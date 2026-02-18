ナレッジ管理ツール『ナレカン』が「DX 総合 EXPO Japan 2026【春】」に出展

株式会社Stock

株式会社Stock（代表取締役社長：澤村大輔、本社：東京都中央区、以下「当社」）は、2026年2月25日（水）から2月27日（金）までの3日間、幕張メッセで開催されるDX 総合 EXPO Japan 2026【春】に出展いたします。

■ 開催概要

ブロッコリーロゴが目印です

名称：DX 総合 EXPO Japan 2026【春】

出展ゾーン：ビジネスイノベーション

会期：2026年2月25日（水）～2月27日（金） 時間：各日10:00～17:00

会場：幕張メッセ

出展製品：ナレッジ管理ツール「ナレカン」

ブース番号：10ホール 業務改革【S26-06】

■ブースで体験できること

当社ブースでは、以下の内容をその場でご体験いただけます。

- 社内に散在する情報を「即座に検索」できる高精度検索デモ- 生成AIを活用したナレッジ活用事例の紹介- 実際の導入企業における活用シーンの解説

前回出展した「Japan DX Week 関西（2025.11月開催）」では、「情報が属人化している」「AIが社内で浸透しない」といった課題を抱える企業様から多数のご相談をいただきました。



ご好評を受けて、今回は説明ブースを増設し、より多くの来場者様をじっくりとご案内できる体制を整えております。

■ こんなお悩みをお持ちの企業様へ

同じ質問への対応に追われている

マニュアル整備や引き継ぎに時間がかかっている

生成AIを導入したが、活用が一部にとどまっている

ひとつでも当てはまる場合は、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

※展示会へのご来場には、入場バッジが必要となります。こちら(https://www.bizcrew.jp/expo/entry/dx-tokyo)よりご登録（無料）をお願いします。

■ 社内のナレッジが集まる、見つかる、動き出す

『ナレカン』は、非IT企業でも迷わず使えるシンプル設計を採用しており、専門知識がなくても、社内のナレッジを「集約」し、「高精度検索」できる状態を実現するナレッジ管理ツールです。



また、生成AI機能や伴走支援によって、ナレッジの蓄積を促進すると同時に、情報の正確性と鮮度を維持し、企業内で“ナレッジが育ち続ける仕組み”を構築します。

URL：https://www.narekan.info/

■DX 総合 EXPO Japan 2026【春】について

DX 総合 EXPO Japan 2026【春】は、国内最大級のDX総合展です。

このイベントでは、業務効率化や働き方改革に向けたDXソリューションが集まるため、企業の人事、総務、経理、マーケティング、営業、経営者などが最新の製品やサービスを比較検討できる場として、注目されています。

■ 会社概要

- 社名：株式会社Stock- 代表者：代表取締役社長 澤村 大輔- 設立：2014年4月- 所在地：東京都中央区東日本橋2-8-3 JMFビル東日本橋01 4階- 事業内容：ナレッジ管理ツール「ナレカン」、情報共有ツール「Stock」の企画・開発・運営・販売- 認証：ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27017:2015- URL：https://www.stock-inc.co.jp/