³ÎÄê¿½¹ð¥·ー¥º¥ó¤Î¡È¤ª¶â¤ÈÊë¤é¤·¡É¤ò9»þ´Ö¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ª¡¡Åê»ñ²È¡¦ÅÄÃæ ·Ì¤¬¥Ê¥Ó¥²ー¥È¤¹¤ë¥Û¥ê¥ÇーÆÃÈÖ2/23¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷
¡ØJ-WAVE + FM COCOLO HOLIDAY SPECIAL SAISON FUNDEX presents LIFE DESIGN THINKING¡Ù
¥é¥¸¥ª¶ÉJ-WAVE(81.3FM)¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9:00～17:55¡¢J-WAVE¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦FM COCOLO¡ÊÂçºå¡Ë¤Õ¤¿¤Ä¤ÎFM¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò·ë¤Ó¡¢1Æü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ØJ-WAVE + FM COCOLO HOLIDAY SPECIAL SAISON FUNDEX presents LIFE DESIGN THINKING¡Ù¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÆÃÈÖ¤Ï¡¢¡È¤ª¶â¤ÎÏÃ¡É¤ò¿ô»ú¤äÀ©ÅÙ¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢½»¤Þ¤¤¡¦»ñ»º·ÁÀ®¡¦Æ¯¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¡¹¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤Î¼Â´¶¡×¤«¤éÂª¤¨Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯9»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
³ÎÄê¿½¹ð¥·ー¥º¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¿·Ç¯ÅÙ¤òÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º¾õ¶·¤ä¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¡¢Êë¤é¤·¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö½»¤Þ¤¤¡×¡Ö»ñ»º·ÁÀ®¡×¡ÖÆ¯¤Êý¡¦»ö¶È¡×¤ò¼´¤Ë¡È¿ÍÀ¸Àß·×¡Ê¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¡É¤ò¹Í¤¨¤ë¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ëÅê»ñ²È¡¦¼Â¶È²È¤ÎÅÄÃæ ·Ì¡¢J-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ÎËÙ¸ý¥ß¥¤¥Ê¤¬¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤ä¼ÂÁ©¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Êー¤Îµ¿Ìä¤äÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÁüÅÙ¹â¤¯É³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè°ìÉô¡§½»¤Þ¤¤¡¦²ÈÂ²¡¦¶µ°é¤«¤é¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Íー¥×¥é¥ó¡Ê9:00～12:00¡Ë¡Û
Âè°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¡¢½Ð»º¡¢½»Âð¹ØÆþ¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂç¤¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¤ª¶â¡×¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÄ¹Ã«Àî ¹â¡ÊÄ¹Ã«ÀîÉÔÆ°»º·ÐºÑ¼Ò¡¦ÂåÉ½¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤â¤½¤â¡ÖÇã¤¦¡¿¼Ú¤ê¤ë¡×¤ò¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤Ù¤¤«¡¢½»¤Þ¤¤¤ò»ñ»º¤È¤·¤Æ¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤·¤Æ½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò»è¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤òÐíâ×Åª¤ËÀ°Íý¡£
¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥ê¥¹¥Êー¤ÈÆ±¤¸ÌÜÀþ¤«¤é¡È¸½¼Â¤ÎÇº¤ß¡É¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥²¥¹¥È¡Õ
¡¦Ä¹Ã«Àî ¹â¡ÊÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
Ä¹Ã«Àî ¹â¡ÊÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ë
¡¦¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë
¡ÚÂèÆóÉô¡§Åê»ñ¡¦NISA¡¦»ñ»º·ÁÀ®¡¡¡ÈÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ê12:00～15:00¡Ë¡Û
ÂèÆóÉô¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅê»ñ¤·¤ÆÂ»¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¤ÈÍø±×¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡©¡×»ñ»º·ÁÀ®¤ò¤¹¤ë»þ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥Æ¥¹¥¿¤ò·Þ¤¨¡¢¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åê»ñ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¹Í¤¨Êý¤ä¡¢À®¸ù¡¦¼ºÇÔ¤«¤é³Ø¤ó¤À»ñ»º¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¶¦Í¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦ºÇÇ¯¾¯¤ÇÅì¾Ú¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤Ø¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿yutori¤òÎ¨¤¤¤ëÊÒÀÐµ®Å¸(¤æ¤È¤ê¤¯¤ó)¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤ÎÌ¤ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥»¥¾¥óÅê¿® ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー±¿ÍÑÉôÄ¹ ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¦À¥²¼ Å¯Íº¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥²¥¹¥È¡Õ
¡¦¥Æ¥¹¥¿¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë
¥Æ¥¹¥¿¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë
¡¦ÊÒÀÐµ®Å¸(¤æ¤È¤ê¤¯¤ó)
ÊÒÀÐµ®Å¸(¤æ¤È¤ê¤¯¤ó)
¡¦À¥²¼Å¯Íº¡Ê¥»¥¾¥óÅê¿® ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー±¿ÍÑÉôÄ¹ ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
À¥²¼Å¯Íº¡Ê¥»¥¾¥óÅê¿® ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー±¿ÍÑÉôÄ¹ ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¡ÚÂè»°Éô¡§»ö¶È¤È¤ª¶â¡¿Æ¯¤Êý¡¦µ¯¶È¡¦·ÐºÑ¤Î¸½ºßÃÏ¡Ê15:00～17:55¡Ë¡Û
Âè»°Éô¤Ç¤Ï¡¢Éû¶È¡¢ÆÈÎ©¡¢µ¯¶È¤Ê¤É¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤¤¤Þ¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î½¸¤áÊý¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É¤Î´ðËÜ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
Ê¤ÌÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÖPLAY TODAY inc.¡×¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëµ¯¶È²È¤Ç¤â¤¢¤ëAmPm¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤é»ñ¶âÄ´Ã£¤ä¼ýÆþ¡¦Çä¾å¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÅç²ÃÍÀ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¦½êÄ¹¤ÎÃæÅç²ÃÍÀ»Ò¤ò·Þ¤¨¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃæ¾®»ö¶È¼Ô¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿¼ÂÌ³²È¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢µ¯¶È»þ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÀÇ¶â¤ä»ñ¶â·«¤ê¤Î¸½¼Â¡¢¡ÖÂ³¤±¤ë¡¿¤¿¤¿¤à¡×¤ÎÈ½ÃÇ¼´¤Ê¤É¤ò¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥²¥¹¥È¡Õ
¡¦AmPm¡ÊÊ¤ÌÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
AmPm¡ÊÊ¤ÌÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¡¦ÃæÅç²ÃÍÀ»Ò¡ÊÃæÅç²ÃÍÀ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¦½êÄ¹¡Ë
ÃæÅç²ÃÍÀ»Ò¡ÊÃæÅç²ÃÍÀ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¦½êÄ¹¡Ë
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÅÄÃæ ·Ì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¡Û
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅÄÃæ ·Ì¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÊç½¸Ãæ¡ª
Ï·¸å»ñ¶â¤ä¶µ°éÈñ¡¢¥íー¥ó·×²è¤Ê¤É¤ª¶â¤ÎÇº¤ß¡¢½»¤Þ¤¤¤ÎÁªÂò¤ä½»¤ßÂØ¤¨¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢Å¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¤Ê¤É¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë·è°Õ¤ä¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ÎÅÄÃæ ·Ì¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260223/
¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥¤¥º´ë²è¡ÖQUIZ!! LIFE DESIGN THINKING¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
¥¯¥¤¥º¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¹ç·×9Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤Ç¡ãÁí¹ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ä¤ª¤è¤Ó¡ã·ÐºÑ¡¦¥Þ¥ÍーÉôÌç¾Þ¡ä¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÅÄÃæ ·Ì¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø²¯¤Þ¤Ç¤Î¿Í ²¯¤«¤é¤Î¿Í¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤ò¡¢ËÜ¿ÍÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ïradiko¥¢¥×¥ê¤Ç¤â¤ªÄ°¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢radiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤Ç¡¢
¥ª¥ó¥¨¥¢³«»Ï¸å¤«¤é°ì½µ´ÖÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢§radiko¤ÇÄ°¤¯
https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260223090000(https://radiko.jp/share/?sid=FMJ&t=20260223090000)
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÊüÁ÷¶É¡§J-WAVE(81.3FM)
ÈÖÁÈÌ¾¡§J-WAVE + FM COCOLO HOLIDAY SPECIAL SAISON FUNDEX presents LIFE DESIGN THINKING
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë9:00～17:55
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§ÅÄÃæ ·Ì¡ÊÅê»ñ²È¡¦¼Â¶È²È¡Ë¡¢ËÙ¸ý¥ß¥¤¥Ê¡ÊJ-WAVE¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡Ë
¥²¥¹¥È¡§AmPm¡ÊÊ¤ÌÌ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¶¥Ö¥ó¥°¥ë²ÃÆ£¡Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡Ë¡¢À¥²¼ Å¯Íº¡Ê¥»¥¾¥óÅê¿® ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥Íー¥¸¥ãー±¿ÍÑÉôÄ¹ ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¡¢¥Æ¥¹¥¿¡Ê¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡Ë¡¢ÃæÅç²ÃÍÀ»Ò¡ÊÃæÅç²ÃÍÀ»ÒÀÇÍý»Î»öÌ³½ê¡¦½êÄ¹¡Ë¡¢Ä¹Ã«Àî ¹â¡ÊÄ¹Ã«ÀîÉÔÆ°»º·ÐºÑ¼Ò¡¦ÂåÉ½¡Ë¡¢¤æ¤È¤ê¤¯¤ó¡Ê·Ð±Ä¼Ô¡Ë¢¨¸Þ½½²»½ç
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¡§https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260223/
ÈÖÁÈX(µìTwitter)¡§https://x.com/jwave_2019