Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤¤ÈPPA»ö¶È¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¤ò¶¦Æ±³«È¯
Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Àî ²Å½Ó¡¢°Ê²¼ Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¤Ï¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¤Î¹½Â¤Àß·×¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤ (ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡¢²ñÄ¹¡§ÅìµþÍý²ÊÂç³Ø¹©³ØÉô·úÃÛ³Ø²Ê ¶µ¼ø ¹â¶¶¼£¡¢°Ê²¼ ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¹©¾ì¡¦Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¡¦¸ø¶¦Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ø¤ÎPPAÆ³Æþ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡¢¸åÊý»Ù»ý(Î¾Íã¥¿¥¤¥×)¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¡ÖE-portY¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢PPA»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë½Å»ë¤µ¤ì¤ëÄ¹´ü¿®ÍêÀ¤ÈÁá´ü²ÔÆ¯¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜÅª¤Ë¡Ö±«¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°²°º¬Àß·×¡×¤È¡ÖÃ»¹©´ü¤Ç·úÀß²ÄÇ½¤ÊÅ´¹ü¥Õ¥ìー¥à¹½Â¤¡×¤òÆÃÄ¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸åÊý»Ù»ý(Î¾Íã¥¿¥¤¥×)¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¡ÖE-portY¡×
¢£PPA»ö¶È¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡Ö¿®ÍêÀ¡¦·ÐºÑÀ¡¦»Ü¹©À¡×¤ÎÀß·×»×ÁÛ
º£²ó¤ÎE-portY¤Ï¡¢¡Ö¿®ÍêÀ¡¦·ÐºÑÀ¡¦»Ü¹©À¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢·úÊª¤Î¹üÁÈ¤ß¤ä´ðÁÃ¤Î¹½Â¤Àß·×¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£·úÃÛ¹½Â¤¹©³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«ー¥Ýー¥ÈÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢Æ³Æþ»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀß·×¡¦»Ü¹©¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê²ò·è¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
PPA·ÀÌó¤ÏÌó20Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀßÈ÷¤Ë¤Ï½é´üÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë°ÂÄê±¿ÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿PPAÆÃÍ¤ÎÍ×·ï¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¹½Â¤¡¦»Ü¹©¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤éºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¹©Ë¡¤Ë¤è¤ëÃ»¹©´ü¡¦¹âÀºÅÙ»Ü¹©
E-portY¤Ç¤Ï¡¢Å´¹üÃì¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á´ðÁÃ¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ËËä¤á¹þ¤à¡Ö¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¹©Ë¡¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÍÏÀÜ¤ä¥Ü¥ë¥ÈÀÜ¹ç¡¢¿åÊ¿Ä´À°¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¹©Äø¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜ¹©Ë¡¤Ë¤è¤ê¸½¾ì¤Ç¤ÎÀÜ¹çºî¶È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¡£»Ü¹©»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹½Â¤ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¹â¤¤ÀºÅÙ¡¦¶¯ÅÙ¤Î°ÂÄê²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹©´üÃ»½Ì¤Ë¤è¤ëÁá´ü²ÔÆ¯¡¢»Ü¹©¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ©¤È¤¤¤Ã¤¿¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢PPA»ö¶È¼Ô¤«¤é»Ü¹©²ñ¼Ò¤Þ¤Ç¡¢´Ø·¸¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±«Ï³¤êÂÐºö¤È·úÃÛÂÐ±þÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿²°º¬¹½Â¤
E-portY¤Î²°º¬¹½Â¤¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñÌó42MW¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÆü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯À½¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¡ÖE-portV¡×¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ß¿å¹½Â¤(ÆÃµö½Ð´êÃæ)¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«Ï³¤ê¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿PPA»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÉ²Ð´ØÏ¢ÃÏ°è¤Ç¤âÀßÃÖ²ÄÇ½¤ÊDRÇ§Äê(Èô¤Ó²ÐÇ§Äê)¢¨1¤òÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ー¤È¶¦Æ±¤Ç¼èÆÀ¡£ÀßÃÖ²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¤Î³ÈÂç¤È·úÃÛ³ÎÇ§¿½ÀÁ»þ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§DRÇ§ÄêÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢DR»î¸³É¾²Á¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥áー¥«ーÀ½ÉÊ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹(2026Ç¯2·î»þÅÀ4¼Ò¼èÆÀºÑ¤ß)
E-portYÀßÃÖ¥¤¥áー¥¸
°Â¿´¤Ê»ß¿å¹½Â¤¡ÊÊü¿å»î¸³¤Ë¤Æ»ß¿å³ÎÇ§¡Ë
¢£¡Ö¸½¾ì¤«¤éÍ×Ë¾¤µ¤ì¤¿Àß·×¡×――Î¾¼Ò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖPPA·ÀÌó¤ÏÌó20Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü»ö¶È¡£Ã±¤Ë¡È¤Ä¤¯¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È»ýÂ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤ëÀßÈ÷¡É¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¤ÈÉÊ¼Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¿ô¤ÎÂÀÍÛ¸÷´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»Ü¹©À¤äÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤ò½ÅÍ×¤Ê¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¼èÁÈ¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é»Ü¹©À¡¦ÀºÅÙ¡¦ÂÑµ×À¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤ÍÍ¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·úÃÛ¹½Â¤¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¯ÍýÏÀ¤È¡¢Åö¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¸½¾ì´¶³Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡È»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹¤¯°Â¿´¤·¤Æ±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¥½ー¥éー¥Ñ¥Í¥ë°ìÂÎ·¿¥«ー¥Ýー¥È¡É¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹´ü»ëÅÀ¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
――Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡´Ä¶»ö¶ÈÉô/Àß·×³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ç¤Ï¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¾ì½ê¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÀ¸¤ß¡¢Èó¾ï»þ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¾ïÀ¤È¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤òÆ±»þ¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë¹½Â¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÊý»Ù»ý¡¦Î¾Íã·¿¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ï¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤ËÍ¥¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢É÷¤äÃÏ¿Ì¤È¤¤¤Ã¤¿³°ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÀß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢·úÃÛ¹½Â¤¹©³Ø¤ÎÃÎ¸«¤ò´ð¤Ë¡¢Ä¹´ü±¿ÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°ÂÁ´À¡¦ÂÑµ×À¡¦»Ü¹©ÀºÅÙ¤ÎºÇÅ¬²½¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤Ï¡ÈÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡É¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡£20Ç¯¡¢30Ç¯¤È»È¤ï¤ìÂ³¤±¡¢°Â¿´¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¹½Â¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤Ïµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯ÍÍ¤È¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ê¡¢ÍýÏÀ¤È¸½¾ì¡¢Àß·×¤È»Ü¹©¤¬¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤â¡¢¹½Â¤µ»½Ñ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿®Íê¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
――³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤¡¡¹â¶¶¼£¡¿¹½Â¤Àß·×ÀÕÇ¤¼Ô
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
ËÜ¶¦Æ±³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º£¸åÁ´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¦¹©¾ì¡¦¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¹½Â¤¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î³«È¯¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡¢ÊÒ»ý¤Á¥¿¥¤¥×(E-portRII)¤â2026Ç¯3·î¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼«¼Ò¹©¾ìÆâ¤Ë¤ÆÈÎÇä¥â¥Ç¥ë¤òÀßÃÖ¤·½ç¼¡¸«³Ø²ñ¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£2026Ç¯1·î13Æü¤è¤êÀµ¼°¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢2026Ç¯3·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖPV EXPO¡Ú½Õ¡Û ～Âè22²ó [¹ñºÝ] ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÅ¸～¡×(²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì¥Ûー¥ëE-12-1)¤Ç¤â¼Âµ¡Å¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ´ü½éÆü3·î17Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¹â¶¶¼£¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤òÆü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥Öー¥¹Æâ¤Ç¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ³«È¯Ãæ¤ÎÊÒ»ý¤Á¥¿¥¤¥×¡ÖE-portRII¡×(2026Ç¯3·îÈ¯ÇäÍ½Äê)
¢£Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ²ÍÂæ¡¦¶â¶ñ¤Î¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢¶õ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤¿ÁÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÉáµÚ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ò´ë²è¡¦Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Þ¤Ç¼«¼Ò°ì´ÓÂÎÀ©¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤È¹½Â¤Àß·×¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹â¤¤ÂÑµ×À¤È»Ü¹©À¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¥¢¥ë¥ßÀ½¥½ー¥éー¥«ー¥Ýー¥È¤ò¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢Îß·×ÈÎÇäÌó14,000Âæ¤òÃ£À®¡£½»ÂðÍÑ¥«ー¥Ýー¥È¤«¤é¶õ¹Á¤ä¸ø¶¦»ÜÀß¡¢Âç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏÃó¼Ö¾ì¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü±É¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â½¼¼Â¤·¤¿À¸»ºÀßÈ÷¤È¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò»Ù¤¨¤ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ëÀ½ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÅú¤¨¤ë²ÁÃÍÄó¶¡¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤¡ÊÅìµþÍý²ÊÂç³Ø ¹â¶¶¼£¶µ¼ø¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¹½Â¤¤Ï¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÈ¯¤Î°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÌÈ¿Ì¡¦À©¿¶¡¦ÂÑ¿ÌÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÅÙ¤Ê·úÃÛ¹½Â¤Àß·×¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÂç¿ÃÇ§Äê¤òÍ×¤¹¤ëÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¹½Â¤Àß·×¤ò´Þ¤á¡¢ÆüËÜ½é¡¦À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÀè¿ÊÅª¤Ê¹½Â¤µ»½Ñ¤Î¼ÂÁõ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÄ¹¤Î ¹â¶¶¼£¤Ï¡¢ÌÈ¿Ì¹½Â¤Àß·×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ½é¤Î·úÃÛÍÑ¥ª¥¤¥ë¥À¥ó¥Ñー¡Ê¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¢À¤³¦½é¤Î»°¼¡¸µÌÈ¿ÌÁõÃÖ¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¹¡£Æ±ÁõÃÖ¤ÏÆüËÜ·úÃÛ³Ø²ñ ³Ø²ñ¾Þ¡Êµ»½Ñ¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯ÅÅ½ê¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢ÅÁÅý·úÃÛÊª¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛÊª¤Î¹½Â¤Àß·×¤Ë·È¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏCFRP(ÃºÁÇÁ¡°Ý¶¯²½¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯)¤òÍÑ¤¤¤¿ÅÅÇÈÅã¡¦ÅÅÃì¤Ê¤É¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÂç¿ÃÇ§Äê¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¹âÅÙ¤Ê¹½Â¤Àß·×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/59192/table/42_1_84f5451aff4c64042a3d548191ed6874.jpg?v=202602190551 ]
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/59192/table/42_2_5c3d8454967eccdea03c412e60bfdd1a.jpg?v=202602190551 ]
