【イベントレポート】ORENDA WORLD（オレンダワールド）、「天草進出企業フェスタ」に出展

株式会社ORENDA WORLD（本社：東京都港区、代表取締役：澁谷 陽史、以下 ORENDA WORLD）は、2026年2月15日（日）に天草市民センターで開催された「天草進出企業フェスタ2026」（主催：天草市）に出展いたしました。

当日は、当社がこれまでに携わった有名ゲーム・アニメ・実写作品の紹介や、最新のAIソリューションの紹介を行い、多くの市民や求職者の皆様に「天草で働く未来」を体感していただきました。

■ブース出展：天草の地で「世界水準のクリエイティブ」を創る驚きを

ブースでは、東京本社で受注している世界的なヒット作や有名作品の制作プロセスの一部を公開しました。

- 次世代へのアピール

来場した子供たちやそのご家族に対し、今見ているアニメやゲームが実はこの「天草」の地でも制作されていることを伝え、驚きとともにクリエイティブ業界への親近感を醸成しました。

- 求職者へのキャリア提案

エンタメ業界を志す求職者の方々には、技術的な側面だけでなく「業界へ進む際の心構え」や「長期的なキャリア形成・将来設計」についての個別相談を実施。地方にいながら最先端の仕事に携わる意義を提示しました。

- AIソリューションの紹介

業務効率化を支援するAI関連の商品紹介を行い、クリエイティブとテクノロジーが融合する当社の強みをアピールしました。

■プレゼンステージ：地方における「AI導入」の必然性を提唱

プレゼンステージ第2部（ビジネス＆就職マッチング部門）では、当社の事業紹介に加え、「地方でのAI導入の重要性」をテーマに登壇しました。人口減少や労働力不足という課題を抱える地方都市において、AIは単なる効率化の道具ではなく、クリエイティビティを最大化し、地方企業の競争力を引き上げるための不可欠なインフラであることを強調。地域経済のアップデートに向けた提言を行いました。

■今後の展望

今回の出展を通じて、天草市民の皆様のエンターテインメントとテクノロジーに対する関心の高さを改めて実感いたしました。株式会社ORENDA WORLDは今後も、天草拠点での雇用創出と技術移転を加速させ、「地方から世界へ」を体現するクリエイティブハブとしての役割を担ってまいります。

【株式会社ORENDA WORLD】

「デザインとテクノロジーを用いて、人々に感動と心揺さぶる体験を届ける」をビジョンにかかげ、ゲーム開発における技術を活かして社会課題を解決するソリューションを提供している。

コンピューターグラフィックス・映像分野とコラボレーションさせた、デジタルヒューマン・メタバースコンテンツへの音声合成技術の活用にも積極的に取り組む。

会 社 名：株式会社ORENDA WORLD（ORENDA WORLD Inc.）

設 立：2015年7月15日

所 在 地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番6号 SIビル青山

Ｕ Ｒ Ｌ：https://orenda.co.jp

代 表 者：代表取締役 澁谷 陽史

事業内容 ：AIソリューション事業、デザイン開発事業、地方創生事業

