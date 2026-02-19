ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡Mastercard¤ÈSolution Partner Agreement¤òÄù·ë
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§À¾¸¶ ÌÐ¡¢Î¬¾Î STech I¡Î¥¨¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¡Ï¡¢°Ê²¼STech I)¤Ï¡¢Mastercard(ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Ë¥åー¥èー¥¯½£¡¢°Ê²¼¡ÖMastercard¡×)¤ÈSolution Partner Agreement¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢·èºÑ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¹âÅÙ²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿R&D(¸¦µæ³«È¯)¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¥ê¥êー¥¹Í½Äê¤ÎSTech I¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯¶ÈÌ³¢¨¼«Æ°²½SaaS¡ÖNatic CaFPS(Card Fraud Processing Service)¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Mastercard¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ïAPI¤äµ»½Ñ»ÅÍÍ¤ò³èÍÑ¤·¡¢·èºÑ¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯¶ÈÌ³¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÉÔÀµÍøÍÑ¤ä¼è°ú¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ëºÝ¤Ë¡¢Çä¾å¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ëÂÐ±þ
STech I¡ßMastercard
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¹ñÆâ¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤ÎµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÉÔÀµ¼è°ú¤ä¡¢¤½¤ì¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯·ï¿ô¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥«ー¥É²ñ¼Ò¤Î·èºÑ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¼êÆþÎÏ¤äÌÜ»ë¤Ë¤è¤ë³ÎÇ§¡¢Ê£¿ô¥·¥¹¥Æ¥à´Ö¤Ç¤Î¾È¹çºî¶È¤Ê¤É¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STech I¤Ï¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯¶ÈÌ³¼«Æ°²½£Ó£á£á£Ó¡ÖNatic CaFPS¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶ÈÌ³¤ÎÉ¸½à²½¡¦¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎR&D¤Ç ¤Ï¡¢Mastercard¤Î¹ÈÏ¤Ê²ÃÌÁÅ¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¹ñºÝÅª¤Ê·èºÑ¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Natic CaFPS ¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ä¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ï¢·È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤è¤êÍøÊØÀ¤ÈÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤·èºÑ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤ÆSTech I¤Ï¡¢Natic CaFPS¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶ÈÌ³´ðÈ×¤Ë¡¢Mastercard¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³Æ¼ïAPI (Mastercom API¤Ê¤É) ¤äµ»½Ñ»ÅÍÍ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯´ØÏ¢¥Çー¥¿¤ÎÏ¢·È¡¦ÆÍ¹ç¥×¥í¥»¥¹¤Î¼«Æ°²½
¡ü ·èºÑ¥ëー¥ëÂÐ±þ¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦É¸½à²½
¡ü ¶ÈÌ³¿ÊÄ½¤äÂÐ±þ¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¹âÅÙ²½
¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢·èºÑ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤òÐíâ×¤·¤¿¶ÈÌ³»Ù±ç¤Î¹âÅÙ²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÃÊ³¬Åª¤Êµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜR&D¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤ËNatic¡¡CaFPS¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«ー¥É²ñ¼Ò¤ä·èºÑ»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤ÎÅ¸³«¤ò½ç¼¡¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£STech I¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¼Ò²ñ¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·èºÑ¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¹âÅÙ²½¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ãÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¡¼¹¹ÔÌò°÷¡¡·ó¡¡¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈËÜÉôËÜÉôÄ¹¡¡Ä¹Ã«Àî·ò¡ä
MastercardÍÍ¤È¤ÎSolution Partner Agreement¤òÄÌ¤¸¡¢Natic CaFPS¤ò·èºÑ¶ÈÌ³¤ÎÃæ³Ë¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¯¡¢¶¦Æ±¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ãー¥¸¥Ð¥Ã¥¯¶ÈÌ³¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¤¥·¥å¥¢¡¦¹ñºÝ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦²ÃÌÁÅ¹¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¡¢É¸½à²½¡¦¼«Æ°²½¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·èºÑ´ØÏ¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤È±¿ÍÑÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¾ðÊó
ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÖNatic CaFPS¡×¾Ò²ð¥Úー¥¸
https://natic.sojitz-ti.com/service/natic-cafps/cafps-saas/
¢£ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆóÈÖÄ®3-5¹íÄ®»°ÍÕ¥Ó¥ë(¼õÉÕ6F)
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1969Ç¯2·î24Æü
URL¡¡¡¡ ¡§ https://www.sojitz-ti.com/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¹ñÆâ³°¤ÎºÇ¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦IT¥¤¥ó¥Õ¥é¹½ÃÛ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡£
¢£¤ªÃÎ¤é¤»
2024Ç¯7·î1Æü¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Î¾¦¹æ¤¬¡ÖÆü¾¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤«¤é¡ÖÁÐÆü¥Æ¥Ã¥¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢10·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢ÍýÇ°ÂÎ·Ï¤òºöÄê¡¢¿·¤¿¤ËÎ¬¾ÎSTech I(¥¨¥¹¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤)¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë¤ò°Ê²¼¤ÎÄÌ¤êÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Vision(¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ)¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖIT¤ÇÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯Àè¶î¼Ô¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊâ¤àÀè¤ÎÆ»¤ò¾È¤é¤·¤Æ¼¡¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¤·¤Ä¤Å¤±¤Þ¤¹¡£
STech I¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ó¥Ü¥ë
*µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
*µºÜ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¤ª¤è¤ÓÃ´ÅöÉô½ð¡¢Ã´Åö¼Ô¡¢Web¥µ¥¤¥È¤ÎURL¤Ê¤É¤Ï¡¢ËÜ¥ê¥êー¥¹È¯É½»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£