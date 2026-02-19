¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¡¢Äã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎFIPÀ©ÅÙ°Ü¹Ô¤Ë¸þ¤±¤¿»ö¶ÈÀ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï
¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾å¸¶ Èþ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È(¾Ú·ô¥³ー¥É:3825¡¢ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO:¹â¶¶ Í³É§¡¢°Ê²¼¡Ö¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡×)¤ª¤è¤ÓÆ±¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥·ー¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢FIPÀ©ÅÙ²¼¤Ë¤ª¤±¤ëÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ÎºÇÅ¬±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤¿»ö¶ÈÀ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(°Ê²¼¡ÖËÜ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×)¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Tensor Energy³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è)¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ»ö¶È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTensor Cloud¡×¤ò¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤ÎÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê10¶è²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊ»Àß¤ÈFITÀ©ÅÙ¤«¤éFIPÀ©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
◽️ËÜ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª
»ö¶ÈÍÑÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ·ï¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Äã°µÈ¯ÅÅ½ê¤ÏÁ´ÂÎ¤Î9³ä¤òÀê¤á¤ëÂç¤¤Ê»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¡¢È¯ÅÅ¸úÎ¨¤ä¼êÂ³¤ÌÌ¤ÎÉéÃ´¤«¤éºÎ»»À¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢»²Æþ¾ãÊÉ¤Î¹â¤¤»ö¶È´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¡¾Ú¤Ï¡¢FITÀ©ÅÙ¤«¤éFIPÀ©ÅÙ°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¨¶È¤ÎÂè°ì¹æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ËÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊ»Àß¤·¡¢Tensor Cloud¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢È¯ÅÅ¡¦ÃßÅÅ¡¦ÇäÅÅ¤ò´Þ¤à¥·¥¹¥Æ¥àÁ´ÂÎ¤Î±¿ÍÑºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¼ý±×¸þ¾å¤È¡¢Äã°µ¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¤Î»ö¶ÈÀ³ÎÎ©¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î±¿±Ä¡¦ÊÝ¼é¼ÂÀÓ¤È¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëFIPÈ¯ÅÅ»ö¶È¤Î³ÈÂç¡¢¤½¤·¤ÆTensor Energy¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Äã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ»ö¶È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤¹¡£
¢¨FIPÀ©ÅÙ:ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÈ¯ÅÅ»ö¶È¼Ô¤¬JEPXÅù¤Î²·ÅÅÎÏ»Ô¾ì¤ËÅÅÎÏ¤òÇäÅÅ¤¹¤ëºÝ¡¢ÇäÅÅ²Á³Ê¤Ë°ìÄê¤ÎÊä½õ³Û(¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ëÀ©ÅÙ
¢¨FITÀ©ÅÙ:ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÇÈ¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¡¢ÅÅÎÏ²ñ¼Ò¤¬°ìÄê´ü´Ö¡¢¸ÇÄê²Á³Ê¤ÇÇã¤¤¼è¤ë¤³¤È¤ò¹ñ¤¬ÌóÂ«¤¹¤ëÀ©ÅÙ
¢¨¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó:¼«²ÈÈ¯ÅÅÀßÈ÷¡¦ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥ê¥½ー¥¹¤ò±ó³ÖÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÅÎÏ¤òÂ«¤Í¤ë»ö¶È
◽️ËÜ¸¡¾Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¤ÎÄã°µÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê10¶è²è¤È¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë·§ËÜ¸©µÆÃÓ»Ô¤Î10¶è²è¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢FITÀ©ÅÙ¤«¤éFIPÀ©ÅÙ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸«¿ø¤¨¤¿±¿ÍÑ¤ò¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥¢¥°¥ê¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£±¿ÍÑ¤ÏTensor Energy¤¬Äó¶¡¤¹¤ëTensor Cloud¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌò³ä¡Û
¡¦¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡§ºÇÅ¬¤ÊÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀß·×¡¦Äó°Æ¡¦Æ³Æþ
¡¦¥·ー¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡§ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤ª¤è¤ÓÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±¿ÍÑºÇÅ¬²½¡Ê¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó¡Ë
¡¦Tensor Energy¡§¥¢¥°¥ê¥²ー¥·¥ç¥ó±¿ÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎAI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡ÖTensor Cloud¡×¤òÄó¶¡
¡¦¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¡§ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Î²þ½¤¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¡¦´ÉÍý
¡Ú¥ê¥å¥ß¥¨µÆÃÓÈ¯ÅÅ½ê¡Ê¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÝÍ¡Ë¡Û
¡Ú»ÖÉÛ»ÖÈ¯ÅÅ½ê¡Ê¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥°¥ëー¥×ÊÝÍ¡Ë¡Û
¢£¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ö¥ëー¥¹¥«¥¤¥¨¥Ê¥¸ー¤Ï¡¢¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ºÆ¥¨¥Í¤Î¼çÎÏÅÅ¸»²½¤È¡¢¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¼èÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¤ËÂçµ¬ÌÏ³«È¯¤òÈ¼¤ï¤Ê¤¤ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¹©»ö¤äÃßÅÅ½ê¤Ë´Ø¤¹¤ëEPC»ö¶È¤ä³«È¯»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Ë24¤«½ê¤ÎµòÅÀ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤ÎÄ´Ã£¤«¤éÈ¯ÅÅ½ê¤äÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¦»Ü¹©¤Î¤Û¤«¡¢Áð´¢¤ê¤ä½üÀã¡¢Æü¾ï¤Î½¤Á¶¤È¤¤¤Ã¤¿´ÉÍý¶ÈÌ³¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤ÈÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ñ¥ï¥ê¥ó¥°¤ÏÁ´¹ñ100¤«½ê¡¢150MW°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢ÃßÅÅ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´¹ñ50¤«½ê°Ê¾å¤Î·ÏÅýÍÑÃßÅÅ½ê¤Î³«È¯¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½êÊ»Àß·¿ÃßÅÅÃÓ¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Tensor Energy³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§Tensor Energy³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À£±－£±－£±£±
ÀßÎ©¡§2021Ç¯11·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ËÙ ºÚ¡¹¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー ¥«¥ë¥í¥¹ ¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÃßÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢µÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¡¢À©¸æ¡¢ÊÂ¤Ó¤ËÅÅÎÏ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢ÈÎÇä¡¢¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡