします。





本取り組みは、寄付の主体を企業ではなく「ドクターズチョイス愛用者」と位置づけた参加型支援モデルです。

お客様が体験を共有する行為そのものが、世界の子どもへの食糧支援と同じ悩みを抱える人への情報支援という「2つの支援価値」を同時に生み出します。









【プロジェクト始動の背景・目的】

ドクターズチョイスは、最新の研究動向に基づいた商品開発だけでなく、お客様の「本当の声」を何よりも大切にしてまいりました。





これまで寄せられた手書きレビューには、単なる感想ではなく、長年抱えてきた悩みや不安、そして解決に至るまでの過程が、直筆で綴られています。





それらは、商品リニューアルや新商品開発の重要な指針であると同時に、同じ悩みを抱える誰かにとっての希望の記録でもあります。





今回、そのレビューが1万通を超えたことを機に、お客様の善意と体験を世界の飢餓解決という社会的課題への貢献へと広げるため、本プロジェクトを立ち上げました。





本取り組みは、SDGs(持続可能な開発目標)の目標2「飢餓をゼロに」の達成に寄与するものです。









【プロジェクトの概要：主役は「お客様ひとりひとり」】

本プロジェクトは、手書きレビュー1通をお送りいただくごとに、当社が50円の寄付金を拠出します。

50円は、飢餓に苦しむ子どもたちの1日分の学校給食(栄養価の高い1食)に相当するといわれています。※1

そして、寄付の名義は企業名ではなく「ドクターズチョイス愛用者一同」とし、レビューに記載いただいた仮名を連名で記載することで、参加いただいたお客様全員の想いを届ける形をとります。





寄付先は、「世界飢餓指数(Global Hunger Index)」にて、深刻度が高いと評価された国々で活動する支援団体を対象とします。





プロジェクトの詳細： https://doctorschoice-review.com/review-donation.html?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260219





※1：支援団体や地域、時期により異なりますが、一般的に20円～50円で1食分の学校給食が提供可能とされています。









【1通のレビューがもたらす「2つの支援」】

(1)世界の子どもたちへの支援

1通のレビューが、飢餓に苦しむ子どもたちの1日分の食事につながります。

レビューをご提出いただくことで、お客様自身が世界の飢餓問題解決に直接参加できる仕組みです。





(2) 同じ悩みを持つ人への支援

手書きレビューは、専用の口コミ・レビューサイトで公開されています。

悩みのキーワード検索により、同じ症状や不安を抱える人が、

「自分と同じ悩みを乗り越えた人がいる」

「私も変われるかもしれない」

と感じるきっかけを提供します。









【ドクターズチョイスの口コミ・レビューサイト】

「自分の悩みに最適サプリは何？」「どんな成分を摂ったらいいかわからない！」

そんなときに活用できるのが当社の口コミレビューサイトです。

https://doctorschoice-review.com/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260219





(検索例)

「腸内環境」などのキーワードで検索すると、関連商品と利用者の直筆レビューを一覧で閲覧できます。

https://doctorschoice-review.com/search_result.html?q=%E8%85%B8%E5%86%85%E7%92%B0%E5%A2%83









【今後の展望】

本プロジェクトは、期間限定のキャンペーンではなく、お客様と共に継続していく永続的な取り組みです。

ドクターズチョイスは今後も、悩んでいる人の声を真摯に受け止め、商品・サービスの向上と社会貢献を両立させてまいります。









【ドクターズチョイスとは】

ドクターズチョイスは、品質世界No.1を常に追求し続けるサプリメントメーカーです。

サプリメント先進国アメリカに本社を構えており、各分野の研究者や専門医と提携し商品開発・サービス提供をおこなっています。

日本のクリニックでもお取り扱いいただいている商品もあり、まさに“ドクターに選ばれるサプリメント”です。





店舗URL： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260219









【会社概要】

社名 ： ビューティー＆ヘルスリサーチ社 (Beauty and Health Research, Inc.)

所在地 ： 401 Amapola Ave Torrance CA 90501

代表者 ： 田中 修一

事業内容： ドクターズチョイス商品の開発、ECサイト運営

店舗URL ： https://bandh.org/?utm_source=atpress&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_referral_20260219