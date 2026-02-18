¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¶Ê¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡ÙËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×ÆÃÀßWEB¥Úー¥¸¤âËÜÆü¤è¤êOPEN¡ª
¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¶Ê¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¤¬ËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×ÆÃÀßWEB¥Úー¥¸¤¬³«Àß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃÀßWEB¥Úー¥¸¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òµ®½Å¤Ë¡¢³Ú¶Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ä²Î»ì¥Úー¥¸¤Ø¤ÎÁ«°Ü¡¢¿·¶Ê¤Ë´ó¤»¤¿ËÜ¿Í¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¥Úー¥¸¤ä¡¢º£²ó¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤¢¤±¤¿¤é¤·¤í¤á¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥È¥ïー¥¯À©ºîÈëÏÃ¡¢Pre-add / Pre-saveÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤Ë¤â¤ì¤Ê¤¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó³«È¯¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥²ー¥à¡×Åù¡¹¡¢½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃÀß¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤Ï¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
º£ºî¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡Ù¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎBS-TBS£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¡Ö¤¨¤ó¤×¤Æ¤¤¡×¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥í¥Ã¥¯¤äAOR¡¢80Ç¯Âå²ÎÍØ¶Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ëÃÈ¤«¤ß¤Î¤¢¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ä¼ã¼Ô3¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥¹¥Þー¥ÈÇÀ¶È¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¥ê¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡¦¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡ÙÇÛ¿®¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢²è²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¤¢¤±¤¿¤é¤·¤í¤á¤¬¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢±ó¶á¤ä³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¸«¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£ºî¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¤¨¤ó¤×¤Æ¤¤Vocal & Guitar±üÃæ¹¯°ìÏº¤È¤¢¤±¤¿¤é¤·¤í¤á¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¤¨¤ó¤×¤Æ¤¤Vocal & Guitar±üÃæ¹¯°ìÏº¡§
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×¤ò¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤¬·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ò¡¢¥¤ー¥ô¥ó¤ËÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯À©ºî¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¡¢È¯¸«¤È´¶Æ°¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤Ã¯¤ËÏÃ¤¹¤Ç¤â¤Ê¤¯¹¥¤¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¿²»³Ú¤¬Èï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤Ì¶¦¿¶¤ÎÏ¢Â³¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¾ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²»¤ä¾ð·Ê¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°Ù¤»¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ë¶¦¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ç¤â¤¢¤êÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ëÉ÷¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥Î¥¯¥í²è²È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー ¤¢¤±¤¿¤é¤·¤í¤á¡§
ËÍ¤Ï¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¦¤¿¡×¤òÁÏºî³èÆ°¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÎëÌÚ·òÂÀ´ÆÆÄ¤Î¡ÖTOKYO INTERNET LOVE¡×¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î¶õµ¤´¶¤ò¸«»ö¤Ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿¤³¤Î±Ç²è¤Ï¡¢ËÍ¤¬¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤±Ç²è¤À¡£
¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤¦¤¿¡×¤È¡¢¡ÖTOKYO INTERNET LOVE¡×¤Î¡¢¤½¤ÎÀè¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é10Ç¯¤¬²á¤®¡¢ÁÏºî¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤Î¡É¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡É¤ÏÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¡¢ËÍ¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤È¤Î¸òÎ®¤âÅÓÀä¤¨¡¢³¨¤òÉÁ¤¯ÍýÍ³¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¸«¼º¤Ã¤¿¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
ËÍ¤é¤ÎÂ©¤¬ ¤Þ¤ÀÇ®¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ
¤½¤ì¤Ï¤Í ¼å¤¯¤Æ¤âÉ÷
º£¤Þ¤Ç¤Ê¤Ë¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡¢¤³¤ì¤«¤é²¿¤«¤òºî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ø¡¢º£¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢»þ¤ò·Ð¤ÆÂç¤¤ÊÉ÷¤È¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥Ö¥µ¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¥¢ー¥È¥ïー¥¯À©ºî¤Ç¤Ï¡¢¾å¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ÊÃê¾ÝÅª¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤ò¤È¤Ã¤¿¡£ÊÌµ»ö¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤â¤´Í÷Äº¤¤¿¤¤¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢£¿·¶Ê¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î18Æü(¿å)
ÉÊÈÖ¡§COKM-46196
È¯Çä¡¦ÇÛ¿®¸µ¡§ÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢
¼ýÏ¿³Ú¶Ê¡§
1. ¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°
2. ¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡ÊAcoustic ver.¡Ë
3. ¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡ÊInst.¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡¿¤¨¤ó¤×¤Æ¤¤
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó
ÊÔ¶Ê¡§¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡¿¤¨¤ó¤×¤Æ¤¤
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤¢¤±¤¿¤é¤·¤í¤á
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://LSC.lnk.to/WindSong
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¢£¿·¶Ê¡Ø¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡ÙÆÃÀßWEB¥Úー¥¸¾ðÊó
https://lscwindsong.netlify.app/
¢£BS-TBS£±·î´ü¥É¥é¥Þ¡Ö¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¾ðÊó
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ö¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ë11»þ¥¹¥¿ー¥È¡¡Á´10ÏÃ¡Ê30Ê¬ÏÈ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨BS-TBS¡¢BS-TBS 4K¤ÇÆ±»þÊüÁ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨HBCËÌ³¤Æ»ÊüÁ÷ 2026Ç¯1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¿¼Ìë1»þ56Ê¬¥¹¥¿ー¥È¡Ê¢¨30Ê¬·«¤ê²¼¤²¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Âè2ÏÃ°Ê¹ß¡§Ëè½µÌÚÍË ¿¼Ìë1»þ26Ê¬～
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡RKBËèÆüÊüÁ÷¡¡ 2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿¼Ìë2»þ30Ê¬¥¹¥¿ー¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÊüÁ÷Æü¤ÏÆÃÊÌÊÔÀ®¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ë
½Ð±é
ÁðÆ» ÁóÂÀ¡¿¥¯¥µ¥ß¥Á¡¦¥½¥¦¥¿¡¦¡¦¡¦ÃæÂô ¸µµª
Âô¼ù ·ë½÷Èþ¡¿¥µ¥ï¥¡¦¥æ¥á¥ß¡¦¡¦¡¦ÀÐÀî Îø
Î©²Ö Î¶Ïº¡¿¥¿¥Á¥Ð¥Ê¡¦¥¿¥Ä¥í¥¦¡¦¡¦¡¦¹â¾¾ ¥¢¥í¥Ï ¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë
¸¤»³ Ë¨»Ò¡¿¥¤¥Ì¥ä¥Þ¡¦¥â¥¨¥³¡¦¡¦¡¦Ã°À¸ ÌÀÎ¤
ÍÕ¼¼ µþ»Ò¡¿¥Ï¥à¥í¡¦¥¥ç¥¦¥³¡¦¡¦¡¦ÃæÂ¼¤æ¤ê¤«
±îÅç ¼¡»þ¡¿¥µ¥ë¥¸¥Þ¡¦¥Ä¥®¥È¥¡¦¡¦¡¦»³Æâ ·½ºÈ
¸¤»³ ¹À¡¿¥¤¥Ì¥ä¥Þ¡¦¥Ò¥í¥·¡¦¡¦¡¦¾®¾¾ ÏÂ½Å
ÂÀÅÄ Í¥¡¿¥ª¥ª¥¿¡¦¥æ¥¦¡¦¡¦¡¦ÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë
Ãæ²°Éß ¾¼Èþ¡¿¥Ê¥«¥ä¥·¥¡¦¥¢¥±¥ß¡¦¡¦¡¦¡¦ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«
ÃÝ²¼ °¦°ìÏº¡¿¥¿¥±¥·¥¿¡¦¥¢¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¡¦¡¦¡¦¤¤¤È¤¦¤»¤¤¤³¤¦
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ë²è¡¦µÓ ËÜ¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÀÄÌî²ÚÀ¸»Ò
´Æ ÆÄ¡§ÅÄÃæÏÂ¼¡Ï¯¡Ê1ÏÃ～£³ÏÃ¡¦7ÏÃ¡¦9ÏÃ¡¦10ÏÃ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ Ãæ»³²Â¹á¡Ê5ÏÃ¡¦6ÏÃ¡¦8ÏÃ¡Ë
¡¡¡¡¡¡ °ËÆ£°ìÊ¿¡Ê4ÏÃ¡Ë
²» ³Ú¡§À®ÅÄ¥Ï¥Í¥À(¥Ñ¥¹¥Ô¥¨)
OP¶Ê¡§INF¡ÖCHANGE DA GAME¡×¡Ê¥Á¥§¥ó¥¸¥À¥²ー¥à¡Ë¡Ê¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥É/HEROIC LINE¡Ë
ED¶Ê¡§¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×¡ÊÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¡Ë
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¹õÌÚºÌ¹á¡ÊBS-TBS¡Ë¡¢»°¹¥ÊÝÍÎ¡Ê¤µ¤¶¤Ê¤ß¡Ë¡¢È¼·ò¼£¡Ê¤µ¤¶¤Ê¤ß¡Ë
À½ºîÃøºî¡§¡Ö¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
À½ºî°Ñ°÷²ñ¡§BS-TBS¡¢TBS¥°¥í¥¦¥Ç¥£¥¢¡¢HBC¡¢RKB
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥Õ¥é¥Ã¥°¡¢¤µ¤¶¤Ê¤ß
´ØÏ¢URL
ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸ ¡¡https://bs.tbs.co.jp/drama/gamechange/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ê¡÷bstbs_drama23¡Ë¡¡
ÈÖÁÈ¸ø¼°Instagram¡Êbstbs_drama23¡Ë
¢£¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó Profile
1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔºß½»¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾¤Î¡Ö¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¡×¤ÏËÜÌ¾¤Îº£Àô°¦²Æ(¤¢¤¤¤«)¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Íー¥à¤¬Í³Íè¡£(¡É°¦¡É=¡ÈLOVELY¡É¡¢¡É²Æ¡É=¡ÈSUMMER¡É)
90Ç¯Âå¥í¥Ã¥¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ý¥Ã¥×¥»¥ó¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¥í¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î²»³Ú¥·ー¥ó¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£
2013Ç¯²Æ¤è¤ê¼«Âð¤Ç¤Î²»³ÚÀ©ºî¤ò³«»Ï¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë²»¸»¤ò¸ø³«¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2015Ç¯¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö#¥é¥Ö¥êー¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡×¡¢2016Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖLSC¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¹¥É¾¤òÇî¤¹¡£2020Ç¯9·î¡¢ÂÔË¾¤Î3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTHE THIRD SUMMER OF LOVE¡×¤òÈ¯Çä¡£2024Ç¯8·î¸ø³«¤Î»³ÅÄ¾°»Ò´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤Î¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ØGarden of Remembrance¡Ù¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¡£2025Ç¯1·î29Æü¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMusic For Walking (Out Of The Woods)¡Ù¤ò¡¢9·î3Æü¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡Ö·¯¤ÈÊë¤é¤»¤Æ¤â¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤ÎBS-TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥²ー¥à¥Á¥§¥ó¥¸¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡Ö¥¦¥¤¥ó¥É¡¦¥½¥ó¥°¡×¤¬2·î18Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
²Ä°¦¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥í¥Ã¥¯¥®¥ã¥ë¡£
▶︎¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡§https://lovelysummerchan.bitfan.id/
¢£¥é¥Ö¥êー¥µ¥Þー¤Á¤ã¤ó WEB
Official WEB¡§ https://lovelysummerchan.com/
Official FC¡§ https://lovelysummerchan.bitfan.id/
YouTube¡§ https://www.youtube.com/@LovelySummerChan-official
X¡§ https://x.com/imaizumi_aika
Instagram¡§ https://www.instagram.com/imaizumi_aika/