「人類羽化計画：Project YOHANE」よりデビュー第一弾！さらに、新型共通Vモデル「代羽アソラ」を公開！

株式会社PANDORA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮瀬卓也／和泉義博、以下「PANDORA」）は、VTuber育成ブランド「人類羽化計画」における新プロジェクト「人類羽化計画: Project YOHANE」において、第一弾配信者として「弱乃ツキ（よわの・つき）」が本日2026年2月18日より配信を開始したことをお知らせいたします。

あわせて、新型共通Vモデル「代羽アソラ（よはね・あそら）」の導入を開始いたしました。

■ Project YOHANE実装開始！

2026年2月2日に一般向けオーディションを開始した「人類羽化計画: Project YOHANE」。

本プロジェクトは、共通Vモデル「代羽ウカ」を軸に、「初期費用」「技術的ハードル」「収益化までの時間」といった参入障壁を取り払い、誰もが安心してVライバー活動をスタートできる伴走型プログラムとして設計されています。

今回、第一弾としてデビューする「弱乃ツキ」は、同プロジェクトの思想を体現する存在として活動を開始します。

“共通の器で、どこまで個性を表現できるか。”

Project YOHANEは、ビジュアルの差別化ではなく、活動者自身の内面・企画力・継続力こそが価値を生むという思想のもと展開されています。

第一弾配信者の誕生により、構想段階から実行段階へと移行したことを明確に示します。

▼配信はこちら

https://www.tiktok.com/@yowano_tsuki_

■ 新型共通Vモデル「代羽アソラ」導入

これまでProject YOHANEでは共通モデル「代羽ウカ」を提供してきましたが、参加希望者の多様化を受け、新型モデル「代羽アソラ」の導入を開始いたします。

「代羽アソラ」は、ウカと同様に統一思想のもと設計された共通V体であり、参加者はカラーリングや名前設定により自身の個性を反映させることが可能です。

共通モデルを軸にすることで、世界観を統一しながらも活動者の多様性を受け入れる拡張型スキームへ進化します。

■ 人類羽化計画発｜1.5ヶ月で約50万ダイヤの実績

Project YOHANEの母体である「人類羽化計画」は、2025年10月の始動以降、育成プログラムを通じて参画ライバーの月平均18万ダイヤを記録。

中には配信を初めて1.5ヶ月で合計50万ダイヤを獲得するライバーも誕生しています。

TikTok LIVEを中心とした一次代理店連携体制により、活動初月からの収益化が可能な環境を整備しています。

■ Project YOHANEとは

「人類羽化計画: Project YOHANE」は、Vライバー活動における参入障壁である

- 初期費用- 技術的ハードル- 収益化までの時間

を取り払い、誰もが挑戦できる環境を構築するオープン型育成プロジェクトです。

主な特徴

- 共通Vモデル無償提供- 活動目標達成に応じたオリジナルV制作- 専用コミュニティでの伴走支援- 初月からの収益化設計- 配信機材サポート

現在、オーディションは定員制にて受付中。

募集枠が埋まり次第終了となります。

▶︎人類羽化計画応募フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq-iZbrWyk__58IXyUOlSZ4x2GLI1xeKH5dD_yjzhg9jaGQ/viewform)

■ 人類羽化計画のXTuber・VTuber一覧

月野こはね🌙🪽 TikTok：https://www.tiktok.com/@kohane_1111

リア👼🪐 TikTok：https://www.tiktok.com/@ria_riako

黒蜜ルナ🌙🐈‍⬛ TikTok：https://www.tiktok.com/@luna_kuromitsu

砂糖ナツ TikTok：https://www.tiktok.com/@osatounatu_

春ノ色セナ★️🩵 TikTok：https://www.tiktok.com/@harunoirosena

そら💙☁️ TikTok：https://www.tiktok.com/@miun2522

春内 涼花 ✌ TikTok：https://www.tiktok.com/@suzupeacechan

戸叶 すみれ TikTok：https://www.tiktok.com/@suuuuuuuuuu313

日野よつ葉☀️ TikTok：https://www.tiktok.com/@hinoyotsuha

虹転飛ころん 🍭 TikTok：https://www.tiktok.com/@koron_cha

咲弥🥀 ‍🦺 TikTok：https://www.tiktok.com/@sayashinta0321

ささ🍅🐾 TikTok：https://www.tiktok.com/@sa.04_sa

狐湖アスカ🦊🍉 TikTok：https://www.tiktok.com/@koko_asuka

初期コストゼロで、誰もがXTuberを目指せる舞台へ

PANDORAは「世界で最も多くのタレントをXTuberへと導く企業」をビジョンに掲げ、次世代の表現者が直面しがちな「コスト」「技術」「活動環境」といった参入障壁を解消する新たなスキームを構築しました。

これにより、経験や資金面に不安を抱える方でも、安心してXTuberとしての活動をスタートできる環境を実現しています。

本計画の中核を担う、PANDORAが提唱する新概念「XTuber」

XTuberとは、バーチャル（VTuber）とリアル（3次元タレント）の垣根を越え、「唯一無二のオリジナル」として活動する次世代型タレントの総称です。

VTuberは年齢に縛られることなく、技術の進化とともに表現の幅を広げ続ける存在です。PANDORAはこの特性に着目し、従来のVカルチャーにおける「中の人を見せない」という枠組みにとらわれず、3次元タレントでは実現できない表現や可能性を、V活動を通じて拡張する新しいタレントの在り方を提案します。

VTuberとしての活動を“もう一つの人生（セカンドライフ）”と位置づけ、長期的なキャリア形成を見据えたエンターテインメントの創出を目指します。

現在、PANDORAではTikTok LIVEを中心に活動する新たなXTuberを募集しています。

これから新たに挑戦したい方はもちろん、再チャレンジを目指す方も歓迎。万全のサポート体制のもと、安心してXTuberとしての活動をスタートすることが可能です。



株式会社PANDORAについて

「作ろう。世界中の誰かの居場所を」をミッションとして掲げ、バーチャルタレントの民主化とエンターテインメントの力を通し、「好きなものを好きと言える」「自分らしくいられる」社会、そして誰かの居場所を作るために挑戦し続けています。XTuber事業では、AIをはじめとするテクノロジーを生かし、タレント(三次元)とバーチャルタレント(二次元)の概念を融合させ 、XTuberの一般化を目指します。

HP： https://pndr.jp/

採用情報： 事業立ち上げにあわせ採用を強化しております。日本を代表するIPを一緒に作っていく方の応募をお待ちしております。