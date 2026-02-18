【神戸発・世界へ】グルメハンバーガーショップ「BRISK STAND」が公式YouTubeチャンネルを始動。日本一の味へのこだわりや、ブランドの裏側などを大公開

株式会社BRISK STAND

日本一の称号を持ち、 “和食にかぶりつけ！”のキャッチコピーで全国的な話題を集めるグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」を運営する株式会社BRISK STAND（本社：東京都足立区／代表取締役：添田 有吾）は、2026年2月21日(土)20:00に公式YouTubeチャンネルを始動します

神戸で誕生し、現在は東京・浅草や鎌倉など全国25店舗展開しているグルメハンバーガーショップ「BRISK STAND（ブリスクスタンド）」は、2026年2月21日(土)20:00より公式YouTubeチャンネルを本格始動いたします。

本チャンネルでは、代表の添田有吾を中心に、現場を支えるヘッドシェフやスタッフ、そして共にブランドを育てるパートナーたちの視点を通じ、調理技術や経営の裏側をドキュメンタリー形式でお届けします。単なる料理紹介に留まらず、BRISK STANDというブランドがどのように進化し、世界を目指しているのか、そのプロセスを余すことなく発信します。

■ YouTubeチャンネル開設の目的：ブランドの「今」と「未来」を共有する

BRISK STANDは、看板メニュー「切ったやつ」をはじめとする圧倒的な商品力を武器に、多くのファンに支えられてきました。創業者の想いを継承し、現在は「第二創業」として食べログ百名店の獲得やジャパンバーガーチャンピオンシップにおいて日本一の称号を得ることができました。そして国内外へ店舗を広げていくことに注力しています。

この挑戦の過程には、代表・添田の試行錯誤だけでなく、現場スタッフの拘りや、FCオーナー様の挑戦など、多くのドラマがあります。それらを透明性を持って公開することで、全国のファンとの繋がりを深めるとともに、共にブランドを支える未来のパートナー様へ、私たちの「想い」を伝える場にしたいと考えています。



■ 配信コンテンツの見どころ

- ブランドドキュメンタリー： なぜBRISK STANDが日本一を獲ることができたのか、これからのBRISK STANDが目指す未来とは。- 圧倒的商品力の核心： ヘッドシェフによる調理シーンや素材へのこだわり。「切ったやつ」がなぜ多くの人を惹きつけるのか、その理由を解明。- 店舗運営・FC展開の裏側： 代表や現場メンバー、FCオーナーによる本音トーク。「未経験から成功する仕組み」をリアリティを持って解説。- チームの素顔が見える企画： 全国の店舗を巡るVlogなど、BRISK STANDの空気感を配信。- 世界進出に向けた取り組み：BRISK STANDが世界に挑戦する裏側を公開。

■ BRISK STANDよりメッセージ 私たちが目指しているのは「一人でも多くの人に『美味しい』と言ってもらうこと。」そのために、まずは自分たちが一番楽しみながら挑戦し続けています。成功も失敗も含めて、私たちの『今』をYouTubeを通して楽しんでもらえたら嬉しいです。

【動画情報】

チャンネル名：BRISK STAND 公式チャンネル

初回配信日：2026年2月21日（土）20:00～

URL：https://www.youtube.com/@BRISKSTAND(https://www.youtube.com/@BRISKSTAND)

【会社概要】

会社名：株式会社BRISK STAND

代表者：代表取締役 添田 有吾

所在地：東京都足立区梅田8-14-2-1209

公式サイト：https://brisk-stand.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/briskstand_official/?hl=ja