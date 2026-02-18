¥³ー¥Òー¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÀèÆþ´Ñ¥«¥Õ¥§ by UCC¡×2·î28Æü¡¦3·î1Æü¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ZeroBaseÉ½»²Æ»¤Ë¤Æ³«ºÅ
¡¡UCC¾åÅçàÝàê³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡¿Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢»ñËÜ¶â¡¿1²¯±ß¡¢¼ÒÄ¹¡¿¼ÇÃ«Çî»Ê¡¢°Ê²¼UCC¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤àÀèÆþ´Ñ¤ä¥³ー¥Òー¤ËÂÐ¤¹¤ëÀèÆþ´Ñ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¤½¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤ëÂÎ¸³·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÀèÆþ´Ñ¥«¥Õ¥§ by UCC¡×¤ò2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦ZeroBaseÉ½»²Æ»¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ¥¤¥áー¥¸
¡¡²ñ¾ì¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¤Ï1ÇÕ¤Î¥³ー¥Òー¤«¤éÂÎ¸³¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥³ー¥Òー¤ò¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤ËÀø¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀèÆþ´Ñ¤ä¡¢¥³ー¥Òー¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ÊÀèÆþ´Ñ¤ÎÅ¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Å¸¼¨¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Îpino¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»×¤ï¤º¶¦´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡ÖÀèÆþ´Ñ¡×¤ò³Ú¤·¤¯¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¦¡¦¡¦¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀèÆþ´Ñ¤ò¼Î¤Æ¤ëÂÎ¸³¡£ÀèÆþ´Ñ¤ò¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥³ー¥Òー¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¤·¤ßÊý¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¸³¸å¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥É¥ê¥Ã¥×¥³ー¥Òー1ÇÕÊ¬¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Å¸¼¨¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÊýÁ´°÷¤¬¤â¤ì¤Ê¤¯¤â¤é¤¨¤ë·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡È¤¤¤Ä¤â¤Î¥³ー¥Òー¡É¤Ë¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤¹¤ë2Æü´Ö¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¾Î¡§¡Ö¤µ¤è¤¦¤Ê¤éÀèÆþ´Ñ¥«¥Õ¥§ by UCC¡×
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
- »þ´Ö¡§11:00～20:00
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§ZeroBaseÉ½»²Æ»¡¡¡Ê¢©107-0061¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³3-5-22¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥á¥È¥í¡¡ÀéÂåÅÄÀþ¡¢È¾Â¢ÌçÀþ¡¢¶äºÂÀþ¡¡É½»²Æ»±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
- »²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
²ñ¾ìÆâ¥¤¥áー¥¸
²ñ¾ìÆâ¥¤¥áー¥¸
»æ¥«¥Ã¥×¥¤¥áー¥¸
¢£´ØÏ¢URL
¡¦UCC¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ucc.co.jp/
¡¦UCC¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.ucc.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÈÌ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
UCC¾åÅçàÝàê³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÃ´Åö
TEL¡§078-304-8952
WEB¡§https://www.ucc.co.jp/customer/