¡Ú¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¡Û～¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö103¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×～¡¡Âè73²ó¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢½êÂ°¤äÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤ò¸«½Ð¤·¡¢³èÌö¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡×

¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï2025Ç¯10·î11Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Æ¡Ö¤¤¤Î¤ÁÀë¸À¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó½¸¡×¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¡¤¤¤Î¤Á¤ò¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡×¡ÚÀë¸À4-5¡Û´ë¶È¤È¼Ò²ñ¤¬ÂÐÏÃ¤ò¿¼¤áÁÛ¤¤¤È¿®Íê¤Ë¤â¤È¤Å¤¤¤¿¶¦½õ¤Î·ÐºÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤Ø¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤Î£±¤Ä¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤´¶½Ì£¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢½êÂ°¤äÊ¬Ìî¤ò±Û¤¨¤ë¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤ò¸«½Ð¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦
¶áÇ¯¡¢NPO ¤äNGO¡¢¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤ÎÈó±ÄÍø¡¦¶¨Æ±·¿¤ÎÁÈ¿¥¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤ë¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÌäÂê¤Ø¤Î²ò·èºö¡¢ÆñÌ±¤Î»Ù±ç¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¶µ°é¡¢À¸³èº¤µç¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï²ò¤±¤Ê¤¤¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¡×¤Î²ò·è¤ò¤á¤¶¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2011Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°¤Î³èÈ¯¤µ¤ä¸ú²Ì¤Ï¡¢ÈïºÒÃÏ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÏ°èº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤â¡¢¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¿Í¤È¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Î¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ê2016Ç¯6·î23Æü¡Ë
1¤Ä¤ÎÀµ±ß¤Ï1¿Í¤Î¿ÍÊª¤òÉ½¤·¡¢Àµ±ß¤ÎÂç¤¤µ¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¿ô¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Àµ±ß¤ÏÃÏ°è¤´¤È¤ËÂÊ±ß¾õ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Àµ±ßÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ëÀþ¤¬¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡£
»²¹Í¾ðÊó¡§¿ûÌîÂó¡Ê2020¡Ë¤ò»²¾È¡£
Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¤Î¿ûÌîÂó»á¤Ï¡¢¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¹½Â¤¤ò°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÄ´ºº¤ÇÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ë¡¢¡ÖÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤òºÇÂç10¿Í¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¡£¹ÔÀ¯¡¦±ÄÍø´ë¶È¡¦¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¤É¤³¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¿ÌºÒÁ°¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤â¡¢¿ÌºÒ¸å¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¤â¤¤¤¤¡£ÈïºÒÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ç¤âÈïºÒÃÏ³°¤Î¿Í¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¼ÁÌä¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¿ÌºÒ¸å¤ËÈïºÒÃÏ¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¿Í¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¤¸¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò80¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢80¿Í¤ËºÇÂç10¿Í¤º¤Ä¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÊ¹¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇÂç800¿Í¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇÄ°®¤Ç¤¤¿¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ï459¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ¡Ë¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤¬10¿Í¤º¤ÄÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¿Í¤«¤éÌ¾Á°¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿ûÌî»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÆÃÄ§Åª¤ÊÀ¼Á¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï1¿Í¤«¤é¤·¤«»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤´¤¯¤¿¤Þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¿Í¡á¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò»ý¤Ä¥Ï¥Ö¤¬¤´¤¯¾¯¿ôÂ¸ºß¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡Ö¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥êー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ê¹¶·â¤ËÂÐ¤·´è¶¯¤Ç¾ðÊóÅÁÇÅ¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¹½Â¤ÆÃÀ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥êー¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÂåÉ½¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò»ý¤Ä¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡ÊGoogle ¤Ê¤É¡Ë¤¬¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«¿ô¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢À¤³¦¤Ë10²¯°Ê¾å¤¢¤ë¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÌÜÅª¤Ë¤«¤Ê¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤Î¼Ò²ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤â¡¢¥Ï¥Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾ðÊó¤ÎÅÁÇÅÀ¤¬¹â¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÃÎ¼±¤ä»ñ¸»¤Î¥·¥§¥¢¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ï¥Ö¤ÏÌäÂê¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÎ¼±¤ä»ñ¸»¤òÆ°°÷¤¹¤ëÍ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¤òÌÀ³Î²½¤µ¤»¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸Ä¿Í¤äÁÈ¿¥¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎ¼±¤ä»ñ¸»¤ò¤Ä¤Ê¤®¹ç¤ï¤»¡¢²ò·èºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ò¡¢¥Ï¥Ö¤ÏÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤È¤â¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê¼«ÂÎ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤ï¤«¤ê²ò·èºö¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ð¤«¤ê¤ò¡ÖÁªÂò¤È½¸Ãæ¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÌäÂê¼«ÂÎ¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ç²ò·èºö¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤ò²ò ¤¯¤³¤È¤¬ÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Î¤Á²ñµÄ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÌäÂê¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë²ò·è¤·Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÉÜ¡¦Ì±´Ö´ë¶È¡¦¥µー¥É¥»¥¯¥¿ー¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥Ï¥Ö¤È¤Ê¤ë¿Í¤Î¸«¤¤½Ð¤·Êý¤ä¡¢¥Ï¥Ö¤¬³èÌö¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ï¥Ö¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤ò½½Ê¬²Ì¤¿¤»¤ë´Ä¶¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¤½¤ì¤òÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤äSDGs¡¢¤½¤·¤ÆSDGs ¸å¤Î¥´ー¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
