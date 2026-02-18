ONECARAT所属「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」、大人気コスメ『rom&nd』看板モデルイベントで1,000万pt超えの快挙！ 激戦を制し、最終オーディション進出決定

株式会社AEGIS GROUP

株式会社AEGIS GROUP（本社：東京都渋谷区）が運営するライバー事務所「ONECARAT（ワンカラット）」は、所属ライバー「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」が、ライブ配信アプリ「17LIVE」で開催されたイベント『大人気韓国コスメ「rom&nd」2026 大型看板モデル決定戦』にて第6位に入賞し、最終オーディションへの進出権を獲得したことをお知らせいたします。

本イベントは、ティントリップブームの火付け役であり、Z世代を中心に絶大な支持を集める韓国コスメブランド『rom&nd（ロムアンド）』とのコラボレーション企画です。 2026年2月には新作「グラスラスティングカラーグロス」の限定ラインも発売され、話題沸騰中の同ブランド。その「渋谷駅巨大広告モデル」の座を懸け、多くのライバーが参加する白熱のイベントとなりました。

1,000万pt超え！ リスナーと掴んだ最終選考への切符

この注目イベントにおいて、「るぅ ️Ruu🧁(ハート)」は期間中に合計10,115,169ポイントを獲得するという驚異的な盛り上がりを見せました。 数多くのトップライバーが競い合う中、リスナーからの熱い応援を背に第6位入賞を果たし、見事、限られたライバーのみが進める「最終オーディション」への挑戦権を獲得しました。

るぅ ️Ruu🧁(ハート) のライブ配信はこちら(https://17.live/s/u/f3cfc728-73b5-47da-b217-b82bf71a9449?pid=17.live)

イベント概要

イベント名：『大人気韓国コスメ「rom&nd」2026 大型看板モデル決定戦』

開催期間：2026年1月26日（月）～ 2月8日（日）

主なプライズ：

・『rom&nd』2026 大型看板モデルとして渋谷駅巨大広告に掲載

※総合順位により入賞・条件を達成したライバーが特典の対象となります。

※総合順位上位入賞、又はオーディションにより選出されたライバーのみが看板掲載対象となります。

※公開時期は変更される場合がございます。

※掲載開始日と掲載撤去日は駅係員の貼り出し作業や撤去作業のために、掲載されていない時間帯がございますのでご注意ください。

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

『rom&nd（ロムアンド）』について

韓国で活躍するビューティークリエイター、ミン・セロム氏が2016年に立ち上げたコスメブランド。パーソナルカラーを重視した色選びにこだわったコスメを展開し、日本では「ジューシーラスティングティント」などが爆発的なヒットを記録しています。

2026年2月5日(木)には、大人気「グラスラスティングカラーグロス」から完全日本限定スパークリングラインが発売され、話題を呼んでいます。

【株式会社AEGIS GROUPについて】

2018年7月に設立した株式会社AEGIS GROUP（イージスグループ）は、YouTuberのラファエルが顧問を務めるライバー事務所「ONECARAT」を運営しています。

「ONECARAT」は、12,000人以上のライバーが所属しており、ライバーごとに担当マネジャーをつけ、配信企画の相談など活動全般のマネジメントを行っております。



実績としては、学生や主婦、会社員、インフルエンサーなど、男女問わず多彩なライバーが所属しており、様々な人気配信アプリで多数のTOPライバーを輩出しています。



ライバー活動を軸に、様々なタレント活動へ挑戦できる！夢の様な収入を得るチャンスがある！そんなONECARATで、あなたも新しい自分を見つけてみませんか？



