無線化支援ソリューションを提供する株式会社ムセンコネクト(本社：東京都港区、代表取締役：水野 剛、以下「ムセンコネクト」)は、自社開発の環境発電IoTデモ基板「EsBLE(エスブル)」を活用し、各メーカーが開発する発電素子の性能を無償で評価・アドバイスする『発電素子無料評価サービス』を正式に開始いたしました。





環境発電素子無料評価サービス





■背景：「発電素子単体では評価が難しい」を解消。発電素子メーカー向け無償評価サービスが登場

IoTデバイスを導入する際、最大のハードルとなっているのが「電源の確保」や「バッテリー交換の手間」です。この課題を解決する手段として、光や振動などの微小なエネルギーを電力に変える「メンテナンスフリーの環境発電（エネルギーハーベスティング)」が大きな注目を集めています。

現在、多くの発電素子メーカーが環境発電の実現に向けて革新的な製品開発を進めていますが、発電素子単体では実際のIoT動作における性能を客観的に評価しづらいという課題があります。また、その性能を直感的に「見える化」できなければ、展示会や商談の場でお客さまへ十分にアピールすることも容易ではありません。

さらに、環境発電によって得られる電力は極めて微小であるため、実用化にはわずかな電力を収集して安定駆動させる「省電力IoT基板」の高度な開発ノウハウが不可欠です。

こうした背景を受け、無線化支援のプロフェッショナルであるムセンコネクトは、自社開発のデモ基板「EsBLE」を活用し、発電素子の実力を最大限に引き出し、その性能を可視化する「発電素子無料評価サービス」の提供を開始いたしました。









■『発電素子無料評価サービス』の概要

本サービスは、メーカー様よりお借りした発電素子(太陽電池、振動発電、電磁界発電等)を、ムセンコネクトが開発したデモ基板「EsBLE」に接続し、実際の動作環境下での性能を無料で評価するものです。





1. 実動作による評価：センサデータのBluetooth(R) LE(BLE)送信が、特定の環境下(例：室内光200lux下、微振動下など)でどの程度の頻度で実行可能かを検証します。





2. データの「見える化」：専用アプリにより、発電状況や蓄電残量の推移をスマートフォン上でリアルタイムにグラフ化し、評価結果をフィードバックします。





3. 技術アドバイス：評価結果に基づき、最適な電源構成や、その素子の供給能力で実現可能なIoTサービスの提案、低消費電力化のための回路ノウハウなどをアドバイスします。





4. 展示会協力：評価済みのデモ機は、発電素子メーカー様の展示会出展や営業活動用に無償貸出することも可能です。









■評価基板「EsBLE(エスブル)」の特長





環境発電IoTデモボード『EsBLE』





EsBLEは、日本ガイシ社製のリチウムイオン二次電池「EnerCera(R)(エナセラ)」や、トレックス・セミコンダクター社製の高効率電源ICを搭載した、環境発電専用のIoTプラットフォームです。





●搭載センサ：温湿度、気圧、照度、加速度、ジャイロ

●通信：Bluetooth(R) LE

●対応素子：太陽電池(DC)、振動発電(AC)など幅広く対応









■導入事例：山形大学INOELとの共同実験

本サービスの先行事例として、山形大学有機エレクトロニクスイノベーションセンター(INOEL)が開発した「次世代太陽電池(OPV)」の評価を実施。室内光のみで電池交換なしに温湿度データを送信し続けるデモンストレーションは、各方面から高い関心を集めています。





山形大学INOELとの共同実験の様子

データ受信アプリ画面





●導入事例ページ： https://www.musen-connect.co.jp/blog/randd/yamagata-u-opv-ble/









■株式会社ムセンコネクトについて

「つなぐ、ひろげる、こえていく。」をミッションに掲げるBluetooth(R)技術のスペシャリスト集団。当社はモノ、ヒト、サービスを無線通信でつなぎ、『ワクワクする未来』の実現を目指します。





設立 ：2019年4月

代表者 ：代表取締役 水野 剛

所在地 ：東京都港区新橋二丁目20-15 新橋駅前ビル1号館7F

事業内容：無線通信機器の開発、製造および販売事業、無線技術に関する開発、

コンサルタント事業および開発支援サービス事業





●URL ： https://www.musen-connect.co.jp/

●サービス詳細ページ： https://www.musen-connect.co.jp/products/energy-harvesting-element-evaluation-service/