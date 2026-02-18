「キャリアブレイクはキャリアエンドではない」国際女性デーに合わせ、キャリア中断経験者を応援する特別イベントを開催

SEKAIA株式会社

SEKAIA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：曽根 靖雄、旧社名：ICCコンサルタンツ）は、育児や介護などでキャリアを中断した女性たちの再チャレンジを応援する団体「Career Breaks」（代表：薄井シンシア）に協力し、2026年3月10日（火）、国際女性デーを記念した特別対面イベント「キャリアブレイクはキャリアエンドではない」の開催をサポートします。

本イベントは、育児や介護、学び直しなど、様々な理由でキャリアを中断せざるを得ない女性たちが、その期間を「終わり（エンド）」ではなく、次なる飛躍への「準備期間（ブレイク）」と捉え、自信を持って社会復帰やキャリアアップを目指すためのヒントとネットワークを提供することを目的としています。

■開催背景：「休み」を経た女性たちの可能性を社会全体で応援したい

現代の日本では、多くの女性が出産・育児などを機にキャリアの中断を経験します。この「キャリアブレイク」は、しばしばキャリアの断絶と捉えられ、再就職への不安や自信の喪失を招きがちです。

しかし、Career Breaks代表の薄井シンシアは、17年間の専業主婦生活を経て「給食のおばちゃん」からパート、そして外資系ホテルの日本社長へと至った自身の経験から、「キャリアブレイクは決してキャリアの終わりではなく、自分を見つめ直し、新たな可能性を発見するための貴重な時間である」と確信しています。

昨年、同テーマで開催したイベントは各メディアでも取り上げられ、参加者からは「目の前のチャンスを大切にしたいと思った」「50代からでも活躍できると知り勇気が出た」といった声が多数寄せられました。本年も、より多くの女性たちに希望と具体的な行動のきっかけを届けるため、開催を決定いたしました。

■Career Breaksについて

代表の薄井シンシアを中心に、キャリアブレイクを経験した女性たちが互いに支え合い、それぞれの「次の一歩」を応援するために活動する団体。講演会やワークショップを通じて、キャリア中断を「人生の転機」として前向きに捉え、自分らしいキャリアを築くためのヒントとネットワークを提供しています。

■協力企業：SEKAIA株式会社について

「Life-Changing Experience（人生を変える体験）」の提供を通じて人々の挑戦を支援する企業。1989年の創業以来、留学や海外インターンシップなど、個人の成長とキャリアを切り拓くプログラムを提供し、延べ19,000名以上の「人生の転機」をプロデュースしてきました。2025年より新ビジョン「Explore the World - 世界を楽しむ。」を掲げ、一人ひとりが自分の意思で人生を選び、世界を楽しむことを応援しています。

Career Breaksの理念に共感し、イベント会場の提供など、多様な生き方・働き方を応援する活動に協力しています。

■イベント概要

本イベントでは、薄井シンシアとキャリアブレイク経験者によるパネルディスカッションや、参加者同士が語り合うラウンドテーブルセッションを通じて、リアルな体験談や具体的なノウハウを共有します。

イベント名： 「キャリアブレイクはキャリアエンドではない」国際女性デー特別対面イベント

日時： 2026年3月10日(火) 18:00～20:30（18:00開場）

会場： SEKAIA株式会社 オフィス（東京都渋谷区渋谷1-11-1 ヒューリック渋谷美竹通ビル6階）

登壇者： 薄井シンシア（Career Breaks代表 / SEKAIA株式会社 Chief Empowerment Officer）ほか

内容： パネルディスカッション、ラウンドテーブルセッション、ネットワーキング

対象： キャリアブレイク中の方、再就職を考える方、キャリアに悩む方、

多様な人材活用を考える企業の人事・経営層の方など

参加費： 2,000円（軽食付）

定員： 40名

申込方法： 下記URLよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4873446

申込締切： 2026年3月6日(金)

企画・主催： Career Breaks

協力： SEKAIA株式会社

■登壇者プロフィール

薄井シンシア

Career Breaks代表 / SEKAIA株式会社 Chief Empowerment Officer

17年間の専業主婦生活から「給食のおばちゃん」を経て外資系ホテルの日本社長に就任。現在は大手IT企業に勤務する傍ら、講演活動や執筆活動を精力的に行い、その異色の経歴とパワフルなメッセージで多くの女性に勇気を与えています。SEKAIAでは、多様な人々のエンパワーメントを推進する役割を担っています。

■SEKAIA株式会社 会社概要

会社名： SEKAIA株式会社（旧社名：株式会社ICCコンサルタンツ）

代表者： 代表取締役 曽根 靖雄

所在地： 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-11-1 ヒューリック渋谷美竹通りビル6階

事業内容：

- グローバル人材育成を目的とした留学プログラムの企画・運営- インバウンド（訪日外国人向け）教育・研修事業- 企業の海外研修、グローバル人材育成コンサルティング- 海外移住サポート事業

コーポレートサイト: https://www.sekaia.co.jp/corporate(https://www.sekaia.co.jp/corporate/)